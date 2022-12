Goodwill Consulting România, despre 2022, cel mai greu, dar și cel mai bun an din istoria sa (P)

Vineri seara, mai toți angajații grupului de firme Goodwill România s-au reunit la Cluj-Napoca, la un cochet restaurant de lângă pădure, pentru a trage linie și a socoti cam tot ce a adus anul 2022 pentru businessul companiei, dar și pentru oamenii săi.

Echipa Goodwill Consulting 2022

Oameni sosiți de la București, de la Iași, Odorheiul Secuiesc, Miercurea Ciuc sau de la Craiova, cei mai mulți dintre ei reuniți pentru prima dată sub același acoperiș, după cum avea să observe directorul general al Goodwill Consulting, Tussay Szilárd. Aceasta și pentru că, după cum spune cu mândrie directorul general, pentru Goodwill Consulting, „Clujul este, de fapt, orașul de unde a pornit totul”.



Directorul general al Goodwill Consulting, Tussay Szilárd

În ceea ce privește ultimul an, el vine după doi ani de criză sanitară la nivel mondial prin pandemia de coronavirus și, chiar acum, cu un război la granițele țării. În acest context, anul 2022 a venit cu provocările oferite de lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Din anul 2020 încoace ne-am pregătit pentru acest nou program european de fonduri nerambursabile pe șapte ani, căruia trebuie să facem față dacă vrem să rămânem în topul firmelor din România”, s-a destăinuit, pentru Monitorul de Cluj, directorul general Tussay Szilárd.

„Mă bucur că am reușit să ajungem cu bine la finalul anului 2022”, a spus, la întâlnirea de vineri seara de la Cluj-

Napoca, directorul operațional al Goodwill Consulting, Răzvan Gălățan.



Directorul operațional al Goodwill Consulting, Răzvan Gălățan

Acesta a precizat că 2022 „a fost cel mai greu an din istoria companiei deoarece au fost foarte multe lansări de apeluri, iar noi am făcut tot posibilul să deservim tot portofoliul de clienți. Am încheiat anul cu un număr record de proiecte depuse, 1064. Proiectele au fost depuse pentru toate tipologiile de clienți - de la primării, la beneficiari privați, de la agricultori, la producție și la zona de sănătate. În acest an am reușit ca până în luna noiembrie să întrecem cifra de afaceri de anul trecut, încasările noastre depășind 22.000.000 lei”.

Pe lângă aceste „produse finite” ale companiei, Goodwill Consulting a deschis și/sau extins mai multe birouri, tocmai pentru a putea susține nevoile generate de dezvoltarea accelerată a businessului. Astfel, biroul de la Cluj-Napoca s-a mutat într-o clădire nouă, la Sibiu s-a înființat un nou birou, iar echipa de la București s-a mutat într-o nouă locație, în apropierea Arcului de Triumf.

„Acum o să ne tragem puțin răsuflarea și ne pregătim de programele de Digitalizare, Fabrici de reciclare, Fondul de modernizare și de noile Programe Operaționale Regionale care au fost aprobate recent de Comisia Europeană. Aș vrea să închei prin a mulțumi tuturor colegilor pentru munca prestată și prin a-i felicita pentru rezultatele avute și pentru sacrificiile și eforturile realizate în acest an. Ca de fiecare dată vreau să subliniez că sunt tare mândru să am o așa echipă și abia aștept să ne reîntâlnim anul viitor cu forțe proaspete”, a mai spus Răzvan Gălățan.

Potrivit directorului general Tussay Szilárd, în acest moment, compania are dispoziția și capacitatea de a prelua orice fel de propuneri de proiecte, orice se referă la schema de finanțare europeană PNRR.

„Noi ne putem ocupa de la A la Z”, spune Tussay Szilárd, adăugând că „avem arhitecți, avem și parteneri cu care putem prelua toate solicitările. În cazul în care nu am face față, avem parteneri care așteaptă clienții”.

Solicită consultanță gratuită pentru afacerea ta acum.

CITEȘTE ȘI: