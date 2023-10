Peste 4000 de participanți au fost prezenți la Deco Days 2023, singurul eveniment local dedicat design-ului de interior (P)

Deco Days, eveniment dedicat design-ului de interior, organizat de Mendola Fabrics, cel mai mare brand de perdele și draperii din România, a avut loc anul acesta între 7 și 10 septembrie, în Foaierul Sălii Polivalente din Cluj-Napoca.

Peste 4000 de vizitatori au fost prezenți la ediția de anul acesta a singurului festival de design interior din România. Cu 50 de sesiuni, paneluri și workshop-uri programate pe parcursul celor 4 zile de eveniment, Deco Days 2023 a reprezentat un hub pentru designeri, arhitecți, dar și pentru iubitorii de design.

Deco Days a adunat peste 1000 de designeri și mai mult de 1500 de parteneri de afaceri, oferind o platformă unică pentru schimbul de idei și networking. În plus, au fost prezenți 9 invitați speciali și 15 designeri consacrați care au împărtășit din experiența lor cu participanții. Printre ei s-au numărat Camilla Bellini (designer de interior și de produs & design blogger din Italia) , Ileana Răducanu (OhDa! Design), Sebastian Mândroiu (Arhitect), Victor Grosu (Business & Designer de interior), Anda Zota (redactor șef Igloo) și Paul Tătar (Designer de interior 3D). Pe parcursul celor 4 zile de eveniment au fost abordate teme diverse, precum: business know-how în design interior, design-ul anti-criză, rolul inteligenței artificiale în design interior, promovarea online în domeniu sau randările 3D.

Totodată, mai multe business-uri au participat și în calitate de expozanți, precum Mendola Fabrics, Nobila Casa, Narativo, Global Design, Salice, Trend Furniture, Enipau. Printre brandurile care au fost prezente cu standuri și o selecție amplă de piese de mobilier și soluții de design se numără și Cressent (distribuitor de suprafețe decorative, accesorii și feronerii), Maxdeco (distribuitori ai brandurilor Viefe și Cebi de mânere pentru mobilă, uși și cuiere), Modulo (piatră decorativă și cărămidă aparentă), Unique by Klausen (corpuri de iluminat), Sonerg (mochetă și decorare pardoseli), Stadt Construct (pardoseli profesionale și pereți decorativi), Imarcom (distribuitor de gresie și faianță), Clusterul Mobilier Transilvan (o structură asociativă care reprezintă interesele industriei de mobilă începând din 2012), sau Globan Design (soluții eficiente de mobilare a spațiilor private, de locuit, a instituțiilor publice și a spațiilor comerciale).

"Suntem mândri să vedem cum Deco Days a crescut și s-a dezvoltat în ultimii ani, devenind un eveniment emblematic în domeniul designului interior din România. Cu peste 4000 de participanți în acest an, am depășit cu succes așteptările noastre și am reușit să aducem împreună o comunitate impresionantă de designeri, arhitecți și pasionați de design. În calitate de organizatori, ne-am angajat să oferim un mediu propice pentru dezvoltarea și promovarea industriei de design interior, și suntem bucuroși că putem contribui la creșterea acestui domeniu. Deco Days rămâne un eveniment unic, care promovează inovația, colaborarea și schimbul de idei într-un mod inspirat și creativ și suntem nerăbdători să organizăm și cea de-a 9 ediție", a declarat Ioan Pintea, Director Adjunct Mendola Fabrics.

Foto Ioan Pintea, Director Adjunct Mendola Fabrics

Potrivit reprezentanților, o altă componentă a ediției de anul acesta a fost și spațiul dedicat creatorilor de obiecte pentru design-ul de interior, care a implicat creațiile unor designeri români de obiect, printre care Arcasha Design, Artea sau Cicaro Design Studio. Evenimentul a fost realizat prin implicarea Dizainar, Intento Studio, Igloo, UAD, Sinaps Media, dar și a partenerilor media: Revista Biz, Transilvania Business, Kudika, Povestea Casei, The Trends, Home Talks și I love Cluj.

Despre Deco Days| interior design accelerator

Deco Days a început acum 7 ani ca un eveniment pentru partenerii Mendola Fabrics, companie clujeană specializată în textile pentru draperii și perdele. Timp de 5 ediții a fost dedicat lansarii colecței de Toamnă-Iarnă Mendola Fabrics. Evenimentul a adus împreună pasionații de textile în Cluj-Napoca iar partenerii, colaboratorii, designerii și iubitorii de design interior au avut posibilitatea de a interacționa direct cu brandul și noile produse. Începând cu ediția din 2021, Deco Days s-a transformat într-un ”accelerator de design interior”, un eveniment unic în România, care aduce business-uri din sfera designului interior, designeri si iubitori de design împreună.

