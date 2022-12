„Stop accidentelor!” Locuitorii din Jucu cer măsuri pentru siguranța șoferilor: „Șoseaua s-a lărgit la 4 benzi și a devenit «drumul morții»”

Locuitorii din Jucu cer măsuri urgente pentru siguranța șoferilor și pietonilor, având în vedere că de când s-a lărgit drumul național la patru benzi (numit și „drumul morții” în prezent) s-au produs tot mai multe accidente grave.

Accident în Jucu, soldat cu patru victime, pe „drumul morții” / Foto: ISU Cluj

În urmă cu cinci zile, un accident tragic a avut loc În Jucu, pe DN1C, între două mașini și un TIR. În urma accidentului, trei persoane au rămas încarcerate în mașini, după care au fost transportate la spital de urgență alături de o altă victimă.

Acesta nu este nici pe departe un caz singular. Accidente grave s-au petrecut destul de des de la lărgirea șoselei, motiv pentru care aceasta a fost supranumită „drumul morții”.

Speriați de ce se poate întâmpla în continuare, locuitorii din Jucu au realizat o petiție online la o zi distanță de la acest accident, intitulată „Stop accidentelor în Jucu. Vrem măsuri pentru siguranța șoferilor și a pietonilor din Jucu”.

Semafor care funcționează doar 2 ore/zi

Prin această petiție, locuitorii din Jucu au sesizat că una dintre cele mai mari probleme este faptul că semaforul de pe „drumul morții” funcționează doar 2 ore/zi. Ei își doresc măsuri care să sporească siguranța șoferilor care tranzitează zona și a pietonilor, și propun chiar amplasarea de radare și realizarea de sensuri giratorii:

„Stop accidentelor în Jucu! Câți suntem de acord să funcționeze semafoarele din Jucu, județul Cluj? Pentru siguranța locuitorilor și al tuturor șoferilor care tranzitează localitatea. Câte accidente trebuie să mai fie, ca să se poate lua o decizie? Locuitorii comunei nu circulă doar între orele 16:00-18:00!!! Este normal ca semafoarele să funcționeze doar între aceste ore??? S-au făcut 4 benzi, numindu-se mai nou «autostrada Jucu» sau «drumul morții». Petiția aceasta sper să ajungă la cei responsabili și să pornească semafoarele! Sau să pună radare fixe! Din câte am înțeles, Primăria nu poate face nimic?! Se vede că cine a făcut acest proiect lucrează din birou, cel mai probabil în București. Vrem măsuri pentru siguranța noastră! Semafoare funcționabile sau sensuri giratorii! Sunt localități unde la fiecare intersecție sunt sensuri giratorii, de exemplu Bistrița! Deci, se poate dacă se vrea!”, spun locuitorii din Jucu în textul petiției.

Petiția a fost semnată până acum de 79 de persoane, care spun că vor să poată să treacă strada fără să le fie frică de faptul că o să fie loviți „în plin” de mașini. Ei spun că este „imposibil de circulat pe acest tronson de stradă”.

Lipsesc sensuri giratorii și puncte de întoarcere

Pentru a afla mai multe despre ce măsuri se iau la nivel local, monitorulcj.ro l-a contactat pe primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar. Edilul ne-a explicat că, deși administrarea și lucrările la drumul național nu au legătură cu Primăria, reprezentanții instituției au încercat să se implice în soluționarea problemei. Primăria Jucu a trimis adrese către Poliția Rutieră în legătură cu această problemă și nemulțumirile locuitorilor.

De asemenea, Valentin Pojar a mai spus că, pe lângă faptul că semaforul funcționează pentru prea puțin timp într-o zi, mai există o altă problemă: lipsa punctelor de întoarcere.

„Am încercat să ne implicăm, să informăm Drumurile Naționale, Poliția Rutieră, cu ceea ce se întâmplă și cum s-au demarat lucrările. Tot am încercat să îmbunătățim, împreună cu ei, bineînțeles. Noi am făcut tot felul de adrese către ei, am atașat petiții care s-au îndreptat către comuna Jucu, cel puțin cu semaforul acela care funcționează doar o perioadă din zi, când ies cei de la Parcul Tetarom.

Le-am solicitat să funcționeze tot timpul. Am înțeles că s-a făcut lărgirea pentru fluidizarea traficului, ca să nu fie aglomerat, dar până la urmă viața oamenilor contează mai mult. Și nu numai cei din Parcul Tetarom merg pe acolo, ies locuitorii comunei care n-au puncte de întoarcere. Acestea în final probabil că vor fi (precum sensul giratoriu, puncte de întoarcere, semaforizare șamd), dar până atunci e destul de riscant să nu funcționeze semaforul și să nu ai pe unde să te întorci”, a declarat primarul comunei pentru monitorulcj.ro.

