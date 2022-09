15 ani de proteste ale bicicliștilor. „O aniversare tristă, autoritățile nu au rezolvat problemele”

Joi, 22 septembrie, se va desfășura la Cluj-Napoca o nouă editie a Marșului Bicicliștilor Clujeni, dedicată special Săptămânii Europene a Mobilității (SEM) și Zilei Europene Fără Mașini (ZEFM).

surs[ foto Facebook Clubul de Cicloturism

Întâlnirea participanților va fi în Piața Uniri, începând cu ora 17:45. Startul efectiv al marșului va fi la ora 18:00, urmând să dureze circa o oră.

Traseul vizeaza de această dată zona centrală și pericentrală, cu plecare și final în Piața Unirii. Concret, traseul este: Piața Unirii - Bd. Eroilor – Piața A.Iancu - Cl. Dorobanților - str. Petofi Sandor - bd. 21 Decembrie 1989 – Piața Unirii - str. R. Ferdinand - str. G. Barițiu - Parcul Central S. Bărnuțiu - str. G. Coșbuc - str. Cardinal Iuliu Hossu - str.E. Isac – str Memorandumului – Piața Unirii.

„Este o nouă ocazie de a reaminti autorităților locale, publicului și presei de nevoia promovării utilizării bicicletei ca mijloc cotidian de transport în oraș, componentă esențială a mobilității urbane durabile și alternativă viabilă la transportul automobilistic, alături de transportul în comun și deplasarea pietonală. Este și aniversarea a 15 ani de marșuri lunare ale bicicliștilor clujeni, o aniversare tristă, pentru că era de dorit să nu mai fie nevoie de ele, să o fi luat deja autoritățile locale în direcția bună și publicul să nu mai simtă nevoia de proteste”, susține Radu Mititean, director Clubul de Cicloturism Napoca.

Participanții își exprimă din nou îngrijorarea față de lipsa sau inadecvarea dezbaterilor publice a planurilor de noi infrastructuri de biciclete și față de calitatea redusă a majorității pistelor de biciclete mai vechi si mai noi, existând uneori deficiențe calitative grave la noile piste și menținându-se nerezolvate probleme la pistele vechi, de la lățimea insuficentă la lipsa de continuitate, de la marcaje și indicatoare rutiere lipsă, la cele neclare sau greșit amplasate, ce pun în pericol bicicliștii și alți participanți la traficul rutier.

„Un exemplu recent este refacerea mai vechilor piste de biciclete de pe Bulevardul Eroilor și de pe malul drept al Someșului în zona Parcului Sportiv Iuliu Hațieganu, unde autoritățile se rezumă la a înnoi suprafața de rulaj, păstrând aceeași lățime insuficientă care a fost realizată inițial cu mulți ani în urmă, și ratând astfel o bună ocazie de a corecta erorile trecutului, deși în aceste două cazuri există spațiu suficient pentru lățirea acelor piste și nu se puteau prevala de pretextul că nu vor să deranjeze autoturismele sau alte categorii de participanți la trafic.

Actuala lățime redusă a pistei de pe Eroilor nu a permis niciodată circulația în siguranță a bicicliștilor și trotinetiștilor electrici în dublu sens, dar autoritățile din 2006 și până recent au tolerat circulația în dublu sens pentru că nu au vrut să ofere o alternativă rezonabilă, fiind pe carosabil sens unic pe această arteră. După 15 ani au transformat răul făcut în unul și mai mare. Astfel, în loc să semnalizeze pista ca având sens unic dinspre Piața Avram Iancu spre Piața Unirii, ca bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice să poată să se deplaseze în acest sens pe Eroilor pe pistă, și pentru sensul opus să circule pe carosabil, ca orice alt vehicul, în lipsă de infrastructură dedicată, au marcat în mod aberant pista în același sens ca și carosabilul, ca sens unic dinspre Piața Unirii spre Avram Iancu, astfel că un biciclist care are de rezolvat ceva în zona de mijloc a Eroilor nu mai poate întoarce spre Piața Unirii decât ca pieton, pe lângă bicicletă sau trebuie să facă un mare ocol via Piața Avram Iancu (prin fața Regionalei CFR și apoi a Prefecturii) și apoi pe 21 Decembrie sau via str. I. C. Brătianu și str. Universității, ambele fiind artere aglomerate și cu numeroase semafoare. O aberație similară au făcut și pe Calea Dorobanților și pe alte străzi”, mai spune Mititean.

„La fel se ratează ocazia de a lăți pista de biciclete de pe malul drept al Someșului, de la Parcul Rozelor la Sala Sporturilor, unde după ce a fost complet spart și evacuat betonul grosier care forma fosta pistă, se toarnă unul nou, dar la aceeași lățime, mult prea redusă pentru a avea o pistă în dublu sens adecvată pentru utilizarea deja masivă și în scopuri multiple a acelei piste. Deja de mulți ani e în anumite intervale orare o mare aglomerație pe acea pistă, mult prea îngustă pentru circulația în dublu sens, și în următorii ani numărul de utilizatori este evident că va crește puternic, iar spațiu există arhisuficient pentu lățirea la cel puțin 4 sau 4,5 metri cât ar fi buna practică la nivel internațional pentru o pistă de biciclete principală, cu dublu sens, sau chiar mai mult având în vedere și funcția recreativă și de promenada și numărul tot mai mare de utilizatori. Însă autoritățile mențin actuala lățime insuficientă”, a mai spus Mititean.

