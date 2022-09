Cine „umple golul” lăsat de Blue Air la Cluj? În 2019, compania a avut 14% din traficul de pe Aeroportul Cluj, pe locul 3 după Wizz Air și Tarom

Compania Blue Air a avut o cotă de 14% din traficul de pe Aeroportul Internațional Cluj în 2019, fiind pe locul al treilea după Wizz Air și Tarom. Odată cu suspendarea zborurilor, compania a lăsat un gol și aici la Cluj, având programate nenumărate zboruri charter și zboruri regulate.

Liderii aviaţiei europene s-au reunit, vineri, la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca unde discută despre cooperare şi conectivitate. În cadrul dezbaterilor, s-a atins și problema suspendării zborurilor Blue Air. Inițial, la acest eveniment și-a anunțat participarea inclusiv CEO-ul Blue Air, Cristian Rada, care nu a mai ajuns.

„Regional Cooperation and Connectivity este o conferință internațională regională foarte importantă care are loc aici la Aeroportul Internațional Cluj. Sunt reprezentanți foarte importanți de la aeroporturi, companii aeriene, asociații din domeniu, alți furnizori de servicii. După cum ați văzut, este o creștere a traficului, o dinamică foarte mare, din păcate, sunt și companii care au suspendat zborurile. Așadar, această complexitate și viitorul aviației civile europene îl vom discuta astăzi aici la Cluj”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportul Internațional Cluj.

Cât despre revenirea Blue Air pe piața din Cluj, Ciceo susține:

„Este foarte neplăcut ce s-a întâmplat cu Blue Air, îi rugăm pe pasageri să țină legătura cu tour-operatorii, mă refer la pasagerii care au bilete turistice, ceilalți, sunt anumite numere de telefon. Înțeleg că Tarom va prelua anumite zboruri să-i aducă acasă și suntem în discuții cu celelalte companii aeriene să vedem ce se poate face pe viitor. Nu avem încă un feedback când se vor relua cursele Blue Air, nu avem nici o dată când se vor relua aceste zboruri. În 2019, Blue Air a avut 14% din traficul de pe Aeroportul Cluj, aveau destul de multe zboruri turistice, aveau și zboruri regulate, Dublin, București etc. Vom discuta cu alte companii aeriene ca să umplem acest gol”, a mai spus Ciceo pentru monitorulcj.ro.

Pe 6 septembrie, Blue Air a anunțat că i-au fost blocate conturile bancare la solicitarea Ministerului Mediului și nu va opera niciun zbor de pe niciun aeroport din România în perioada 6 septembrie – 12 septembrie. Această situație a creat haos pe aeroportul din București și speculații cu privire la viitorul companiei.

Blue Air se află în procedură de pre-insolvență din iulie 2020 și caută o injecție de capital de la investitori. Compania pune problemele sale financiare pe seama Agenției pentru Protecția Consumatorului (ANPC), care, recent, a amendat Blue Air cu 2 milioane de euro pentru numărul uriaș de zboruri anulate în ultimul an și pentru eșecul de a-și compensa în mod corespunzător clienții. Acest lucru a declanșat o dispută publică între șeful ANPC, Horia Constantinescu, și compania aeriană, dispută care, a susținut Blue Air, a blocat discuțiile purtate la Londra cu investitorii interesați.

După cum a subliniat compania, datoria sa de 230 de milioane de euro reprezintă aproximativ jumătate din veniturile sale anuale. Cu toate acestea, din 13 aeronave operate acum (față de 32 în 2019), compania va rămâne cu doar cinci până la sfârșitul anului.

„În momentul de față, credibilitatea Blue Air în fața partenerilor a fost puternic afectată de această situație și negociem cu ei condițiile în care să reluăm activitatea. Ne așteptăm să reluăm zborul, asta cu siguranță (…) Vă dați seama că regretăm nespus și ne cerem scuze pentru disconfortul creat și pentru tulburarea planurilor lor și am să reiau aici același lucru pe care l-am mai reiterat deja. Pentru noi vara a fost, am avut un program foarte încărcat, a fost o vară grea din punct de vedere operațional datorită restricțiilor de infrastructura pe care le-am văzut în toată Europa și noi ne-am străduit și am și reușit să fim cei care, hai să spunem, să tulburăm cât mai puțin călătoriile românilor. Din nou, nu a fost o chestie pe care noi ne-am propus-o sau ne-am programat-o, a fost un eveniment total neprevăzut și din acest motiv nu putem decât să le cerem scuze și să încercăm să le dovedim în cursul viitor, prin serviciile pe care le vom oferi, că merităm în continuare încrederea lor”, a declarat Cristian Rada, CEO și acționarul principal al companiei Blue Air potrivit știrileprotv.ro.

Cine și-a disputat supremația pe aeroport în 2019:

35,70% Wizz Air

18% Tarom

14% Blue Air

9,5% Ryanair

În 2019, traficul pe Aeroportul Internațional Cluj a fost de 2.921.392 pasageri transportați.

CITEȘTE ȘI: