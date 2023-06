Sigma CVM România sărbătorește prima livrare SILOKING în țară (P)

Creșterea eficienței agriculturii de creștere a animalelor: Prima vânzare a mixerului de furajare Siloking marchează o realizare de referință pentru Sigma România

Sigma CVM România, un furnizor de top de utilaje agricole, este încântată să anunțe vânzarea cu succes a primului său mixer de furajare Siloking. Această realizare de referință marchează un succes semnificativ pentru companie, întrucât își extinde oferta de produse și își stabilește o prezență solidă în industria creșterii animalelor.

Mixerul de furajare Siloking, renumit pentru tehnologia sa inovatoare și performanța excepțională, oferă o gamă de caracteristici avansate concepute pentru a optimiza pregătirea și distribuția hranei.

Datorită capacității lor mari de 15mᶟ, 19mᶟ și 22mᶟ, aceste modele reprezintă soluția ideală pentru fermele mari și fermele cu grupuri de performanță mai mari. Cu brațul lung al capului frezor, toate modelele Premium pot prelua furajele de la înălțimi de până la 5m. Unitatea standard pe aceste modele este un motor turbo diesel cu 4 cilindri de la Volvo Penta, cu o putere de 129kW (175 CP). În plus, șasiul cu 3 puncte oferă mașinii un rază minimă de întoarcere. Pentru o conducere confortabilă chiar și pe drumuri accidentate, mașina poate fi echipată cu suspensie independentă a roților, care este standard pentru modelul SelfLine Premium 2215-22.

Sigma Romania se mândrește cu furnizarea de echipamente agricole de înaltă calitate, iar vânzarea primului mixer Siloking întărește angajamentul său față de satisfacția clienților. Echipa de experți a companiei a colaborat îndeaproape cu clientul pentru a înțelege cerințele sale specifice și a oferit îndrumare personalizată pe parcursul procesului de achiziție.

"Suntem încântați să anunțăm vânzarea primului nostru mixer de furajare Siloking în România," a declarat Artemios Kotsiras, Director General al Sigma CVM Romania.

"Această realizare reflectă devotamentul nostru de a oferi soluții de ultimă generație care îmbunătățesc productivitatea și eficiența pentru crescătorii de animale. Așteptăm cu nerăbdare să susținem clienții noștri în atingerea obiectivelor lor și în îndeplinirea cerințelor în continuă schimbare ale industriei."

Producția în serie Siloking asigură fiabilitate, o investiție sigură și experiență. Nivelul înalt de integrare verticală implică, de asemenea, documentație cuprinzătoare și aprovizionare organizată a pieselor de schimb. Datorită experților noștri și unui inventar extins de piese de schimb la fața locului, achiziționarea unei mașini Siloking reprezintă o investiție sigură. Cu peste 30.000 de unități vândute în întreaga lume, SILOKING are o vastă experiență în producerea de produse absolut fiabile, durabile și eficiente. Liniile flexibile de asamblare permit combinarea de produse de nivel actual și performanță ridicată a produsului.

Cu această vânzare de succes, Sigma Romania își întărește poziția ca furnizor de încredere al utilajelor agricole, satisfăcând nevoile diverse ale fermierilor din întreaga țară, mai ales că serviciile sale includ și piese de schimb și service. Gama extinsă de produse a companiei, inclusiv mixeruri de furajare remorcate, autopropulsate și cu propulsie electrică, demonstrează angajamentul său de a oferi o selecție cuprinzătoare pentru a se potrivi diferitelor operațiuni agricole.

Despre SILOKING

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH produce tehnologia inovatoare de amestecare a furajelor și o distribuie în mai mult de 50 țări din întreaga lume. Compania de familie administrată de proprietar are sediul in Tittmoning – Bavaria. Cu mai mult de 430 angajați și cele mai recente metode de producție, mașinile Agricole “made in Germany” sunt dezvoltate și fabricate la standarde de înaltă calitate.

Gama de produse include mixere de furaje remorcate, autonome și cu propulsie electrică, cu capacități cuprinse între 5 și 45 m³, destinate fermelor de animale, sisteme de amestecare și dozare staționare de până la 80 m³ pentru centrele de hrănire și instalațiile de biogaz, precum și mașini de extracție și distribuție a silozului.

Despre Sigma CVM România

Sigma CVM România este un furnizor de top de soluții agricole angajat să ajute fermierii să-și crească productivitatea și eficiența prin intermediul produselor și serviciilor inovatoare pe care le oferă pe piața din România.

De la stabilirea sediului său în București, Sigma CVM România - unicul importator Massey Ferguson, Siloking, Giant, Topcon, Irriland din țară - are 145 de angajați în 11 locații și a atins un volum de afaceri de 45 de milioane de euro în 2022, după doar un an și jumătate de prezență pe piață.

Grupul de companii Saracakis (www.saracakis.gr) face parte din peisajul de afaceri din Grecia de peste un secol și deține statutul de distribuitor exclusiv pentru o gamă largă de mărci internaționale în industria auto.

Înființat în 1922 și încă condus de familia fondatoare, Grupul de Companii Saracakis este o organizație activă dedicată servirii și sprijinirii clienților săi: persoane fizice, companii private și de stat. Structura grupului include mai multe companii, fiecare entitate fiind protejată și promovată. În prezent, Grupul de Companii Saracakis operează în Grecia, România, Bulgaria și Cipru.

Transformând viziunea sa în realitate și prioritizând îmbunătățirea vieții cotidiene a clienților săi, Grupul de Companii Saracakis este dedicat furnizării de produse inovatoare și servicii revoluționare, apreciind comunitățile pe care le servește. Grupul se angajează să creeze soluții bazate pe experiența personalizată, în același timp rămânând dedicat sustenabilității afacerilor sale.

Cifre cheie pentru 2022: cifra de afaceri: 230 milioane EUR, angajați: 550, retail: 350 de locații (proprii și închiriate).

Branduri internaționale reprezentate: 20 (inclusiv Massey Ferguson, Volvo, Honda, Mitsubishi, Komatsu și altele).

Persoana de contact Relații Publice:

Carmen Dumitrașcu - Carmen.Dumitrascu@saracakis.ro

