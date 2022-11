Bine ați venit la bord! Secretele piloților și însoțitorilor de zbor pe care nimeni nu ți le-a spus! Interviu ÎN EXCLUSIVITATE cu Liana Sărmășan, ambasadorul Wizz Air din Cluj

Tot timpul cu zâmbetul pe buze, îmbrăcați eleganți ca scoși din revistă, gata să-ți sară oricând în ajutor. Vorbim de însoțitorii de zbor care îți fac viața mai ușoară când călătorești la mii de metri altitudine. Cum arată o zi din viața unui însoțitor de zbor și ce eforturi fac piloții și stewardesele pentru a preveni orice incident la bordul unei aeronave?

Liana Sărmășan, aleasă de 2 ori ambasador Wizz Air. Sursă foto monitorulcj.ro

Clujul are un ambasador Wizz Air în persoana Lianei Sărmăşan, care dezvăluie, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, o parte dintre secretele însoţitoarelor de bord. Dacă îți dorești să faci parte din echipa Wizz Air, compania derulează, vineri, la Cluj-Napoca, o zi întreagă de recrutări.

Liana Sărmășan, ambasador Wizz Air la Cluj

Este model, a dansat la emisiunea Surprize, surprize, realizată de Andreea Marin, a apărut în videoclipuri, dar și în filme, iar de 12 ani lucrează ca și stewardesă la compania aeriană Wizz Air. Faceți cunoștință cu Liana Sărmășan, ambasador Wizz Air, însoțitor de zbor, îndrăgostită de meserie, mamă, soție.

Cu peste 15.500 de urmăritori pe Instagram, Liana spune că nu se consideră influencer, ci doar „promovează Wizz Air”.

„Prepare to take off”. Sau ce se întâmplă înainte de zbor

Este 6 dimineața pe Aeroportul Internațional Cluj, iar membrii echipajului Wizz Air care urmează să zboare în Veneția au o scurtă ședință. Se pun la punct ultimele detalii înainte de zborul de 7.30, se numără și se verifică pasagerii, se discută condițiile meteo și orice mai e necesar pentru a avea un zbor cât mai liniștit.

Ședință cu piloții înainte de decolare

Membrii echipajului Wizz Air trec prin filtre de securitate, apoi sunt conduși la avion. Pilotul și copilotul își iau locul la manșa avionului, în timp ce Liana și colega ei încep să primească pasagerii în avion.

Pilotul și copilotul pe zborul Wizz Air Cluj-Veneția

E 7 dimineața, iar fetele zâmbesc larg și salută fiecare pasager cu „bine ați venit la bord”. Câți dintre noi am mai avea puterea să zâmbim o zi întreagă, după ce ne trezim la ora 4?

Liana oferă instrucțiunile necesare pentru pasageri

După ce îmbarcarea e completă și fiecare e așezat la locul său, aeronava rulează ușor spre pistă, timp de 5-10 minute, timp în care însoțitorii de zbor oferă pasagerilor informații despre cum se folosesc centurile de siguranță, unde se află măștile de oxigen – cum și când se activează acestea, vestele de salvare, localizarea ușilor de siguranță și poziția pe care toți cei de la bord trebuie să o aibă în cazul unei aterizări forțate.

Liana arată cum se folosește o mască de oxigen

Însoțitorii de bord nu sunt acolo doar pentru a servi doar o gustare sau o băutură, ci sunt principalii responsabili cu securitatea din aeronavă.

Pe toată durata zborului, fetele nu își pierd zâmbetul și sunt într-un continuu du-te vino pentru a satisface nevoile călătorilor. După o oră și 45 de minute, avionul aterizează la Veneția, iar Liana mulțumește pasagerilor că au călători cu Wizz Air. La întoacerea din Veneția, reporterii monitorulcj.ro au stat de vorbă cu Liana despre ce înseamnă să lucrezi la Wizz Air, ce este dincolo de frumusețea pe care o afișează orice stewardesă și câteva ponturi pentru un zbor cât mai plăcut.

Interviu cu Liana Sărmășan, aleasă de 2 ori ambasador Wizz Air la Cluj

Ce înseamnă pentru tine, dar și pentru Cluj, faptul că ești unul dintre ambasadorii Wizz Air? Ce presupune să fi ambasador Wizz Air?

Pentru mine este o mare realizare pentru că am reaplicat după mult timp și am fost aleasă. În 2011 am fost prima generație de Wizz ambasadori, chiar când a lansat compania acest program. E altceva, nu e numai zburat. Se mai întâmplă și altceva pe lângă. Când avem lansări de avioane, suntem acolo. Când avem curse charter, din nou, zburăm cu ele. Curse inaugurale și prezentări, inclusiv am luat parte la conferința Aviation-Event 2022 desfășurată la Aeroportul Internațional Cluj în luna martie. În 2011, am fost votată de public. Atunci, era pe bază de vot a publicului, pe Facebook, dar între timp, lucrurile s-au schimbat. Acum sunt cei de la Comunicare care aleg, oamenii de la PR, HR din cadrul Wizz, se cere un feedback despre tine, dacă ai conduită bună, atunci ești candidatul ideal. E greu pentru că sunt 20 de ambasadori și suntem cam 6.000 de angajați. În România suntem doi ambasadori Wizz Air, eu și Cristina Rada la București. La fiecare 2 ani se realege ambasadorul Wizz. Pot să mai candidez și după ce îmi expiră mandatul.

Însoțitorii de zbor în sala de ședință

Lucrezi la Wizz Air de 12 ani. Cum au fost primele zile, dacă îți mai amintești ceva deosebit din acele zile? Primul zbor, de exemplu.

Îmi place foarte mult și mă văd aici în continuare, n-aș schimba nici, aici e viața mea, avem o mică comunitate, o familie. Am început împreună, am rămas împreună o parte din noi. Pe lângă faptul că suntem colegi, suntem și prieteni. Știu că atunci când m-am angajat erau 500 de oameni la interviuri. Am stat de dimineața de la 7 până seara la 9 și treceam pe rând de probe și îmi spuneam «Doamne, nu-mi vine să cred, din atâția oameni». Și am rămas și m-am bucurat. Primul zbor a fost în Barcelona și chiar mă bucuram că e destinația mea preferată. Atâta timp cât am mare, soare, iubesc să fiu acolo. E foarte frumos să aterizezi și să vezi palmierii când aici, la Cluj, e urât și frig.

Ce înseamnă să lucrezi la Wizz Air? Ca și companie, ca și mediu de lucru, stil de viață etc.

N-am lucrat la alte companii aeriene, dar aici suntem prieteni, suntem o familie. Bineînțeles, că ține și de maturitate și cum tratezi toate aspectele, mai ales acum când vin oameni noi în companie, e diferență de vreo 10-12 ani între generații. Deja se simte chestia asta. Trebuie să știi să tratezi cu maturitate toate problemele, tot ce apare, și atunci nu-ți vezi șefii ca un șef, «vai de mine mă sună șeful și îți e frică». Mă sună un prieten, un coleg.

Ce crezi că face diferit compania voastră aeriană să-și păstreze angajații față de concurenții săi?

Tot timpul vine cu inovații. Am luat și premiul pentru cea mai verde companie aeriană în Europa. Am luat un alt premiu, nu doar la nivel de Europa, ci și global, Global Environmental Sustainability Airline Group of the year. Am mai semnat și un contract nou cu OMV, ca până în 2030 să ne dea combustibil sustenabil. Wizz Air tot timpul vine cu ceva nou, nu te plafonezi, destinații noi. Poate nici nu te gândeai acum 12 ani când m-am angajat că vom zbura în Abu Dhabi, uite acum zburăm din Abu Dhabi în Maldive, ceea ce e extraordinar. Nu ne-am fi gândit niciodată. Wizz Air angajează tineri, cumpără avioane noi, vechimea aeronavelor noastre este de 4,6 ani. Asta spune multe.

Un selfie la aterizarea pe Aeroportul Cluj. Liana, alături de colegii ei

Percepția generală, din exterior, este că pentru această meserie, îți trebuie doar un aspect fizic cât mai plăcut. Cât contează aspectul fizic pentru tine, având în vedere că în această meserie îți trebuie și alte calități?

Aspectul fizic contează foarte mult pentru că prima dată cu un pasager interacționezi față în față. Se uită la tine cum arăți. Dar trebuie să știi cum să vorbești, ce vorbești și să știi să lucrezi în colectiv pentru că suntem o echipă, tot timpul schimbăm colegii, echipajul, trebuie să te adaptezi. Foarte multă muncă de echipă și o bună capacitate de gestionare a timpului. Trebuie să știi cum să te miști, chiar dacă ai colegi noi, trebuie să adaptezi. Ca șef de cabină trebuie să știi cum să ghidezi noii angajați.

