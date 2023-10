Ovidiu Sabău, despre meciul cu FC Botoșani, ultima din clasamentul Superligii: „Această echipă nu mai are nimic de pierdut”

„U” Cluj va întâlni luni ultima clasată în clasamentul Superligii, FC Botoșani. Ovidiu Sabău își îndeamnă jucătorii la concentrare înaintea partidei și avertizează în legătură cu oponenții.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, în cadrul conferinței dinainte de partida dintre „U” și Botoșani, 27.10.2023/ Foto: captură ecran video FC Universitatea Cluj - YouTube

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj a prefațat meciul contra FC Botoșani în runda cu numărul 14 a sezonului regulat al Superligii.

După ce aproape întreg turul s-a scurs, FC Botoșani a rămas singura formație din prima ligă fără victorie în actuala stagiune. „U” Cluj urmează să întâlnească ultima clasată în etapa a 14-a, iar Ioan Ovidiu Sabău e îngrijorat de o posibilă relaxare în cadrul lotului.

Meciul va avea loc luni, 30 octombrie, de la ora 17:30.

Sabău își îndeamnă jucătorii la concentrare înaintea partidei și avertizează în legătură cu oponenții, care rămân periculoși, în ciuda parcursului modest pe care l-au avut până în prezent.

„Întâlnim echipa de pe ultimul loc, pare că va fi totul simplu, ușor. Dacă vom câștiga ar fi ceva firesc, iar dacă nu vom câștiga total greșit jocul am pregătit jocul (...) Noi am încercat în această săptămână să analizăm jocul cu Farul, în care nu am arătat curaj în a doua repriză. Nu am pregătit destul de bine acel jocul cu Farul și pe acest fond ne-am gândit că în această săptămână trebuie să avem o altă atitudine, ne așteaptă un meci foarte greu.

Această echipă nu mai are nimic de pierdut, va risca absolut totul. Nu au presiune, lumea s-a obișnuit cu acele rezultate (...) Din punctul meu de vedere e un meci foarte important, ne dorim foarte mult să câștigăm, dar trebuie să arătăm bine mental și fizic.

Trebuie să tratăm serios jocul, să fim concentrați pe tot parcursul jocului pentru că din analiza pe care o avem sunt jucători care pot face diferența în duelurile unu la unu. Au jucători de viteză, invetivi, puternici. Sper să fim pregătiți așa cum trebuie pentru un astfel de joc. Mi-a plăcut reacția jucătorilor din această săptămână. Ei trebuie să fie prezenți tot timpul, să alerge mult, să fie echilibrați. Avem nevoie de modestie, așa se câștigă jocurile”, a declarat tehnicianul.

