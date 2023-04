Cu Easter Dream totul este la superlativ în Iulius Mall Cluj: sesiuni de shopping în ton cu dorințele tale și premii de 30.000 de euro (P)

Lasă primăvara să te inspire! Iulius Mall Cluj este cuprins de parfumul florilor de sezon, de atmosfera vibrantă a sărbătorilor pascale, dar și de entuziasmul „iepurașilor” de Paște, care pregătesc din timp cadouri pentru cei dragi.

Fiecare dintre acestea ne-au inspirat, așa că am dat startul campaniei Easter Dream, iar tu poți câștiga premii incredibile, la cumpărături, în fiecare zi, până pe 14 aprilie 2023.

Timpul petrecut alături de familie, atmosfera de la masa de Paște, bucuria de a oferi zâmbete și momente pline de bucurie, despre asta este Easter Dream. Sărbătorile acestea, cu Iulius Mall, totul este la superlativ! Și pentru că tu ai grijă la fiecare detaliu și ești unul dintre cei mai harnici „iepurași”, Iulius Mall are grijă ca darul pentru tine să fie cu totul special.

Dacă până pe 14 aprilie, la o sesiune de shopping, pe cel mult două bonuri, din aceiași zi, ai cumulat suma de minimum 400 de lei, primești pe loc un cadou Easter Dream Basic. Iar dacă pe maximum trei bonuri, toate din aceiași zi, cumulezi suma de minimum 1.000 de lei, îți oferim un dar Easter Dream Premium. Mai multe detalii despre campanie poți afla pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Ce trebuie să faci ca să intri în posesia premiilor? Vii cu bonurile la Centrul de Premiere, aflat în Atriumul Principal din Iulius Mall Cluj.

Odată cu pachetele Easter Dream Premium poți câștiga vouchere în valoare de 300 de lei la Teilor și Wonderland Resort sau unul dintre cele 24 de răcitoare de vin Wine Bank 50 Seria 5, care are o capacitate de 84 de sticle.

Easter Dream Basic îți aduce vouchere la Adidas, Buzz, Under Armour, U.S Pollo Assn., experiențe Wonderland Resort și magazinul cu produse proaspete al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, produse de skin-care sau make-up de la My Geisha, Beautik și Cupio, bijuterii de la Bianconero, dar și gadget-uri de la Altex sau Urban Gadget, dar și sticle de vin.