Descrie, te rog, rutina ta zilnică ca însoțitor de zbor. Și, de ce nu, ritualul tău de frumusețe. Cât timp îți ia să arăți impecabil la bord?

Îmi încep ziua la 4 dimineața dacă e zbor de dimineață. Noi trebuie să fim cu 70 de minute înainte de decolare la check-in. Cu o oră înainte de trezești, mie nu îmi ia foarte mult timp să mă pregătesc, să mă machiez. Îmi pregătesc uniforma cu o seară înainte, o calc, o pun pe umeraș. Trebuie să fi pregătit de dinainte.

Ești mamă. Ești pregătită să călătorești tot timpul departe de casă? Sunt mai dificile întemeierea unei familii și creșterea unui copilul atunci când unul dintre părinți este însoțitor de bord?

Noi suntem acasă. Nu rămânem peste noapte într-un loc. Pleci dimineața, la prânz ești acasă. Pleci la prânz, seara ești acasă. De sărbători, încă aștept orarul de zbor. Nu tot timpul lucrezi de sărbători. Poate lucrezi de Crăciun, dar Revelionul îți este liber. Sau și dacă lucrezi de Crăciun, ai un zbor, pleci de acasă, te întorci acasă. N-ai ratat mare lucru. Plus că știm în avans orarul cu o lună înainte și te poți pregăti. Pe lângă concediu, mai ai 4 zile libere pe lună pe care le poți lua când vrei tu. Și atunci ai timp și de familie, și de cățel, am și cățel. Mi-am adus familia la bord, fata a fost super încântată, îi place tare mult. Mă întreabă «mami, dar tu îi cunoști pe toți?» Îi place când mă aranjez, îmi ia tocurile, geaca roz, rujurile.

Aeronava Wizz Air pe Aeroportul Internațional Cluj

Cum te menții în cea mai bună forma fizică și psihică?

Nu e ușor deloc să lucrezi cu oameni, dar atâta timp cât îi tratezi cu zâmbetul pe buze, orice problem ar fi, eu zic că cu bună înțelegere se rezolvă. Bineînțeles, avem reguli, avem traininguri pentru oamenii care nu se supun regulilor, în cel mai rău caz, chemi poliția și îi pune pe o listă și un an de zile nu mai poate să zboare. Mental te pregătești, te gândești dinainte cum vei proceda, pe fiecare zbor. Trebuie să ai grijă ce mănânci și la ce oră. Dacă aterizezi la 4 dimineața, poate ultima masă e la 22, nu mănânc când ajung acasă, oricât de foame mi-ar fi, nu mănânc. Din mâncare reglezi totul, sportul… alerg între zboruri. Nu prea dorm, dar între zboruri ai timp. Nu zbori în fiecare zi, să fie clar. Dimineața duc fata la școală după care mă pot culca dacă am zbor de seară. Când am aterizat, poate a doua zi sunt liberă și mă pot duce în club și atunci le împac pe toate. Încerc să fiu peste tot pentru că îmi place. Am nevoie de social media și de viață social.

Care e locul care te-a impresionat cel mai mult?

Seychelles mi-a plăcut foarte mult și sper din suflet să zburăm în Seychelles cu Wizz Air. Mă rog pentru asta. În trecut, m-am rugat să avem zbor spre Maldive, acum avem zbor spre Maldive, mă rog pentru Seychelles.

Echipajul Wizz Air la aterizarea pe Aeroportul Internațional Cluj

Care a fost experiența ta preferată de zbor?

Zborurile charter. Îmi plac pentru că e altceva, te scoate din rutină. Sunt mai apropiate de pasageri. Și faptul că am avut pasageri pe care deja îi cunoșteam pe charterele respective, eram ca într-o familie.

Unde te vezi peste 10 ani?

Tot la Wizz. Îmi place foarte mult și cred că se vede că îmi place. Poate ca și trainer. Nu mă văd stând într-un birou, niciodată. Și niciodată nu am stat într-un birou, am mai avut și alte job-uri înainte, dar nu e stilul meu. Ca stewardeză e primul meu job. Vreau să strălucesc în cabină. Avionul e scena mea.

De-a lungul carierei, cu ce situații de urgență te-ai întâlnit în aer și cum ai reacționat?

