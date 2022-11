„Echipa Tech ABOUT YOU se bazează pe tehnologie pentru a înțelege mai bine nevoile clienților și pentru a le oferi o experiență de cumpărare personalizată.” Interviu cu Iulia Druță, TECH-Hub Manager ABOUT YOU România (P)

ABOUT YOU, compania fashion-tech, a inaugurat în primăvara acestui an primul TECH-Hub din România, la Cluj, iar acum este în căutare de specialiști IT care să lucreze la dezvoltarea platformei de e-commerce.

Foto Iulia Druță

Am discutat cu Iulia Druță, TECH-Hub Manager ABOUT YOU România, despre rolul TECH-Hub-ului de la Cluj, profilul angajaților pe care îi caută ABOUT YOU, dar și beneficiile oferite.

Iulia Druta s-a alăturat echipei ABOUT YOU în martie 2022 în calitate de TECH-Hub Manager România. Cu experiență în HR și business operations, aceasta este acum responsabilă pentru crearea și dezvoltarea unui birou ancoră în Cluj-Napoca. Iulia reprezintă ABOUT YOU ca angajator fashion-tech în comunitatea locală de tehnologie, în contextul în care Cluj este casa a peste 15 000 de profesioniști IT și în jur de 1300 de businessuri în domeniul tech. În rolul său, Iulia este primul contact pentru colegii din IT și conduce operațiunile zilnice ale Hub-ului.

Ce este un TECH-Hub, care este rolul acestuia și care sunt planurile de viitor?

ABOUT YOU este în continuă creștere, în special în ceea ce privește divizia tech, de aceea ne dorim să atragem cele mai bune talente. Începând de anul trecut, toți angajații noștri IT-iști au posibilitatea de a lucra permanent de la distanță, de oriunde din Europa. Cu toate acestea, există colegi care preferă să lucreze de la birou. De aici și motivația ABOUT YOU de a deschide primele birouri în afara Germaniei, în Croația și România, așa-numitele TECH-Hub-uri. Prin intermediul acestor centre de dezvoltare software ne consolidăm prezența în comunitatea locală de IT-iști. TECH-Hub-urile mai reprezintă și un punct de ancorare socială pentru toți angajații noștri, unde aceștia se pot cunoaște între ei, intra în contact cu mediul și cultura ABOUT YOU. De asemenea, prin intermediul biroului deschis în primăvara acestui an la Cluj dorim să ne consolidăm imaginea în comunitatea locală tech și, pe termen lung, să ne stabilim poziția de angajator de top în România. Vom facilita acest lucru prin îmbunătățirea constantă a TECH-Hub-urilor și a altor beneficii și oportunități, pentru a atrage, dar și pentru a păstra talentele din domeniul software.

Ce anume v-a determinat să deschideți un astfel de centru aici, la Cluj?

În primul rând, fiecare angajat ABOUT YOU are flexibilitate în alegerea locului de unde să-și desfășoare activitatea. Adică pot lucra remote, hibrid sau din biroul de la Cluj. Nu există o echipă dedicată care să lucreze doar pe un anumit subiect de-a lungul timpului. Angajații sunt expuși la mai multe proiecte și sunt parte din echipele tech internaționale. În al doilea rând, suntem conștienți de faptul că există specialiști talentați și dincolo de granițele Germane. De aceea am căutat locații cu cei mai buni specialiști IT, oameni pasionați și dedicați, și așa am ajuns să deschidem Tech-Hub-uri în Cluj, România, și Croația. În aceste țări căutăm Quality Assurance Engineers și programatori software cu experiență pe diferite niveluri. Europa a fost un prim pas logic pentru extindere, mai ales în țările în care suntem deja prezenți cu aplicația.

Care sunt proiectele pe care le veți desfășura?

