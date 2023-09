Răzvan Gălățan, Goodwill Consulting: „Am depășit pragul de jumătate de miliard de euro, bani atrași pentru clienții noștri. Avem cifra de afaceri cea mai mare din piață în ceea ce privește finanțările nerambursabile” (P)

Marți, 5 septembrie, reprezentanții Goodwill Consulting au ținut la Cluj-Napoca, sub genericul „Descoperă oportunitățile fondurilor europene pentru afacerea ta!”, o prezentare legată de finanțările disponibile pentru mediul privat în anul 2023.

Răzvan Gălățan, Chief Operating Officer la Goodwill Consulting

Trebuie precizat că grupul Goodwill se mândrește cu capacitatea de a oferi pachete complete de servicii pentru dezvoltarea afacerilor din România.

În acest context, l-am intervievat pe domnul Răzvan Gălățan, Chief Operating Officer la Goodwill Consulting, despre oportunitățile pentru mediul privat și despre finanțările europene.

Monitorul de Cluj: – Așa cum se arată într-o prezentare a companiei dumneavoastră, Goodwill descoperă oportunități, obține finanțare și realizează proiecte remarcabile. Să începem cu oportunitățile: ce este nou pe piața finanțărilor?

Răzvan Gălățan: – În cadrul prezentării noastre (de marți, 5 septembrie – nota red.) ne-am concentrat pe programele dedicate Regiunii de Nord-Vest. Am discutat despre un program pentru digitalizarea firmelor din regiunea nord-vest. Am discutat despre un program pentru achiziția de echipamente și realizarea de construcții pentru hale sau spații de birouri destinate microîntreprinderilor din zona nord-vest, pentru că se pot obține până la 200.000 de euro pentru aceste activități.

Am discutat și despre programe care vizează nivelul național, programe pentru pomicultură, pentru înființarea de ferme pomicole. Am discutat despre programe pentru zootehnie. De asemenea, am trecut în revistă programele pentru fabrici de ulei, fabrici de morărit, abatoare, fabrici de lapte și am discutat ulterior despre programe pentru instalarea de panouri fotovoltaice, pentru consum propriu sau pentru producție în vederea vânzării și despre fabrici de reciclare. Cam asta am acoperit la evenimentul de astăzi. Este adevărat, acestea nu sunt toate oportunitățile care există în prezent, dar sunt cele care nu sunt de nișă și pe care le-am considerat de interes.

– Apropo de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul acesta există, produce efecte?

– Desigur, și am avut destul de multe lansări din PNRR. Sunt foarte multe proiecte în evaluare. Blocajele apar mai ales în zona de evaluare, pentru că sunt puțini evaluatori și sunt multe proiecte de evaluat, iar proiecte depuse cu un an în urmă abia acum sunt evaluate, dar PNRR există, este real, avem deja bani decontați din PNRR pentru anumite programe.

PNRR funcționează mai ales în ceea ce privește autoritățile publice și primăriile. Acolo deja avem bani decontați, avem proiecte în derulare, deci există. Sunt două cereri la nivel național pe care România a reușit deja să le deconteze. Sunt undeva la 6 miliarde de euro care au fost deja accesate de țara noastră prin PNDL, bani care se întorc în proiectele pe care noi le scriem și pe care noi lucrăm.

– Întorcându-ne la finanțările pentru afaceri private, pentru ce ar da bani Uniunea Europeană și pentru ce ar solicita fonduri antreprenorii români?

– În primul rând, cea mai finanțată activitate este activitatea de producție și aceasta va fi mereu, pentru că fiecare loc de muncă în producție creează plusvaloare. De obicei, creează alte trei-patru locuri de muncă în zona de servicii. Și atunci, normal, cea mai finanțată zonă este producția. Aici vorbim de producția de materiale lemnoase, metale, plastic, deci orice fel de producție la care ne putem gândi. Este finanțabilă, de obicei, din fonduri europene, și zona de reciclare și recuperare a deșeurilor.

Este un domeniu important, pentru că se finanțează foarte mult activitățile care preiau deșeurile și le transformă în materii prime secundare sau alte produse. De exemplu, luăm deșeuri din construcții, care reprezintă o problemă în țara noastră. Luăm un concasor și producem pietriș care poate fi reutilizat în alte construcții. Luăm deșeurile din plastic și producem mai multe PET-uri sau facem pungi, folii sau alte produse din aceste deșeuri. De asemenea, se finanțează și execuția de lucrări de construcții, lucrări de instalații și zona de servicii, mai ales pe partea de proiectare și inginerie.

– Compania dumneavoastră are acum 15 ani de experiență pe piață și se apropie vertiginos de jumătate de miliard de euro în fonduri atrase prin proiectele întocmite...

– În ceea ce privește suma totală a fondurilor atrase pentru clienți, a depășit suma de jumătate de miliard de euro. Ceea ce ați văzut dumneavoastră sunt niște date mai vechi. În fiecare zi avem proiecte noi aprobate. De exemplu, am obținut finanțare pentru aproximativ 160 de proiecte în POC 4.1.1, cu o valoare de aproximativ 4.500.000 de euro pe proiect, astfel că suma totală a fondurilor atrase depășește jumătate de miliard doar de acolo.

Deci, am depășit jumătate de miliard și continuăm să creștem, fiind firma cu cea mai mare cifră de afaceri din piață în ceea ce privește finanțările nerambursabile.

– Pentru serviciile de consultanță, cine vă poate contacta?

– Serviciile de consultanță pot fi solicitate de oricine deține o firmă, deoarece persoanele fizice de regulă nu aplică pentru fonduri. Prima condiție este să dețină o societate comercială și să se înregistreze folosind formularul nostru de contact. A doua zi, vor fi contactați de un coleg, apoi vor intra într-o sesiune de consultanță gratuită, în care se discută șansele de eligibilitate și ideile de investiții. La final, dacă totul decurge bine, se semnează un contract și începem să lucrăm la proiectele clienților.

