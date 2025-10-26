Un bărbat a tras cu pistolul pe o stradă din București! Individul nu a fost găsit.

Alertă în Capitală după ce ar fi fost trase focuri de armă. Incidentul a fost confirmat, dar bărbatul nu a fost, deocamdată, identificat.

Un individ a tras cu focuri de armă în București | Foto: depositphotos.com

„Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 6, s-ar fi auzit focuri de armă.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un autoturism parcat care prezenta avarii, respectiv luneta spartă,

Menționăm faptul că nicio persoană nu a fost rănită. Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism, se arată într-un comunicat al Poliției, potrivit Digi24.

