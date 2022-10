József Váradi, CEO Wizz Air: „Cred că există mai multe cazuri Blue Air, companii aeriene mari care nu vor supraviețui. Avem capacitatea să preluăm traficul operatorilor aerieni din România”

În urmă cu jumătate de an anticipa eșecul Blue Air, iar acum, la 6 luni distanță, József Váradi, CEO Wizz, vorbește în exclusivitate pentru monitorulcj.ro despre ce înseamnă falimentul companiei aeriene românești, ce a urmărit prin campaniile de „salvare” după renunțarea Blue Air la zboruri, dar și despre capacitatea Wizz Air de a prelua traficul de la cei ce dispar de pe piață.

Jozsef Varadi, sursă foto www.wizzair.com

În luna aprilie, într-un interviu în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, József Váradi, CEO Wizz Air, spunea că Blue Air se îndreaptă „spre eșec, spre faliment”, iar șase luni mai târziu compania aeriană și-a suspendat zborurile și nu are o dată exactă de reluare a acestora.

„Cred că există mai multe cazuri Blue Air în Europa, companii aeriene mari care nu cred că vor supraviețui”, este de părere Váradi, într-un interviu acordat în exclusivitate monitorulcj.ro.

Joi, 20 octombrie, omul de afaceri a ajuns la Cluj-Napoca unde a vizitat flota de aeronave de pe Aeroportul Internațional Cluj.

József Váradi a vorbit cu reporterii Monitorul de Cluj despre industria aviatică post pandemie și după o vară în care Wizz Air a întâmpinat numeroase probleme în ceea ce privește anulările și întârzierile de zboruri.

România, piață puternică pentru Wizz Air

„România a fost o piață foarte puternică pentru această companie aeriană. De fapt, analizând capacitatea pe care o vom opera în și din afara României în perioada de iarnă aceasta este cu 60% mai mare decât era înainte de pandemie în perioada 2019-2020. Cred că este o veste grozavă și, cu siguranță, România a avut performanțe excepționale, iar la Cluj avem una dintre cele mai puternice baze ale noastre din țară. Suntem foarte mândri de ceea ce Wizz Air este capabil să livreze țării, suntem aici să rămânem și vom continua să creștem, pentru a putea aduce mai multe avioane, mai multe rute, mai multe locuri, mai multe prețuri scăzute la fel ca înainte. Dacă te uiți la starea industriei, multe companii aeriene se confruntă cu dificultăți, s-ar putea să se retragă, adică asta s-a întâmplat în România și s-ar putea întâmpla mai multe țări din Europa și vrem doar să ne asigurăm că avem resursele financiare la îndemână pentru a putea investi”,a declarat József Váradi.

Record Wizz Air: 5 milioane de pasageri transportați în august

În luna august, potrivit statisticilor, compania aeriană a transportat 5 milioane de pasageri și se așteaptă ca până la finalul anului să atingă cifra de 55 de milioane de pasageri transportați.

„5 milioane de pasageri este un nou record și ne așteptăm ca anul acesta să transportăm în jur de 55 de milioane de pasageri, comparativ cu 40 de milioane înainte de pandemie. Deci creștem puternic. Va fi un an record pentru Wizz Air, va fi grozav. În ceea ce privește capacitatea și pasagerii, avem o creștere de aproximativ 35% în anul curent, din punct de vedere financiar, evident, este un an de tranziție, dar în ceea ce privește capacitatea, vom continua să creștem. De asemenea, este un an în care am fost puternic afectați de războiul din Ucraina în ceea ce privește mutarea capacității noastre din Ucraina și Rusia, de asemenea, vedeți consecințele războiului, prețul ridicat la combustibil, cursul valutar euro față de dolar, noi cumpărăm combustibil și avioane în dolari, clar ne afectează, și, de asemenea, lanțul de mediu inflaționist cu adevărat ridicat, în special inflația forței de muncă sau a costurilor de infrastructură, deci este un an foarte afectat financiar, ne așteptăm la un an mult mai bun în 2023”, a mai spus CEO-ul Wizz Air.

Wizz Air speră la zero zboruri anulate

Creșterea numărului de pasageri a venit și cu probleme. Nu a existat lună în care să nu fie neplăceri legate de zborurile Wizz Air: întârzieri, anulări.

