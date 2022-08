Scandal, bătaie și distracție la UNTOLD. Peste 100 de tineri au fost prinși cu droguri la festival, iar o tânără a leșinat la J Balvin

Sute de mii de festivalieri au participat la ediția din acest an a festivalului Untold. Această ediție nu a fost lipsită de incidente neplăcute.

ute de mii de festivalieri au participat la ediția din acest an a festivalului Untold/ Foto: Lucaciu Eliza/monitorulcj.ro

Pe lângă scandalul și altercație dintre un jandarm aflat în timpul liber și un agent de pază în noaptea de sâmbătă spre duminică, peste 100 de tineri au încercat să intre cu droguri în festival, notează observatornews.ro.

Conform sursei citate, în timpul show-ului lui J Balvin, o tânără a leșinat și a fost luată cu targa de medicii SMURD.

Printre cele mai importante nume care au urcat anul acesta pe scenele la Untold se numără J Balvin, G-Eazy, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki sau David Guetta.

J Balvin, show de excepție la UNTOLD

Cel mai așteptat artist al ultimei seri a fost artistul latino J Balvin. Columbianul și-a încântat fanii și chiar a schimbat câteva replici în limba română cu oamenii care se aflau în număr mare pe scena principală de la festival.

J Balvin a fost primul artist latino care a primit Discul de Diamant pentru vânzări record. În 2017, artistul din Medellin a lansat unul dintre cele mai mari succese din istoria reggaeton-ului; single-ul „Mi Gente” a fost No 1 în chart-ul Spotify Global, clip-ul oficial al piesei a depășit 3 miliarde de vizualizări pe platforma YouTube.

Un an mai târziu, în 2018, J Balvin a lansat alături de Cardi B și Bad Bunny single-ul „I Like It", cu care a ajuns pe locul 1 în mai multe țări ale lumii, inclusiv în clasamentul oficial al Statelor Unite, Billboard Hot 100.

Gigantul Spotify a declarat că piesa este un alt mare succes al columbianului J Balvin, având peste 1,3 miliarde de stream-uri. Este unul dintre artiștii care a reușit să transforme genul reggaeton într-un fenomen mainstream cu fiecare material discografic lansat. Și albumul „Vibras” a fost cel mai ascultat album latino din toate timpurile, în primele 24 de ore înregistra un număr de 16,6 milioane de stream-uri și debuta direct pe locul 1 în U.S. Top Latin Albums Chart.

J Balvin este un artist care are un respect deosebit pentru comunitatea latino din care provine, iar în anul 2015 și-a anulat concertul din cadrul finalei Miss USA ca formă de protest împotriva declarațiilor rasiste la adresa imigranților făcute de președintele Statelor Unite de la aceea vreme, Donald Trump. Acest gest i-a atras simpatia întregii lumi.

În ultima seară a festivalului pe scena principală au mai urcat Tim Hox, Pascal Junior, Anne-Marie, Lost Frequencies, Hardwell, ATB și Tujamo.