Angajații care lucrează în Hub vor face parte din echipele tech internaționale. Aceștia vor dezvolta și testa soluții în toate departamentele din cadrul ABOUT YOU Tech: Core, SCAYLE Agency și ABOUT YOU Retail Tech. În timp ce echipele Core dezvoltă o platformă SaaS (Software-as-a-Service) standardizată de e-commerce care deservește atât magazinul nostru ABOUT YOU cât și partenerilor noștri B2B SCAYLE Commerce Engine, divizia Retail Tech este responsabilă de dezvoltarea logistică a magazinelor, de procesarea comenzilor, de finalizarea comenzilor și de plata pentru utilizatorii finali, precum și de asigurarea unei infrastructuri fiabile și a securității datelor pentru magazinul nostru online.

SCAYLE este divizia B2B a ABOUT YOU care dezvoltă și customizează platforma de e-commerce ABOUT YOU pentru clienții retail. Software-ul este oferit ca produs SaaS și asigură clienților suportul tehnic de care au nevoie pentru a-și construi o afacere internațională B2C. Echipa Tech ABOUT YOU se bazează pe tehnologie pentru a înțelege mai bine nevoile clienților, ce îi inspiră și care sunt lucrurile care le atrag atenția la fiecare punct al călătoriei lor de shopping. Inginerii noștri software sunt expuși la una dintre cele mai mari companii de e-commerce, cu cea mai rapidă creștere din Europa și au ocazia să contribuie la dezvoltarea acestei infrastructuri împreună cu Scayle.

Ce tip de candidați căutați și pentru ce poziții?

Pentru TECH-Hub-ul de la Cluj suntem în căutarea unui număr mare de ingineri Quality Assurance și programatori (Backend, Frontend, Fullstack, cu experiență în tehnologii precum PHP, Golang, NodeJS, React, VueJS sau Dart/Flutter). Chiar dacă echipa ABOUT YOU este una diversă, peste 70 de naționalități, ne leagă câteva trăsături comune: cu toții preferăm munca în echipă și colaborarea, apreciem și susținem diversitatea și egalitatea în drepturi, ne place să fim provocați și să ieșim din zonele noastre de confort, ne bucurăm de creștere și dezvoltare personală prin învățare continuă și, cel mai important, suntem flexibili în adoptarea tehnologii de ultimă oră.

Care sunt avantajele care plasează ABOUT YOU TECH-Hub în fața concurenței în ceea ce privește mediul de lucru? În special în contextul în care Clujul este recunoscut pentru numărul mare de specialiști IT.

ABOUT YOU se caracterizează prin faptul că nu este doar o platformă de comerț electronic, ci și prin faptul că oferă soluția sa SaaS (Software-as-a-Service) B2B SCAYLE și altor retaileri. Acest lucru înseamnă că programatorii ABOUT YOU au șansa să modeleze experiența de cumpărare a milioane de clienți. Mai mult de atât, angajații noștri din departamentul IT nu sunt toți parte din aceeași echipă, ci sunt alocați pe diferite proiecte, acest lucru însemnând că sunt independenți de țara din care lucrează, dar în același timp se bucură de aceleași beneficii și avantaje pe care ABOUT YOU le oferă la nivel global, ceea ce implică același tratament, oportunități de carieră și dezvoltare profesională și personală. Printre alte avantaje se numără programul MOVE, care le permite programatorilor să treacă de la o echipă la alta. Programatorii utilizează un stack tehnologic de ultimă generație și au posibilitatea de a-și alege echipamentele hardware. Ei beneficiază de un salariu la același nivel cu cel din Germania, de cursuri gratuite de limbi străine, meditație, yoga, terapie etc.

Cum arată viitorul ABOUT YOU în România? Urmează să vă extindeți și în alte orașe?

Acum ne concentrăm toate eforturile pentru a îmbunătăți și dezvolta TECH-Hub-urile din Cluj și Zagreb și vom continua să angajăm talente din toată Europa. De exemplu, în România, avem colegi care lucrează din orașe precum București, Iași, Arad, Sibiu și Hunedoara.

Mai multe detalii despre oportunitățile de angajare găsiți pe website-ul companiei în secțiunea de cariere.