Cred că sunt norocoasă. Nu am avut situații grave, am deviat din cauza ceții, am deviat pentru cazuri medicale, dar eu nu am avut așa ceva. Chiar sunt norocoasă. Am avut atacuri de panică, un leșin, dar totuși, în 12 ani n-am avut situații. Când văd că cineva e stresat, mă duc să vorbesc cu el, încerc să îl calmez. Îi zic că sunt de 12 ani la Wizz și sunt bine. De ce să vă fie frică?

Ce i-ai spune unui tânăr/unei tinere aflat(ă) la început de drum care alege să devină însoțitor de zbor? Ce sfaturi i-ai da, cum ai încuraja persoana respectivă etc

În primul rând, l-aș încuraja să aplice. Pe toate prietenele mele le-am rugat să vină la Wizz că e frumos. Ai timp liber, în al doilea rând, nu e un job în care stai în birou 8-10 ore, tot timpul sunt alți oameni, interacționezi cu multă lume și culturi diferite. Dacă vrei să-ți muți baza, poți să mergi în altă bază, cum ar fi Albania, Bulgaria, Italia etc. sunt oportunități pentru fiecare. Să aplice cu încredere pentru că oportunități sunt, să vadă toată lumea, să aibă timp liber și să cunoască culturi și experiențe noi.

Trucuri în avioanele Wizz. Care e cel mai bun loc, cum ar trebui să venim îmbrăcați să ne simțim bine.

Îmbrăcați-vă confortabil. Degeba veniți într-un costum și nu vă simțiți bine, poate leșinați. Să nu veniți stresați. Avem locurile acelea extra legroom pentru un tarif suplimentar cu spațiu mai mare la picioare. Alea sunt cele mai bune locuri, stai mult mai lejer, te poți întinde. E un mit că există locuri mai sigure decât altele. Am auzit și eu că e mai bine să stai în spatele avionului, dar nouă nu ne-a zis nimeni așa ceva.

Liana Sărmășan, însoțitor de zbor, ambasador Wizz Air

„Oamenii cer pături și perne la bord. Avem pretenții, dar călătorii n-ar trebuie să uite că suntem o companie low cost. Ce-i lipsește Clujului? Palmierii și plaja. În rest, avem destule evenimente aici, comparativ cu București nu sunt așa de multe, dar măcar se întâmplă ceva”.

Un selfie cu colegii de cabină

Curiozități despre însoțitoarele de zbor Wizz Air

Nu au voie să poarte pietricele pe ceas, părul împletit trebuie să aibă o lungime de maxim 35 centimetri, iar părul despletit maxim 20 centimetri, tocurile nu trebuie să fie mai înalte de 8 centimetri, cerceii trebuie să aibă o anumită formă și dimensiune, de obicei rotunzi tip perlă, fusta trebuie să fie până la genunchi, stewardesele au voie să poarte doar 4 nuanțe de ojă: roz, nude, french, baby boomer. La fel și rujul, trebuie să fie de o anumită nuanță/culoare.

Ședință la sediul Wizz Air din cadrul Aeroportului Cluj

Wizz Air face angajări în România. Vineri, încep recrutările la Cluj-Napoca

Operatorul aerian Wizz Air găzduiește mai multe evenimente de recrutare în perioada care urmează și anume București, Cluj-Napoca, Timișoara, Bacău, Suceava, Iași, Craiova sau Sibiu. Compania caută atât însoțitori de zbor, cât și piloți.

Andras Rado, Senior Cabin Crew Recruitment Manager la Wizz Air

„Însoțitorii de zbor sunt ca albinele. Zboară dimineața din stup și se întorc seara. Dar întotdeauna se întorc la Cluj. Nu se rămâne peste noapte niciunde. Pot dormi în paturile lor. Este confortabil, îți permite să ai o familie”.

Vineri, recrutări pentru însoțitori de zbor Wizz Air la Cluj

Potrivit operatorului aerian, în următorii zece ani, vor fi angajaţi anual cel puţin 2.000 de membri ai echipajului.

La nivelul reţelei sale, compania a atins deja în luna octombrie pragul de 2.500 de însoţitori de zbor pentru acest an.

În 2022, în România, Wizz Air a angajat peste 300 de însoţitori de zbor, iar planul pentru anul viitor este de a recruta alte 200 de persoane pe acest post.

