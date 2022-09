Bătrân de 81 de ani, în stare CRITICĂ la Terapie Intensivă după explozia de pe strada Aurel Vlaicu. VIDEO

O explozie puternică a avut loc în această dimineață pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca. Un bătrân de 81 se află în stare critică la Terapie Intensivă.

În urma exploziei care a avut loc în această dimineață pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca, 5 persoane au fost transportate la spital.

Două dintre victime sunt internate la Spitalul Clinic de Urgență Cluj, dintre care un bătrân de 81 de ani este în stare critică la secția de Terapie Intensivă.

„Două dintre persoanele care au avut de suferit arsuri în urma exploziei se află internate in spitalul nostru pentru îngrijiri și monitorizare. Primul pacient, un bărbat în vârstă de 81 de ani are arsuri faciale și ale căilor aeriene, aflându-se în stare critică pe Secția de Terapie Intensivă. Al doilea pacient, o femeie în vârstă de 80 de ani are arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corpului, aflându-se în grija Compartimentului de Chirurgie Plastică. În funcție de evoluția stării pacienților echipele medicale vor lua în considerare și eventuale intervenții chirurgicale”, a declarat pentru monitorulcj.ro Doru Danciu, purtător de cuvânt SCJU.

Explozia s-a produs marți dimineață în jurul orei 03:30.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la o explozie produsă la centrala unui apartament situat pe strada Aurel Vlaicu. Apelul de urgență a venit în jurul orei 03:40, iar pentru misiune au fost mobilizate două autospeciale, un echipaj de terapie intensivă mobilă și unul SMURD.

De asemenea, în sprijin au venit două ambulanțe SAJ. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat faptul că explozia nu a fost urmată de un incendiu. Echipajele medicale au transportat la spital un bărbat de aproximativ 80 de ani, două femei de 78 și 35 de ani, respectiv un copil de aproximativ un an. Din fericire, cu toții prezentau răni superficiale, suferind de asemenea atac de panică. Ulterior, la spital a fost transportat un alt bărbat, care a însoțit copilul. Explozia a afectat apartamentul în care s-a produs, însă pagube minore s-au înregistrat și la apartamentele de la etajul superior. Totodată, la o prima evaluare, cinci autovehicule parcate lângă bloc sunt parțial afectate de resturile căzute de pe urma exploziei. Misiunea pompierilor s-a încheiat în urmă cu puține momente, iar o comisie va stabili cauza exploziei”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

