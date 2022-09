Boc, de ziua mondială fără mașini: „Să se gândească fiecare ce poate face. Eu vin la muncă pe jos, plec cu autobuzul”

De ziua mondială fără mașini, primarul Emil Boc îi îndeamnă pe clujeni să găsească alternative la mersul cu mașina. El precizează că Clujul se află pe primul loc în România la transportul în comun.

Emil Boc: „Suntem pe locul 1 în România la transportul în comun” /Foto: arhivă

De 22 septembrie se sărbătorește ziua mondială fără mașini cu scopul de a descuraja, pe cât posibil, circulaţia cu mașina personală sau de serviciu, în favoarea deplasării cu bicicleta, a mersului pe jos ori a transportului în comun.

Primarul Emil Boc îi încurajează pe clujeni să lase mașina acasă și să meargă pe jos, cu bicicleta sau autobuzul, dându-se chiar pe el ca exemplu, care merge la muncă pe jos și se întoarce acasă cu autobuzul, conform spuselor sale.

De asemenea, edilul susține că orașul Cluj-Napoca se află pe numărul unu în România la calitatea transportului public în comun:

„Tendința este aceasta, să facem fiecare dintre noi o analiză și să vedem în ce moment al zilei, în ce moment al săptămânii sau al lunii măcar am putea să renunțăm la mașină și să folosim ceva alternativ. Să ne gândim fiecare dintre noi.

Eu, de exemplu, pot să vin cu mașina dimineață, că sunt mai stresat, dar vin pe jos, iar seara când merg spre casă pe la 20 - 21 - 22 plec cu autobuzul de la Piața Operei. Deja am renunțat la o mașină. Fiecare om să se gândească ce poate face, de la plecarea de la serviciu, la cumpărături, într-o vizită. Încercăm să încurajăm alternativa la mașină, transportul în comun. Și suntem pe locul unu în România la transportul în comun, atât cât poate România și cât putem noi din perspectiva calității transportului public, a dotării, a numărului de autobuze, liniilor existente. Încercăm cât e cu putință pe pământ”, a spus Emil Boc în cadrul unei emisiuni radio a unui post local.

Propunerea a primarului: „Dacă facem mișcare, plantăm copaci!”

Primarul a menționat că, la nivel european, există o aplicație care înregistrează pașii pe care îi face într-o competiție. El se gândește să înceapă o competiție de acest fel și la nivel local, în Cluj-Napoca, iar pentru a-i încuraja pe clujeni să facă mișcare, la un anumit număr de pași se vor planta copaci prin oraș:

„Există o aplicație #15minute - noi suntem într-o rețea europeană cu orașe din programul de 100 de orașe din Uniunea Europeană, neutre din punct de vedere climatic. Clujul are onoarea de a face parte în primele orașe din Uniunea Europeană în această competiție, în care ne adăugăm fiecare pași pe care îi facem pe zi, cu recomandarea ca minim 10.000 de pași să facem fiecare pe zi. Noi ne gândim să preluăm aplicația și la nivel local într-o competiție ca să plantăm mai mulți copaci. Dacă facem mișcare, plantăm copaci. De un anumit număr de pași se pot planta un anumit număr de copaci în zonele pe care le decid clujenii”, a mai spus Emil Boc.

Marșul Bicicliștilor Clujeni, de ziua mondială fără mașini

Emil Boc a vorbit și despre infrastructura de biciclete din municipiu și ce se va mai face pe viitor pentru bicicliști:

„Din centru până la Gară poți să mergi pe bicicletă, până în Mărăști poți să mergi pe bicicletă. Am creat deja acolo unde am putut culoare de biciclete și evident, malul Someșului. E un proiect major de la Gilău până la Jucu, Bonțida, practic ne ducem. Începem cu tronsonul ăsta Gilău-Apahida, pe malul Someșului, un culoar excepțional de mobilitate, pentru alternativa la mașină. Plus, unele le modernizăm. Vom extinde panta care ține de Moților prin lărgirea care se face la Fabrica de Bere. Vom crea o bandă dedicată transportului în comun și pentru biciclete, care va fi pe o axă vitală a orașului. Acum se poate și de la Primărie până în Mărăști. (...) categoric se continuă crearea de piste pentru bicicliști pentru că e o alternativă la mașină. Tot ce-i omenește posibil se face, iar pe măsură ce lucrurile se modernizează, acestea își urmează cursul firesc”, a fianlizat Boc.

Joi, 22 septembrie, se desfășoară la Cluj-Napoca o nouă editie a Marșului Bicicliștilor Clujeni, dedicată special Săptămânii Europene a Mobilității (SEM) și Zilei Mondiale Fără Mașini.

Întâlnirea participanților va fi în Piața Uniri, începând cu ora 17:45. Startul efectiv al marșului va fi la ora 18:00, urmând să dureze circa o oră. Traseul vizeaza de această dată zona centrală și pericentrală, cu plecare și final în Piața Unirii. Concret, traseul este: Piața Unirii - Bd. Eroilor – Piața A.Iancu - Cl. Dorobanților - str. Petofi Sandor - bd. 21 Decembrie 1989 – Piața Unirii - str. R. Ferdinand - str. G. Barițiu - Parcul Central S. Bărnuțiu - str. G. Coșbuc - str. Cardinal Iuliu Hossu - str.E. Isac – str Memorandumului – Piața Unirii.

