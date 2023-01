A murit o legendă a rugbiului clujean. Silviu Spătaru s-a stins din viață

Legendă a rugbiului și a sportului clujean, Silviu Spătaru a murit marți. Apropiații săi au avut numai cuvinte de laudă despre acesta.

Fostul rugbist clujean s-a stins din viață /FOTO: Silviu Spătaru - Facebook

Fostul mare rugbist al Clujului a fost cunoscut pentru prestațiile constante în divizia națională de Rugby și pentru promovarea obținută în prima ligă cu „Universitatea 16 februarie”.

Apropiații săi spun despre acesta că a fost un om cu un suflet enorm, care dădea o mână de ajutor ori de câte ori cineva îi cerea acest lucru.

„A fost un tip extraordinar, cu un suflet enorm de mare, a fost un băiat de mare caracter, de mare sprijin pentru toata lumea din jurul lui indiferent de relația pe care o avea.

Ca si tânăr a fost un tip vioi, căruia îi plăcea viată, o persoana care știa să fie plăcută, știa sa fie de mare ajutor colegilor. Apoi cu trecerea vremii am ajuns să jucăm rugby la seniori, unde a excelat ca și jucător”, a declarat Emil Pîrțoc, un prieten apropiat acestuia.

„Ne am născut în Iclod împreuna, de la 3 ani am fost la aceeași grădinița, la aceeași scoală generală. la același liceu. Am făcut și facultatea și masterul împreună.

Noi unul pe celălalt ne strigam cu apelativul frate. Noi unul cu celălalt eram atât de apropiați încât îl simțeam ca un frate, la fel și el pe mine.

Silviu Spătaru a lăsat în urmă o mulțime de amintiri frumoase celor din jurul său.

„Am multe amintiri plăcute, începând cu grădinița. Pe vremea aia aveam niște gentuțe de tabla in care aveam sanvișuri și apă. Noi înainte să mergem la grădinița erau niște bazine imense in care noi coboram, ne așezam pe niște pietre, ne mâncam sanvișul, ne beam apa, apoi ne băteam cu găletușele unul cu altul pana se făceau toate praf. Venea apoi educatoarea și ne escorta de acolo și ne ducea la grădinița.

Am făcut liceul împreună și am avut amândoi ca și mentor pe marele rugbist pe Mircea Rusu. O amintire plăcută cu el din liceul este ca la una dintre ore, pe vremea aia purtam parul lung. Nea Mircea spus că nu voia să facă reclama la cooperativa igiena dar că ne trimite la tuns.

Ne-am urcat pe 31 de la liceu și ne-am dus în piața Mihai Viteazu la frizerie. Ne-am tuns și Silviu îi spune frizeriței «Puneți-mi mai mult fixativ și dați-mi părul după ureche». Glumind i-am spus că dacă suflă vântul și dacă o să ți se ducă fixativul tu o să dai de bucluc cu nea Mircea. Când am ajuns la ora, mie mi-a spus domnul Rusu că m-am tuns corespunzător. În schimb lui Silviu i-a spus să mai ia o dată 31 și să mai meargă o dată sa se tundă corespunzător unui copil de clasa a 11-a”, a mai adăugat Emil Pîrțoc.

Deși fostul rugbist nu mai este printre noi, clujenii pot învăța multe din viața acestuia.

„Un familist convins, un tată deosebit, un muncitor care a trudit de dimineața până seara pentru a crea familiei lui un standard ridicat de trai. Tot timpul a încercat să facă bine celor pe care îi cunoștea, chiar mai mult sau mai puțin. Nu cred că este vreun cunoscut de-a lui care a trecut pragul atelierului său de baterii și să îi spună că are o probleme și acesta să nu o rezolve, fie cu bani, fie fără. A fost un om în adevăratul sens al cuvântului.