„Dacă te uiți la întreaga industrie, cred că întreaga industrie a cam subestimat viteza de redresare, noi am investit în avans în consolidarea flotei, consolidarea capacității, am făcut angajări, am investit în formarea oamenilor pentru a ne asigura că în timpul verii vom fi apți. Din păcate, întreg lanțul de aprovizionare a fost zbuciumat, ceea ce a dus inevitabil la anulări de zboruri. A fost o vară groaznică din acest punct de vedere în toată Europa să operăm ca și companie aeriană. Dar acum asistăm la o consolidare a operațiunilor, fără anulări sau foarte puține. Dacă e o grevă a controlorilor de trafic aerian, cum a avut loc în Belgia, de exemplu, din păcate, aceasta obligă industria să anuleze zboruri, dar am revenit la normal, aș spune”, a mai spus Váradi.

- În aprilie 2022, într-un interviu pentru Monitorul de Cluj spuneați că Blue Air, dar și Tarom, dar asta este o altă poveste, se îndreaptă spre faliment și 6 luni mai târziu compania aeriană și-a suspendat zborurile și nu are o dată exactă de reluare a acestora. Cum a afectat această știre industria aviatică?

Cred că există mai multe cazuri Blue Air în Europa, companii aeriene mari care nu cred că vor supraviețui. Cred că este prea mult pentru ele dacă ne referim la dificultățile financiare post Covid și în plus trebuie să acopere implicațiile și cheltuielile războiului. Companiile slabe vor deveni și mai slabe, companiile aeriene puternice cred că vor deveni și mai puternice. Wizz Air a câștigat avantaje strategice semnificative din acest proces de consolidare. Înainte de pandemie, Wizz Air avea o cotă de piață de 17% în Europa Centrală și de Est și astăzi avem 23% cotă de piață, am câștigat foarte mult pentru că restul industriei nu a reușit să se miște în același ritm ca și noi. Cred că, în acest sens, consolidarea este un proces bun, deoarece întărește industria în cele din urmă. Da, vor fi mai puțini jucători, dar acești jucători vor fi mai rezistenți.

- În plină criză Blue Air, Wizz a anunțat suplimentarea unor zboruri, bilete promoționale la preț redus. Ați fost acuzați că ați urmărit prin aceste campanii, de fapt, să acaparați rutele și clienții Blue Air, nu să ajutați pasagerii. A dat roade această campanie în cazul Blue Air?

Biletele s-au vândut în câteva minute, s-au vândut foarte repede, imediat după ce am anunțat. Cred că aceste campanii au fost o obligație a unui lider de piață, pe o piață în care suntem cea mai mare companie aeriană din România, și când se întâmplă ceva în România și oamenii sunt stresați, ne temem că suntem într-un fel responsabili. Suntem aici pentru a ajuta, a salva și a oferi ajutor pentru că vrem să ne asigurăm și să încurajăm oamenii să zboare și asta este foarte important pentru noi. Nu o considerăm o activitate de marketing, ci mai degrabă considerăm aceste campanii ca o bună cetățenie corporativă. De asemenea, am oferit 200.000 de bilete gratuite pentru ucrainieni de la izbucnirea războiului, considerăm Ucraina o piață importantă pentru Wizz Air. Nu putem opera în zonă pentru moment, dar suntem foarte dornici să continuăm pe această piață, să ajutăm călătorii.

- Are Wizz Air capacitatea de a suplini lipsa altor operatori aerieni din zonă? Poate Wizz Air să preia traficul Blue Air? Aveți capacitatea necesară? De exemplu, în 2019, Blue Air a avut o cotă de 14% din traficul de pe Aeroportul Cluj, fiind pe locul al treilea după Wizz și Tarom.

Da, cred că avem capacitatea. Cred că ne-am implicat destul de mult, implementând o mulțime de noi capacități aici, în România, și avem în plan să ne consolidăm poziția aducând și mai multe aeronave în vara anului viitor.

- Recuperarea a fost mai rapidă și mai puternică decât v-ați așteptat. Cum faceți față cererii de revenire? Ce vă spun rezultatele din primele trimestre despre perspectivele pentru restul anului 2022?

