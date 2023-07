Iulius Mall Cluj îți pregătește ținutele pentru distracția de la marile festivaluri și te accesorizează cu brățări pentru Electric Castle (P)

Vara este cu și despre distracție, mai ales că ne putem bucura de marile festivaluri, iar dacă partea cu biletele a fost deja rezolvată, urmează dilema: oare cu ce să mă îmbrac?

Ca să-ți vină în ajutor, Iulius Mall Cluj ți-a pregătit catalogul - The Look of Summer – cu idei de ținute pentru festival, dar și tips despre cum poți să le combini pentru a obține un outfit ce te va pune și pe tine în lumina reflectoarelor. Nu poate lipsi nici principalul accesoriu, brățara de festival, pe care pentru Electric Castle o poți ridica deja din Iulius Mall, zona Atrium.

La fel ca un spectacol, un look de festival necesită planificare pentru că e nevoie să îmbini confortul cu esteticul, să-ți păstrezi propria personalitate în exprimarea stilului, dar să și strălucești în mijlocul mulțimii. Astfel, Iulius Mall Cluj ți-a pregătit un catalog cu Feelgood outfits for festival goers care să te inspire, iar ținutele le poți găsi chiar la brandurile din mall. Poți opta pentru rochii vaporoase, tricouri oversized și pantaloni largi din materiale naturale, precum bumbac sau in, astfel încât să poți dansa până în zori. Pentru a completa ținuta poți adăuga o pălărie de soare stilată, un rucsac sau o geantă de paie și bijuterii statement. Nu uita să incluzi și o pereche de încălțări comode, cum ar fi sandale sau bocanci, pentru o apariție sofisticată și nonconformistă. O geacă de blugi sau una sport casual te va proteja de răcoarea serii, iar o pereche de blugi skinny sau rupți, combinată cu o cămașă, un tricou sau un top cool și un hanorac pot crea un look spectaculos.

Pentru bărbați o alegere la îndemână sunt jeanșii albaștri sau negrii, lungi sau scurți, însoțiți de tricouri cu imprimeuri sau cămăși lejere de vară, cu mânecă lungă sau scurtă. Nici în aceste combinații nu pot lipsi accesoriile precum: ochelari de soare, bijuterii (coliere, ceasuri, brățări, cercei), pălării, șepci, borsete sau ghiozdane. Însă, pentru mai multă inspirație consultă catalogul The Look of Summer și fă o vizită în magazinele din Iulius Mall pentru a-ți achiziționa item-urile care o să te acompanieze în această vară.

Mai mult decât atât, în Iulius Mall festivalierii sunt așteptați la standul dedicat Electric Castle, din zona Atrium, de unde își pot ridica deja pass-urile pentru zilele pline de distracție din weekendul 19 – 23 iulie 2023.