Sens giratoriu la km17 în Jucu

Primarul din Jucu ne-a mai spus că a încercat să găsească altă soluție, prin realizarea unui sens giratoriul la Câmpenești și a unui punct de întoarcere la km17 din comună. Însă pe acea parte din drum, la km17, nu s-a putut realiza un sens giratoriu încă pentru că exista un teren care trebuia expropriat: „Până atunci noi am tot am încercat să găsim soluții. S-a făcut sensul de la Câmpenești, după care am făcut un punct de întoarcere la km17 pentru că sens giratoriu deocamdată nu se poate face. Trebuie expropriat. A fost un canton care e proprietate privată acum și cam încurcă acolo realizarea sensului giratoriu. Eu am vorbit cu cei de la km17. Au cedat teren la Primărie ca noi printr-un protocol să-l semnăm cu DRDP pentru sens giratoriu. La fel am făcut și la Câmpenești, ce a ținut de partea de Jucu”, spune primarul.

Legat de proprietățile private care sunt în zonă și au trebuit să devină suprafețe pentru sensurile giratorii, primarul susține că a fost la notar alături de proprietari. Aceștia au cedat suprafețele, iar Primăria le pune la dispoziția DRDP-ului - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, printr-un protocol, ca să facă sensuri giratorii. „Acum la km17 rămâne să fie avizat”, spune primarul.

De asemenea, primarul spune că nu a eliberat vreo autorizație pentru DN1C, pentru că lucrările la „drumul morții” au fost realizate ca „reparații și întreținere”. O autorizație pe care Primăria va trebui să o acorde este cea privind realizarea sensului giratoriu de la km17:

„Toate lucrurile care s-au făcut, s-au făcut pe reparații și întreținere. Lumea întreba de ce le-am dat autorizație, dar nu le-am dat nicio autorizație. Doar pentru sens s-a cerut certificat de urbanism de la Consiliul Județean și urmează, după ce obțin toate avizele, să vină la autorizarea sensului giratoriu la noi. Dar strict sensul giratoriu de la km17”, a mai declarat, pentru monitorulcj.ro, Valentin Dorel Pojar.

O soluție: amplasarea de parapete

Și cei de la Asociația Pro Infrastructură (API), care monitorizează proiectele majore de infrastructură de transport, transmit că „analfabetismul siguranței rutiere și servilismul politic fac victime pe DN1C la Cluj”. O filmare din dronă arată că șoferii care circulă pe DN1C, Cluj-Jucu, încalcă linia continuă „într-o veselie”. Totodată, cei de la API spun că proiectarea drumului ar fi deficitară.

„DRDP i-a răspuns «să trăiți dom' șef» primarului de 5 stele de la Cluj care a cerut 4 benzi de circulație pe DN1C la ieșirea din Cluj-Napoca spre Jucu. (...) Niciunui potentat din DRDP Cluj nu i-a trecut prin cap că, odată crescut numărul de benzi, crește și viteza până la valori la care curba la stânga pentru intrare sau ieșire pe drumurile laterale devine practic imposibilă. Ageamiii de la DRDP Cluj au avut un singur scop: benzile și valoarea lor electorală. Pentru asta au găsit «soluții» de implementare pe șest: chipurile ei doar au făcut o întreținere a drumului și au acoperit un șanț. Așa au ocolit și auditul de siguranță rutieră și autorizația de construire și o groază de alte hârțoage care le stăteau în cale. Sunt momentan anchetați de DNA iar șeful este, coincidență, în concediu medical.”

DRDP ar fi trebuit să prevadă separarea sensurilor, spune Asociația Pro Infrastructura. În zonă ar trebui folosite parapete, în special fiindcă simpla linie pe asfalt trecută acolo nu este suficientă.

„Ce trebuia să facă DRDP Cluj dacă avea un minim nivel de alfabetizare în siguranță rutieră? Să prevadă separarea fizică a sensurilor. Vedeți în filmarea noastră din dronă cum se calcă linia continuă într-o veselie. Dacă nu este loc de separarea sensurilor, înseamnă că nu e loc de 4 benzi! O soluție era 2+1 alternativ cu folosirea benzii centrale pentru refugii necesare virajului la stânga, protejate tot de parapete, nu doar o linie pe asfalt încălcată cu dezinvoltură de șoferi. Sau sensuri giratorii sau alte soluții care să mențină o capacitate de transport ridicată dar să calmeze traficul și să nu facă din curba la stânga o mare aventură a vieții, poate ultima”, a transmis API.

CITEȘTE ȘI: