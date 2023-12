Educaţia, Dezvoltarea şi Mediul, domeniile cu cele mai mari creşteri ale alocărilor bugetare în 2024

Bugetul pentru anul viitor prevede o creştere de 61% a bugetului Ministerului Educaţiei, de la 35 de miliarde de lei la 57 de miliarde de lei în valoare nominală.

Bugetul EDucației este generos Foto monitorulcj.ro

Acest lucru asigură sumele necesare pentru creşterea salariilor personalului didactic şi nedidactic, potrivit Ministerului Finanţelor, informează Agerpres.

Pentru Ministerul Sănătăţii bugetul pentru anul 2024 este mai mare cu 5,7 miliarde de lei, totalizând 18,8 miliarde lei (plus 27%).

Potrivit Finanţelor, domeniile cu cele mai mari creşteri ale alocărilor bugetare sunt dezvoltarea, cu un plus de 54%, mediul (plus 46%), transporturile (44%) şi digitalizarea (plus 22%).

Sumele orientate către investiţii au fost majorate de la 93 miliarde de lei în 2023 la 124 miliarde de lei în 2024, în special pe seama fondurilor aferente PNRR.

Bugetul pentru 2024 este construit pornind de la o estimare de venituri totale de 586 miliarde de lei, în creştere de la 520,7 miliarde de lei în acest an, mare parte urmând să fie încasate din contribuţii de asigurări sociale (183 miliarde de lei, 31% din total) şi TVA (119,4 miliarde de lei, 20% din total). Veniturile primite de la UE sunt estimate la 69 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 12% din total venituri.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale sunt estimate venituri de 130 de miliarde de lei, reprezentând 7,4% din PIB, în timp ce veniturile bugetelor locale sunt preconizate la 103,8 miliarde de lei (5,9% din PIB). Cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale sunt calculate la 130,6 miliarde de lei, respectiv 7,5% din PIB.

