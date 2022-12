Ceremonie de 1 Decembrie la Florești. Bogdan Pivariu: „Înaintașii noștri s-au jertfit pentru România unită!”

O ceremonie oficială a avut loc joi dimineață la Florești, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

O ceremonie oficială a avut loc joi dimineață la Florești, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. FOTO: Facebook/ Bogdan Pivariu

Mai mulți floreșteni s-au adunat la Monumentul Eroilor, de Ziua Națională, pentru o ceremonie oficială.

În cadrul evenimentului, primarul comunei, Bogdan Pivariu a ținut un discurs.

„Vreau să mulțumesc în primul rând bunului Dumnezeu pentru această zi minunată care e dăruită cu soare către noi, această zi în care nu pot să nu remarc unitatea de care dăm dovadă cu toții. În timpul în care asistam la serviciul religios am remarcat că cel mai mic dintre noi are un mesaj foarte special pe căciuliță: «the future will be awesome», adică viitorul va fi grozav. Nu știu dacă așa a fost să fie, dar trebuie să însemne ceva pentru noi astăzi: cel mai mic dintre noi va duce mai departe mesajul pe care noi îl dăm aici, de cinste înaintașilor noștri care au avut un vis pentru care s-au jertfit, un vis în care au crezut: România unită. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a spus Bogdan Pivariu.

Muzică populară, concert Compact și artificii, de Ziua României

De la 17 începe sărbătoarea - Parcul Poligon se va umple de muzică și voie bună pentru toate gusturile, anunță Primăria comunei Florești.

Programul de 1 Decembrie, în Florești

Între 17:00-17:40 va fi un program de muzică populară și de cântece dedicate României - vor urca pe scenă:

Elevii Școli Gimnaziale Gheorghe Șincai din Floresti

Elevii Liceului Teoretic Dumitru Tăuțan din Florești

Ansamblul Folcloric Șoimii Carpaților din Floresti

De la 19:30 la 20:30 va avea loc un concert cu DJ Jonnessey & Aner.

De la 20:30 la 21:30, pe scena din Florești va cânta trupa Compact.

La 21:30 va avea loc un spectacol de artificii.

