Ce trebuie să ai în vedere când alegi chiuveta perfectă pentru bucătăria ta (P)

În fiecare zi facem alegeri, mai mici sau mai mari. Și toate au provocările lor, presărate cu nenumărate întrebări, curiozități și incertitudini.

Când vine vorba despre alegerile de decorare ale căminului, procesul este la fel de amplu, ba chiar și mai stresant. Dintr-un noian de informații, chiar ai convingerea că te-ai ghidat după cele potrivite, astfel încât să faci o achiziție de durată, cu un raport preț-calitate corect?

Într-o bucătărie, chiuveta este poate cel mai uzitat element, care chiar trebuie să treacă testul uzurii, al timpului și, implicit, al calității. Suntem siguri că sfaturile de mai jos, realizate în colaborare cu specialiștii Franke România, te vor ajuta să înțelegi aspectele de care trebuie să ții cont când selectezi chiuveta pentru bucătăria ta, în care nevoile și plăcerile familiei trebuie… satisfăcute!

Calitatea și durabilitatea sunt esențiale

Cu siguranță îți sunt cunoscute întrebările: „Oare cât de rezistent este acest produs? Cât timp va trece până se va deteriora, iar eu voi fi nevoit să-l înlocuiesc?”, ceea ce nu e de mirare. Până la urmă, calitatea și durabilitatea sunt două atribute ce nu pot fi neglijate.

Chiuvetele Maris Fragranite, de exemplu, sunt confecționate dintr-un amestec de granit natural și o rășină acrilică, supuse la temperatură și presiune înalte. Efectul? S-a obținut rezistența maximă la șocuri termice și mecanice, dar și capacitatea de a nu se fisura, zgâria sau sparge. În plus, suprafața este menținută curată prin intermediul tehnologiei integrate SANITIZED (cu ioni de argint), care, conform testelor, oprește înmulțirea a 99% dintre bacterii.

Pune accent pe eficiența accesoriilor pentru chiuvetă

Dacă până acum ai fost de părere că accesoriile pentru chiuvetă nu au o importanță deosebită, poate e momentul să te mai gândești. Da, toate bateriile îți facilitează accesul la apă prin intermediul unui jet de diferite presiuni, însă nu în asta constă esența utilizării.

Bateria Vital este un sistem capabil să livreze până la 500 l de apă de înaltă calitate, să contribuie activ la reducerea deșeurilor din plastic și să te ajute să economisești (până la 400€ anual în comparație cu apa îmbuteliată, conform studiilor). Secretul unor astfel de rezultate? Mecanismul, ce cuprinde un prefiltru (care elimină particulele mari), o membrană (care elimină bacteriile) și un filtru din cărbune (care elimină mirosurile neplăcute). Impresionant, așa-i? Mai multe opțiuni eco friendly pot fi vizualizate în campania Save with Franke.

Întregul design trebuie să fie armonios

Se întâmplă ca uneori să-ți placă un anumit model de chiuvetă înainte de achiziție, iar apoi să fii dezamăgit de el. Motivul e simplu: stilul bucătăriei tale nu este același cu cel din sugestia de prezentare.

Noi îți recomandăm să fii atent la culorile predominante în căminul tău, la spațiul disponibil, la formele cele mai utilizate în design și la maniera în care au fost toate armonizate. Astfel, îți vei da seama dacă trebuie să alegi o variantă cu una sau două cuve, cu finisaj mat sau dimpotrivă.

Nu ignora promoțiile active

Știm că e posibil ca preferințele să fie influențate de preț. Tocmai din acest motiv este recomandat să urmărești care sunt cele mai avantajoase reduceri de pe piață, precum cele aniversare.

„Luna aceasta, pe 6 februarie, Franke România a împlinit 25 de ani. Am inovat împreună, am introdus în piață materiale noi și tehnologii superioare, am creat sistemul complet de produse în aceeași gamă de design, pentru a oferi clienților noștri soluții relevante pentru nevoile lor”, punctează Florin Porojan, director general Franke România, despre promoția aniversară „25 de ani cu Franke”.

În mod evident, promoția este una pe măsură: 25% reducere la pachetele aniversare formate din chiuveta Maris Fragranite și orice baterie compatibilă din oferta proprie. Accesează www.frankemagazinonline.ro și lasă-te inspirat!