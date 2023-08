„Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” cucerește Iulius Parc. Bucură-te de film și de un flash-mob cu muzică milatară! (P)

Săptămâna aceasta la „Movie Nights”, în Iulius Parc, va rula pelicula „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, una dintre poveștile conexe ale spectaculosului univers Harry Potter.

De la ora 21.00, vei putea asista la lupta dintre Albus Dumbledore (interpretat de Jude Law) şi maleficul Gellert Grindelwald (jucat de Mads Mikkelsen). Intrarea este liberă. Duminică, de la ora 18.00, vino la Iulius Mall să asiști la un flash-mob inedit organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina cu ocazia aniversării a 107 ani de la înființare!

Vineri, la „Movie Nights” descoperim lumea magică din „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”. Filmul îl are în prim-plan pe profesorul Albus Dumbledore (Jude Law), care află că puternicul vrăjitor întunecat Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) comploteză pentru a prelua controlul asupra lumii vrăjitorilor. Dumbledore apelează la ajutorul magizoologului Newt Scamander (Eddie Redmayne), care organizează un grup de vrăjitori, vrăjitoare și un brutar într-o misiune riscantă, unde se întâlnesc cu animale fantastice în încercarea de a dejuca planurile lui Grindelwald. Fizic ne vedem în Iulius Parc și mentally in the world of wizards and muggles, de la ora 21:00.

Evenimentul este organizat împreună cu ATP Motors, Wonderland Cluj Resort și Radio Impuls. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, dar actualizările vor fi comunicate pe pagina de Facebook Iulius Mall Cluj.

Duminică, 13 august, de la ora 18.00, dacă ajungi în Iulius Mall, vei avea parte de un eveniment muzical de tip flash-mob, ce va fi prezentat de Muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, care aniversează 107 ani de la înființare. Parada va porni din Iulius Mall și se va îndrepta spre Iulius Parc, oferind un adevărat spectacol pe tot traseul.

Ne vedem la film, apoi la flash-mob!

