Acțiune fulger a polițiștilor. Sute de mașini trase pe dreapta, a curs cu amenzi

Polițiștii au desfășurat, sâmbătă, o acțiune de tip blitz pentru prevenirea și combaterea evenimentelor din trafic, produse pe fondul nerespectării regulilor de circulație.

sursă foto IPJ Cluj

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, polițiștii rutieri au oprit pentru verificări în trafic un număr de 116 autoturisme, au efectuat 52 de testări cu aparatul etilotest, fiind constate 2 infracțiuni și aplicate 51 de sancțiuni contravenționale.

„Inspectorii din cadrul ANAF împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice au identificat nereguli la două societăți comerciale, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 30.000 de lei În total au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 52.000 de lei. În jurul orei 20.30, polițiștii au depistat pe DJ107M, în localitatea Băișoara, un bărbat în vârstă de 37 ani, din municipiul Turda, în timp ce se deplasa cu autoturismul aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,79 mg/alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat prelevarea mostrelor biologice necesare stabilirii cu exactitate a concentrației alcoolice, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. În jurul orei 22.00, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 53, din Cluj-Napoca, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DC99, în localitatea Hășdate, având dreptul de a conduce suspendat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, transmite IPJ Cluj.

