Finalul lunii aduce temperaturi de până la 18 grade în România! Început de martie friguros

Vremea continuă să se încălzească în următoarele zile în toată țara, iar precipitațiile vor lipsi. Temperaturile vor scădea din nou la începutul lunii martie.

Vremea continuă să se încălzească în următoarele zile în toată țara. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Vremea continuă să se încălzească în următoarele zile, până la temperaturi de 11 grade Celsius, sâmbătă, la Cluj-Napoca. În zona sudică a țării, mercurul din termometre va urca până în dreptul valorii de 18 grade Celsius.

De săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea din nou și se vor menține scăzute până spre mijlocul lunii viitoare. La Cluj-Napoca, către finalul lunii vor fi și zile cu maxime de 1 grad Celsius.

„În cursul zilelor următoare, ne așteptăm la o încălzire semnificativă a vremii, pe sfârșitul acestei săptămâni, astfel că întreaga săptămână va ajunge să aibă, în medie, temperaturi mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă din an. La sfârșitul săptămânii, temperaturile maxime vor ajunge chiar și până la 18 grade Celsius în partea de sud a țării – mă refer la zona Olteniei și a Munteniei, dar și minimele termice vor crește considerabil. Dacă tot am trecut prin această perioadă cu temperaturi foarte scăzute ce au coborât sub limita de ger, acum vom ajunge cu temperaturi minime pe parcursul preponderent pozitive.

Este însă un interval scurt de timp cu astfel de temperaturi, pentru că deja la începutul săptămânii viiotare, tendința este ca valorile termice să scadă și să se apropie de cele normale pentru această perioadă. Mă refer la maxime cuprinse între -2 și 6 grade și minime termice cuprinse între -10 grade în depresiuni și cel 1 grad pe litoral. În prima jumătate a lunii martie, valorile termice medii vor fi în creștere, astfel că raportarea la medii nu va mai fi comparabilă cu ceea ce se întâmplă în momentul de față”, a declarat pentru Agerpres Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Începutul lunii martie nu se arată promițător, ci vor exista alternanțe ale valorilor termice, cu nopți și dimineți friguroase. Precipitații vor fi puține și doar pe arii restrânse, slabe cantitativ. La sfârșitul săptămânii, în zona montană ar putea să apară precipitații mixte la altitudini joase, însă în zonele joase de relief vor predomina ploile. Spre mijlocul lunii martie, precipiațiile vor avea caracter deficitar față de normalul perioadei.

„Începutul lunii martie nu se anunţă promiţător, valorile termice vor mai avea alternanţe, încă ne mai aşteptăm ca pe parcursul nopţilor şi al dimineţilor să avem parte de temperaturi negative în mare parte din ţară, însă maximele termice, poate ajutate şi de insolaţie, vor ajunge să se apropie de cele normale pentru perioada respectivă”, a declarat pentru Agerpres, Oana Păduraru, meteorolog ANM.