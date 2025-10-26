Un bărbat din Balș a sustras o mașină de poliție din curtea Postului de Poliție Robănești

Un bărbat de 58 de ani, din orașul Balș, județul Olt, a sustras, duminică, o mașină de poliție parcată în curtea Postului de Poliție Robănești, din județul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 km, până în orașul de domiciliu.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia mașinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliție parcată în curtea Postului de Poliție, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balș, unde a fost depistat de polițiști.

'La data de 26 octombrie, ora 11:20, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de către Poliția Orașului Balș, județul Olt, cu privire la faptul că, în jurul orei 11:00, pe strada Petre Pandrea, din orașul Balș, județul Olt, a fost depistat un bărbat de 58 de ani, din orașul Balș, în timp ce conducea o autospecială de poliție.

Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliție pe care a condus-o aparține Secției 5 Poliție Rurală Pielești - Postul de Poliție Robănești', a informat, duminică, IPJ Dolj.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că bărbatul, în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 10:00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliție Robănești, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliție. Ulterior, bărbatul ar fi sustras autospeciala de poliție parcată în curtea Postului de Poliție, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balș, unde a fost depistat de polițiști.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale. (Agerpres)

