Tragedie pe șantierul de pe Scorțarilor! Un bărbat a murit după ce a fost prins sub un utilaj

Un bărbat a murit, miercuri, după ce a fost prins sub un utilaj de pe șantierul de pe strada Scorțarilor din municipiul Cluj-Napoca.

Strada Scorțarilor/ Foto: Google Maps

Un bărbat a fost prins, miercuri, sub un utilaj de pe strada Scorțarilor.

Din nefericire, bărbatul a fost scos mort de sub utilaj.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați să intervină la un șantier pe strada Scorțarilor, unde o persoană a fost prinsă sub un utilaj. Mai exact, este vorba despre un bărbat, care a fost eliberat de către pompieri de sub utilaj. Din păcate, victima este decedată. La fața locului am intervenit cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă”, a transmis ISU Cluj.

