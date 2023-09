Șoferul FĂRĂ PERMIS care a provocat accidentul mortal din Căpușu Mare a fost IERTAT recent de judecători, chiar dacă a mai fost prins de 11 ori la volan

Șoferul fără permis de conducere care a provocat accidentul teribil din Căpușu Mare în 23 august, soldat cu moartea unui bărbat și rănirea mai multor persoane, a mai fost condamnat pentru că a condus de 11 ori fără carnet. Cu toate acestea, el a fost IERTAT de judecători în urmă cu trei luni.

Șoferul care a provocat accidentul mortal din Căpușu Mare a mai fost condamnat pentru că a condus de 11 ori fără permis / Foto 1: Facebook, Foto 2: ISU Cluj

Pe 23 august, opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după teribilului accident din Căpușu Mare, produs de un șofer fără permis care a fugit de la locul faptei. Patru dintre victime au ajuns în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Cluj, iar ulterior una dintre acestea (un bărbat) a murit la spital.

În spațiul public a apărut informația că șoferul vinovat este Covaci Ioan Aurel, un bărbat din județul Cluj, care este cercetat în prezent pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului, ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă.

Șoferul, arestat după ce a ieșit din spital

Șoferul care a produs accidentul a ajuns și el la spital, iar după ce a fost externat a fost reținut de polițiști și, ulterior, arestat preventiv.

Covaci a mai fost închis în luna februarie pentru furt calificat în formă continuată, conducerea unei mașini fără permis de conducere și conducerea unei mașini neînmatriculate, dar în luna mai a acestui an, judecătorii clujeni au decis să-l elibereze prin „suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Cluj.

„Cu privire la aspectele apărute în spațiul public, referitoare la un bărbat din județul Cluj, care a produs un accident rutier pe DN1 E60, în localitatea Căpușu Mare, soldat, din nefericire cu rănirea mai multor persoane și ulterior decesul, la unitatea medicală a unui bărbat, facem următoarele precizări:

În cadrul cercetărilor demarate, imediat după externarea bărbatului din spital, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ulterior, instanța de judecată a decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, aflându-se sub efectul măsurii preventive și la acest moment. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului, ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă. Menționăm că, la nivelul instituției noastre, bărbatul nu este cercetat în alte dosare penale întocmite pentru infracțiuni la regimul rutier.

De asemenea, facem precizarea că la data de 13.02.2023, acesta a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești pentru infracțiunile de furt calificat în forma continuării, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul neînmatriculat. Ulterior, la expirarea acestei măsuri, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă la data de 14.02.2023, de către Judecătoria Cluj-Napoca. La data de 29.05.2023, acesta a fost pus în libertate prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, prin hotărârea instanței din data de 29.05.2023, emisă de Judecătoria Cluj-Napoca”, a explicat IPJ Cluj, la trei săptămâni de la producerea accidentului.

A mai fost prins de 11 ori la volan fără permis

Potrivit soluției 29.05.2023 a Judecătoriei Cluj-Napoca, inculpatul Covaci Ioan Aurel a fost condamnat în februarie 2023 la 1 an și 7 luni închisoare pentru „conducere a unui vehicul fără permis de conducere (11 acte materiale), săvârşirea infracțiunii de furt calificat (11 acte materiale), respectiv săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare”.

La 29 mai, judecătorii „suspendă executarea pedepsei de 1 an și 7 luni închisoare sub supraveghere pe o durată de 3 ani” și acesta este eliberat „de îndată”:

„În temeiul art. 399 alin. 3, art. 241 alin. 1 ind. 1, lit. a din Codul de procedură penală, constată încetată de drept, la data pronunţării prezentei sentinţe, a măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Covaci Ioan Aurel prin Încheierea nr. 16/C/A/14.02.2023 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul nr. 3736/211/2023 şi dispune punerea acestuia în libertate, de îndată, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Dispoziţiile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive şi privind punerea de îndată în libertate sunt executorii de la data pronunţării, în condiţiile art. 399 alin. 4 din Codul de procedură penală”, potrivit soluției Judecătoriei Cluj-Napoca.

Tot în soluție, inculpatului i se atrage atenţia că „nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiei impuse, precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere conduce la revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea pedepsei în regim de detenţie”.

La trei luni de la eliberarea sa, Covaci a fost prins iar conducând fără permis, însă de această dată a produs un accident mortal. Pe 30 august 2023, Judecătoria Huedin a dispus arestarea sa preventivă:

„Soluția pe scurt: Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin la data de 30.08.2023 (...) dispune arestarea preventivă a inculpatului C.I.A., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi părăsirea locului accidentului prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 zile, de la data de 30 august 2023 până la data de 28 septembrie 2023, inclusiv. Respinge solicitarea formulată de către inculpat, prin apărător, de a se dispune împotriva sa măsura preventivă a arestului la domiciliu (...) Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30.08.2023, ora 17.15, în prezenţa procurorului, a inculpatului şi a apărătorului din oficiu”, se arată pe site-ul Judecătoriei Huedin.