Foarte important, ne-am concentrat foarte mult pe păstrarea lichidității și a numerarului pentru afacere și am reușit să avem în jur de 1,6 miliarde de euro în numerar de la izbucnirea pandemiei și până în prezent. Suntem foarte rezistenți din punct de vedere financiar nu numai pentru a ne proteja afacerea, ci și pentru a investi ori de câte ori există oportunități de creștere. Deci, de fapt, înseamnă că trebuie să investești în avans, s-ar putea să ieși pe pierdere uneori sau să fi neproductiv, mai ales în ceea ce privește pasagerii sau că ai mai multe avioane decât ai nevoie, dar în același timp, noi am fost foarte dornici să revenim pe piață și să restabilim creșterea capacității ori de câte ori am putut. Nu numai că ne-am recuperat capacitatea dinainte de pandemie în operațiunile actuale, dar am deschis o mulțime de noi piețe: în Londra, sloturi pe aeroportul Aeroportul Londra Gatwick, am intrat puternic în Italia prin deschiderea a 6 baze de operare, mai mult de 20 de avioane în țară, am intrat și în Albania la baza din Tirana operând 9 avioane vara. Probabil, cel mai important, am deschis o companie aeriană în Abu Dhabi, joint venture cu guvernul de acolo. Așadar, nu numai că gestionăm refacerea afacerii noastre, ci desfășurăm noi afaceri. A fost o provocare, a necesitat resurse semnificative pentru a fi investite, dar acum industria aeronautică a ajuns la un nivel de operare de 80% post pandemie în această vară, iar Wizz Air operează la o capacitate de 135%. Deci, asta creează o diferență uriașă pentru noi și generează avantaje competitive.

- În urmă cu câteva luni, într-un interviu pentru Monitorul de Cluj, spuneați că Wizz Air și-a revenit și a atins capacitatea (zboruri, pasageri etc) dinainte de pandemie. Dacă nu mai există companii aeriene care să-și fi revenit așa spectaculos cum a făcut-o Wizz, care e secretul? Unde și la ce trebuie să fie atenți ceilalți manageri din domeniu?

Cred că ceea ce ne face diferiți de restul Europei este că avem costuri foarte scăzute, suntem relevanți pentru piață și știm că cea mai bună protecție în orice circumstanțe este să avem cele mai mici costuri de operare și doi, am fost foarte dornici de a gestiona lichiditatea, să avem întotdeauna mai mult numerar decât avem nevoie și asta creează o rezistență semnificativă, ne creează oportunități de a investi, atunci când toată lumea se îndepărtează de piață noi venim și investim în piață. Avem o atitudine de leadership foarte agilă în companie, orice monedă are două fete, o parte problemele, altă parte oportunitatea. Avem tendința de a privi lucrurile din partea oportunității.

- În afară de responsabilitatea față de mediu, ce altceva mai trebuie să facă companiile aeriene pentru a atrage pasagerii în viitor?

Cred că totul se învârte în jurul banilor, a biletelor cu preț scăzut, oamenii au nevoie de prețuri mici, zborurile sunt în creștere, prețul cel mai mic prevalează, costul scăzut este problemă importantă în industrie. Și poți oferi costuri scăzute doar dacă ai operațiuni low cost.

-Credeți că generațiile viitoare vor mai dori să călătorească pe cale aeriană la același nivel/frecvență ca și astăzi?

Și încă mai mult. Chiar mai mult. Cred că mobilitatea este o nevoie umană inerentă, dacă te uiți la mobilitate, într-adevăr, corespunde cu dezvoltarea economică a țărilor. De asemenea, este important ca oamenii să zboare aproape gratuit și ieftin, nu vor să fie suprasolicitați, călătoriile sunt doar un mijloc de a ajunge la destinație, misiunea noastră în Wizz Air este să oferim acea infrastructură oamenilor pentru a le permite să călătorească în siguranță, fiabil și ieftin.

Wizz Air testează avionul cu hidrogen

Compania aeriană a semnat o înțelegere cu Airbus pentru a explora potențialul operațiunilor cu aeronave alimentate cu hidrogen.

„Problema cheie în mintea mea este că industria trebuie să descopere o tehnologie care să decarbonizeze operațiunile companiilor aeriene. Probabil că soluția va fi în jurul hidrogenului. Noi, acum, suntem implicați într-un proiect pilot împreună cu Airbus pentru a dezvolta următoarea generație de aeronave care sunt alimentate cu hidrogen. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte, vorbim de 10 sau 20 de ani de dezvoltare tehnologică, dar cred că aceasta va fi soluția finală pentru industrie. Un lucru este cert, cred că Wizz Air a demonstrat de-a lungul anilor că este întotdeauna cea mai inovatoare companie aeriană. Astăzi operăm cel mai tânără flotă de aeronave, operăm foarte eficient, producem cea mai mică amprentă de carbon în comparație cu oricare altă companie aerienă, așa că avem capacitatea financiară, dorința de a continua să inovăm și să investim în dezvoltări tehnologice și asta este ceea ce vom face. Dacă există vreo posibilitate de a inova această industrie, vom fi în primul rând pentru a face asta”, a încheiat CEO-ul Wizz Air.

171 de avioane are în prezent flota Wizz Air

