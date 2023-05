Transilvania IT Forum 2023 a ajuns la ediția a VII-a. Care sunt provocările post-pandemie în sectorul IT românesc? (P)

„În ultimii ani, transformarea digitală a primit mai multă atenție din partea publicului larg, iar saltul important s-a petrecut în timpul pandemiei de coronavirus, când tehnologia a început să răspundă unor nevoi de bază ale noastre.

Cristian Herghelegiu – VP Cloud & Infrastucture, Dragoș Groza – CEO TopTech și Mihai Herghelegiu – CEO Bittnet Group

Așa se face că, stând închiși în case am început să descoperim toate lucrurile care existau chiar și de 10 ani”. Astfel ar putea fi rezumat parcursul evoluției tehnologice din ultimii ani, în opinia lui Mihai Logofătu, CEO al Bittnet Group, unul dintre liderii pieței de tehnologie din România.

Afirmația reprezentantului Bittnet a fost făcută în deschiderea evenimentului Transilvania IT Forum, desfășurat la Alba Iulia și ajuns anul acesta la a VII-a ediție. Forumul intenționează să aducă împreună comunitatea IT din Transilvania și mediul antreprenorial, cu branduri renumite din tehnologie și cele mai recente soluții din domeniul IT. În cadrul evenimentului, antreprenorii din Transilvania au oportunitatea de a găsi soluții eficiente pentru digitalizarea afacerilor.

Intenția Transilvania IT Forum este să aducă în atenția celor interesați soluții de business, de reducere a costurilor, soluții de eficientizare și modernizare a infrastructurii IT, tehnologie de ultima generație pentru dezvoltarea și digitalizarea companiilor. În acest scop, se vor organiza sesiuni de prezentări și demo echipamente, precum și posibilitatea de a interacționa cu experți IT, reprezentanți ai celor mai importanți producători din domeniu.

Cum arată sectorul IT din România, astăzi

„Astăzi, în industria noastră, nu mai facem planuri pe cinci ani, așa cum, de pildă, ne cer băncile. Lucrurile se mișcă într-un ritm atât de rapid în domeniul tehnologic încât am ajuns să facem planuri pe perioade de chiar 3 sau 6 luni, într-atât sunt de impetuoase schimbările din domeniu”, spune Mihai Logofătu. „Pe de altă parte, barometrul european care măsoară gardul de digitalizare al României – atât în sectorul public cât și în rândul companiilor – ne plasează undeva în coada clasamentului, în aceeași zonă cu Bulgaria: când noi o luăm înainte, când ei trec în față”, mai spune Logofătu.

„Încercăm să fim relevanți în România. Vrem să exportăm tehnologie și capital uman și în țările vecine, în regiune.”

Cristian Herghelegiu, VP Cloud & Infrastructure Bittnet Group

Grupul de companii pe care îl conduce Mihai Logofătu cuprinde 12 societăți care reunesc aproape 500 de angajați. De anul trecut, în primăvară, Bittnet Group a preluat și TopTech, „o societate cu 30 de ani de activitate și peste o mie de proiecte”, după cum spune Dragoș Groza, CEO-ul companiei.

„Putem să completăm paleta de servicii a grupului și să avem acțiuni care să conteze în povestea digitalizării. Avem șase filiale cu prezență fizică, care fiecare deservește chiar câte patru-cinci județe. Evenimentul, prezentarea ultimelor noutăți tehnologice. În ceea ce privește intergarea în Bittnet Group, a mers nesperat de bine”, mai spune șeful TopTech.

Cine sunt organizatorii

TopTech este un integrator de soluții IT care susține mediul antreprenorial cu soluții de business și implementare din zona de infrastructură și printing. Din anul 2014, Top Tech a organizat Transilvania It Forum, crescând în jurul lui o adevarată comunitate de clienți și parteneri de tehnologie, branduri cunoscute din domeniu.

Astăzi, TopTech este parte a grupului Bittnet, deservind divizia Cloud și Infrastructure. Astfel, TopTech are acces la soluții de tehnologie mai complexe, construind sinergii cu celelalte companii din grup din zonele de cybersecurity, managed services sau ERP.

În cadrul conceptului Transilvania IT Forum, TopTech a organizat o serie de evenimente care se adresează profesioniștilor din domeniul IT și managerilor de companii din sistemul privat și cel de stat, evenimente dintre care amintim edițiile Educational IT Forum 2014, Administration IT Forum 2015, precum și edițiile anuale Transilvania IT Forum.