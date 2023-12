Experiența clujenilor blocați la Munchen din cauza zăpezii. Mărturia unui pasager: „Ce ați văzut la TV nu descrie suficient de bine realitatea”

Unul dintre cei peste 100 de pasageri români blocați la Munchen din cauza zăpezii a povestit experiența trăită în noaptea de 30 noiembrie.

Peste 100 de pasageri clujeni au rămas pe Aeroportul din Munchen din cauza zăpezii. FOTO: Facebook/ Bogdan Maioreanu

Circa 100 de pasageri românii care ar fi trebuit să ajungă pe 30 noiembrie la Cluj, cu o cursă Air Dolomiti, parte din grupul Lufthansa, au rămas blocați la Munchen, din cauza zăpezii. Unul dintre pasagerii avionului în care se afla și primarul Emil Boc a povestit prin ce a trecut.

Potrivit mărturiei clujeanului, pasagerii au fost dați jos din avion și apoi lăsați să se descurce, împreună cu alte sute de pasageri ale altor curse anulate.

Pasagerii, lăsați „cu ochii în soare”

Bogdan Maioreanu, unul dintre pasagerii aflați în cursa care a fost anulată și care a fost lăsat să se descurce la Munchen, a povestit prin ce a trecut.

„Eu am fost unul dintre cei dați jos din avionul de Cluj, în noaptea de 30 noiembrie, avion în care se afla și Emil Boc, primarul Clujului. Ce ați văzut la TV nu descrie suficient de bine realitatea. La ora 22.00 am fost îmbarcați în cursa operată de Air Dolomiti, o companie din grupul Lufthansa. Eu veneam după un zbor lung de la Abu Dhabi, aveam vreo 12 ore de călătorie deja. Pilotul ne-a anunțat că mai avem de așteptat vreo 80 de minute, să se curețe pista. După vreo două ore de așteptare, am văzut în aplicația Lufthansa că zborul s-a anulat. Abia când o doamnă din avion i-a spus stewardesei că aplicația arată că nu mai zburăm, ne-au anunțat că așa este, aeroportul s-a închis și așteptăm autobuzul să ne ducă la terminal. Apoi am aflat că o să mai avem de așteptat, că nu au șoferi.După încă vreo 20 de minute a apărut și autobuzul condus de un neamț supărat că trebuie să facă asta”, a povestit Bogdan Maioreanu, pe rețelele de socializare.

După ce au ajuns înapoi pe aeroport, pasagerii cursei anulate spre Cluj au descoperit o mare de oameni, pentru că se anulaseră toate cursele care trebuiau să plece în acea seară.

„Toți erau în căutarea unui oficial care să le spună ce au de făcut. În aeroport nu era nimeni de la Lufthansa sau altcineva care să ajute pasagerii. NIMENI! Am ajuns în zona benzilor de bagaje, încercând să văd unde îmi e valiza. În tot acest timp, încercam pe aplicație, în chat, să contactez serviciul clienți al Lufthansa. Am primit numărul în coada de așteptare 164. Asta se întâmpla la 00.40. În jurul orei 2.00, nu mai rețin exact, am reușit să vorbesc cu cineva pe chat care mi-a mutat zborul în cel de la ora 11.00. Dar nu putea să emită biletul, pentru că bagajele erau checked in în zborul anulat și trebuia să vorbesc la ghișeu. Dar care ghișeu, cu cine, că nu era nimeni în aeroport? Doar pasageri”, a mai povestit Bogdan Maioreanu.

Pasageri disperați să prindă un loc în avioanele care plecau

Românul a sunat la numărul pus la dispoziție Lufthansa. I s-a răspuns, dar nu i s-a rezolvat problema.

„Pe la 3.30, m-am culcat pe niște scaune, în zona benzilor de bagaje. În jurul aeroportului nu mai era niciun loc la vreun hotel. Am dormit iepurește vreo oră și jumătate, din bucăți de 5 și 10 minute Pe la 5.00, am ajuns la ghișee. Cozi imense, pasageri disperați să prindă un loc în avioanele care plecau în ziua respectivă. Am reușit să vorbesc la un ghișeu să-mi facă check out la bagaje, apoi, conform discuției telefonice de noaptea anterioră, am sunat la linia de suport Lufthansa, să-mi emită biletul.

Acolo, altul cu accent indian, mai puternic decât primul, m-a luat la rost că am întârziat la avion și că el trebuie să verifice că zborul a fost anulat și nu l-am pierdut eu. Apoi mi-a spus că nu figurez în sistem și să-mi sun agenția de turism care a emis biletul, că el nu are ce să facă. Și în momentul ăla mi-a sărit țandăra și am ridicat tonul, somând-ul să-mi emită biletul. Mi-a închis telefonul”, a menționat Bogdan Maioreanu.

„Eu am fost unul dintre norocoși”

Totuși, auzind discuția de la telefon, românul a fost abordat de un angajat Lufthansa de pe aeroport, care i-a cerut pașaportul și apoi a început să vorbească românește.

„M-a condus la același ghișeul unde făcusem check-out la bagaje, unde o fată tânără și neplictisită, după ce a căutat prin mai multe sisteme, mi-a găsit rezervarea și mi-a emis boarding pass-ul. Între timp, Lufthansa mi-a șters din aplicație orice urmă a zborurilor anterioare sau existenței biletului meu de avion. Tot ce am scris mai sus a durat mai bine de o oră. La îmbarcare sistemul a dat eroare, nu a citit boarding pass-ul și era să fac infarct. Mi-a deschis poarta angajata de la ghișeu care îmi verificase datele înainte. Eu am fost printre norocoșii care au prins loc în avionul de ieri (1 decembrie – n.r.), care a plecat cu două ore întârziere, dar a ajuns la Cluj. Alții, care nu au știut ce să facă, nu au avut noroc. Iar azi aeroportul din Munchen este închis din nou din cauza vremii”, a menționat Bogdan Maioreanu.

De asemenea, bagajele celor care au avut zborul anulat nu au ajuns la Cluj.

„În viața mea nu am văzut așa proastă organizare și lipsă de empatie din partea unei companii precum în cazul aeroportului din Munchen și a Lufthansa. Înțeleg că trebuie să închizi aeroportul din cauza vremii, dar să nu ai pe cineva care să facă anunțuri la megafon, spunând ce au de făcut pasagerii sau să nu ai niste afișe sau anunțuri pe tabele elctronice care împânzesc aeroportul, în care să scrie exact ce ai de făcut, este peste puterea mea de înțelegere. Sau, de ce nu, să te anunțe aplicația. Angajații Lufthansa au avut grijă să ne anunțe din 10 în 10 minute că ei pleacă acasă la 23.00, chiar daca era o situație deosebită în aeroport. Per total, experiența a fost oribilă de la un cap la altul” este concluzia lui Bogdan Maioreanu, unul dintre cei 100 de români blocați la Munchen.