Însoţitorii de zbor se pot aştepta la salarii competitive, suplimentate de plăţi pentru sectoarele de zbor realizate, în funcţie de durata zborului, şi de un procent din valoarea produselor vândute la bord, precum şi la instruirea specifică industriei, o alocaţie de pregătire pentru cele şase săptămâni de training, uniformă gratuită, bilete nelimitate cu reducere pentru angajaţi, un număr de bilete gratuite şi reduceri pentru prieteni şi familie şi un program de lucru anunţat în fiecare lună.

„Vrem să angajăm 200 de oameni în România. Suntem într-o continuă creștere. Suntem cea mai mare compania aeriană din România, cu peste 30 de aeronave. Doar în Cluj avem peste 300 de angajați. Baza de la Cluj este una foarte mare, cu 7 aeronave. România este una dintre cele mai mari și importante piețe. România este o piață foarte stabilă pentru noi. Creșterea pe care o facem aici este una consistentă.

Așteptările noastre pentru ziua de vineri e să angajăm cât mai multe persoane posibile, trebuie să vă înregistrați online prima dată și apoi puteți aplica pentru postul de însoțitor de zbor. Avem o singură zi de recrutare, la sfârșitul zilei candidații vor știi dacă sunt angajați sau nu. Candidaţii vor avea de trecut patru probe de foc, o prezentare personală, un joc de rol individual, un exerciţiu de grup şi un interviu individual. După fiecare «rundă» le spunem dacă merg mai departe sau nu. Avem tot mai mulți oameni care aplică față de începutul anului. E un job foarte dinamic și interesant, e locul de muncă perfect pentru tineri, e perfect pentru cei care nu vor să stea toată ziua la birou. Ați văzut ce zâmbete largi afișează însoțitorii de zbor la bordul aeronavelor Wizz. Deasupra norilor este întotdeauna însorit.

Dintr-un anumit punct de vedere e mai ușor să recrutezi piloți pentru că e o piață de nișă și știi unde îi găsești. De cealaltă parte, e o competiție acerbă pe piață pentru piloți. Nu concurăm doar cu companii aeriene din România sau Europa, ci din lume. Pentru însoțitorii de zbor, trainingul durează mai puțin, 6 săptămâni. Nu ai nevoie de cunoștințe specifice să aplici pentru un post.

Însoțitorilor de zbor trebuie să le placă să muncească cu oamenii, să lucreze în echipe, să le placă un orar flexibil, nu lucrezi doar dimineața, ci și seara.

Avem un program prin care însoțitorii de zbor pot deveni piloți și invers. Avem căpitani care au început ca și însoțitori de zbor. Ne dorim ca oamenii să rămână în companie. Îi motivăm prin pachetul salarial pe care îl dăm. Cred că le dăm salarii competitive, discounturi nelimitate la biletele de avion Wizz, bilete bonus gratis pentru sine sau pentru partener și nu numai. Motivăm oamenii și prin faptul că îi lăsăm să zboare foarte mult. Legal, piloții și însoțitorii de zbor pot zbura 900 de ore pe an și 100 ore pe lună. Scopul nostru e să îi lăsăm să zboare minimum 850 ore pe an”, a declarat pentru monitorulcj.ro Andras Rado, Senior Cabin Crew Recruitment Manager la Wizz Air.

500 de aeronave până în 2030

Wizz Air operează o flotă de 172 de aeronave Airbus A320 şi A321.

„Wizz Air s-a recuperat foarte bine post pandemie. Când anunțam noi rute și noi baze în Italia sau Albania celelalte companii de abia se deșteptau din pandemie. Celelalte companii își revin încet (...) Nu sunt destul de mulți controlori de trafic aerian în Europa și de aici toate problemele. Vedem că în multe țări din Europa sunt prea puțini oameni la controalele de securitate, nu se angajează suficient. Asta creează, de asemenea, un deranj mare pentru că oamenii pierd zboruri, așteaptă cu orele în aeroport sau în afara lui, este o nebunie și suntem cu toții afectați de asta. În 2001, când au fost atacurile teroriste din 11 septembrie, mulți spuneau că industria aviatică va fi pusă la pământ. De atunci, industria e de trei ori mai mare. Nu cred că se va opri dezvoltarea industriei aeriene sau apetitul oamenilor pentru zburat. A devenit parte din viața noastră. În prezent, avem 172 aeronave. În 2018 avem 90 și ceva de aeronave. Până în 2030, vom avea 500 de aeronave. Primim aproximativ 30 de aeronave pe an”, a mai adăugat Rado.

