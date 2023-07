Tișe, despre furtul ghetelor de pe Cluj Arena: „Nu a umbrit evenimentul, peste tot în lume se fură”

Jucătorii echipei naționale de fotbal a Italiei, care au participat la Campionatul European de Fotbal U21, au rămas fără ghetele din vestiar, după cele două meciuri disputate pe Cluj Arena.

Furt pe Cluj Arena la Campionatul European de Fotbal U21. Foto: Facebook Cluj Arena

Italienilor li s-au furat patru perechi de ghete din vestiarul repartizat din cadrul stadionului Cluj Arena, chiar în timpul meciurilor disputate la Cluj.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, nu consideră că furtul a umbrit campionatul și spune că UEFA s-a ocupat de organizarea evenimentului.

„Eu am aflat de furtul ghetelor fotbaliștilor cu câteva zile întârziere, îmi cer iertare, mie nu mi s-a părut a fi o chestiune care a umbrit modul de organizare. Tot ce a însemnat organizare a fost luat de UEFA de la noi, de la pază, la mentență, turnicheți până la controlul biletelor. În aceste competiții așa se întâmplă, noi devenim simpli executanți, ca și deținători de imobil, punem la dispoziția FIFA, UEFA. În rest, putem discuta mult. Eu n-am simțit că furtul a umbrit evenimentul. E păcat că s-a întâmplat asta, dar acum ce să facem, să ne ducem în trecut și să umbrim întreg evenimentul pentru că cineva s-a apucat să fure, păi se întâmplă furturi peste tot în lume, sunt oameni cu probleme”, a spus Tișe, marți, într-o intervenție la radio.

Consiliul Județean Cluj, premiat de UEFA

Tișe mai spune că instituția pe care o conduce a primit o plachetă de felicitări de la UEFA pentru modul în care s-a prezentat stadionul.

„Consiliul Județean a fost premiat pentru organizarea Campionatului European de Tineret de către UEFA, am primit o plachetă de felicitări pentru modul în care s-a prezentat stadionul și buna noastră implicare în eveniment. Nu pot decât să îmi exprim satisfacția (...) Am o satisfacție deosebită că am decis să facem stadionul când alții ne-au criticat că de ce nu facem spitale. Am învățat multe din această experiență, de la modul în care arată stadionul în interior, modul cum trebuie să fie gazonul, modul cum trebuie să fie iarba. Stadionul are deja 11 ani, cel mai mult mă bucur că odată cu schimbarea gazonului nu am avut niciun fel de probleme, deși s-au făcut și 3-4 antrenamente pe zi, au fost zile în care a și plouat. Ar trebui să fim mândri pentru faptul că am avut o competiție reușită, pentru că după atâția ani am fost aleși să organizăm un campionat european de tineret, e un lucru mare, nu e lucru mărunt. Le mulțumesc acelora care au crezut în acest proiect, l-au susținut permanent și mă bucur că am reușit să oferim condiții normale ca orice stadion din Europa”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: