Ipocrizia transportului „curat”: specialistul în mobilitate Măcicășan critică poluarea de la „diesel-Electric Castle”, dar „se transportă” la Cluj cu mașina Primăriei București. Cu motor termic!

Consilierul pe mobilitate și transport al primarului din București, Tudor Măcicășan, a criticat transportul poluant de la Electric Castle, pe care l-a numit un festival „diesel”. Chiar și așa, specialistul „s-a transportat” la Cluj cu mașina instituției, cu motor temic, mașină folosită și de iubita sa pentru a ajunge la festivalul de la Bonțida.

Mașina Primăriei Municipiului București, parcată în Bonțida la Electric Castle / Foto: Radu Tiliță - Facebook

Jurnalistul Radu Tiliță de la Antena 3 a decoperit la Electric Castle mașina cu care circula Tudor Măcicășan, consilierul pe transport și mobilitate al primarului Nicușor Dan, a Primăriei Municipiului București.

Tiliță a intuit că mașina este deținută de instituție, așa că l-a contactat pe Măcicășan.

Acesta i-a mărturisit jurnalistului, în cadrul unei discuții telefonice, că „s-ar putea” ca iubita sa să fi folosit mașina pentru a merge la festivalul Electric Castle (pe care l-a criticat dur în ultimele zile fiindcă a avut transport poluant).

Convorbirea telefonică dintre cei doi:

Jurnalist (J): Dumneavoastră aveți în gestiune un Duster cu București 89 RYF? Sau circulați cu mașina asta la Primărie?

Tudor Măcicășan (T.M): Ăăă... da, am avut-o la un moment dat.

J: Ați avut-o. Și ați rămas fără ea sau ce s-a întâmplat?

T.M: Mașina merge foarte bine.

J: Dar ați fost cu ea la Electric Castle?

T.M: Pfu... S-ar putea să fi fost prietena mea.

J: Am înțeles. A fost văzută mașina acolo și m-am gândit să vă dau un telefon să vă întreb.

T.M: Prietena mea lucrează și ea la Primărie, iar noi am venit la Cluj la niște evenimente și la Oradea. O să ne întoarcem la București.

Jurnalistul Radu Tiliță a furnizat redacției monitorulcj.ro înregistrarea audio cu convorbirea telefonică:

Cu mașina Primăriei la Electric Castle

Redacția monitorulcj.ro a luat legătura cu jurnalistul Radu Tiliță, care a confirmat că el a fost cel care a sesizat prezența mașinii respective la festival și a confirmat faptul că cel din înregistrarea audio cu convorbirea telefonică este specialistul în mobilitate Tudor Măcicășan.

Tiliță a evidențiat și faptul că Măcicășan a încercat să-l „liniștească” spunându-i că și iubita sa este angajată a Primăriei, însă problema adevărată este faptul că autoturismul instituției a fost folosit în timpul liber, pentru participarea la un festival, cu cheltuielile din bugetul instituției:

„Mi-a povestit că a luat parte la două evenimente în Oradea și în Cluj. L-am întrebat dacă a fost la Electric Castle. Eu am primit fotografia respectivă cu mașina parcată la Electric Castle, nu eram convins de faptul că o avea dânsul pe gestiune. Primăria Capitalei are foarte multe autoturisme, așa că am pus mâna pe telefon, l-am sunat, l-am întrebat dacă are mașina aceasta în gestiune, dacă a circulat cu ea și dacă a fost cu ea la Electric Castle.

Răspunsul șocant a fost «probabil a fost prietena mea, care și ea e angajată la Primăria Capitalei». A ținut cumva să mă liniștească, așa mi se pare din tonul în care mi-a dat acest răspuns. Adică «stai liniștit că și ea e angajată la Primăria Capitalei».

Eu înțeleg că amândoi sunt angajați la Primăria Capitalei, dar nu e normal să te duci la un concert pe banii bugetului local. Ai partea de uzură la mașină, numărul de km parcurși și ai și partea de consum, combustibil, care automat se achită din bugetul municipiului București. (…) Mai nou se practică să mergi cu mașina instituției la festival. Nu am fost niciodată la EC, dar știu că sunt variante de a-ți lăsa mașina în Cluj. Pot să înțeleg că ai luat parte la alte evenimente de natura meseriei tale, dar nu pot să înțeleg de ce ai folosi mașina instituției pentru timpul tău liber”, a declarat jurnalistul pentru monitorulcj.ro.

Măcicășan a criticat transportul „poluant” de la Electric Castle

Tudor Măcicășan a criticat duminică, 17 iulie, transportul poluant de la EC, denumindu-l un festival „Diesel-Electric Castle”, însă consilierul se plimbă cu mașina Primăriei București cu motor termic.

Cu aceeași mașină a călătorit și prietena sa la Bonțida, unde a avut loc festivalul pe care Măcicășan l-a criticat.

Câteva dintre criticile aduse la adresa transportului EC de Măcicășan:

„Trenurile dedicate «EC Trains» au fost diesel, deși parcursul era 100% pe cale ferată electrificată. Cu mers neregulat și doar câteva pe zi, aceste trenuri au fost compuse din cupluri de automotoare de mici dimensiuni, oferind capacitatea de transport a unui tramvai.

Cele peste 130 de autocare diesel care au deservit relația Iulius Mall - Electric Castle au fost contracte de la diverși operatori, multe fiind neaccesibile și produse în anii '90-'00. Totuși, organizarea traficului pe un traseu diferit decât al autocarelor a permis acestora să nu stea la coada, totodată lăsând călătorii cât mai aproape de locație.

Cu trenuri, autocare și curent electric pe motorină, festivalul care se încheie a fost Diesel-Electric Castle.

Operarea unor «EC Trains» electrice, cu mers cadențat de unul pe oră și de mare capacitate ar fi printre soluțiile sustenabile care puteau evita problemele de mobilitate”, a scris Măcicășan într-o postare pe Facebook.

monitorulcj.ro a încercat sa obțină și punctul de vedere al lui Tudor Măcicășan.

L-am întrebat joi, 21 iulie, la ora 17:53, dacă consideră că este normal să fie folosită mașina unei instituții publice în interes personal, dar și ce are de spus în legătură cu faptul că a contribuit la transportul „poluant” din Cluj, deși a criticat festivalul de la Bonțida din acest motiv cu câteva zile în urmă. Până la publicarea articolului, la ora 20:20, nu am primit un răspuns.

Postarea integrală a consilierului Tudor Măcicășan

„Astăzi se încheie Electric Castle, festival care a adus la Bonțida peste 300 artiști și un sfert de milion de participanți, timp de 5 zile, la «cel mai bun festival european de dimensiuni medii». Situat la 30km de Cluj, festivalul a ridicat niște probleme de mobilitate și sustenabilitate astfel:

Trenurile dedicate «EC Trains» au fost diesel, deși parcursul era 100% pe cale ferată electrificată. Cu mers neregulat și doar câteva pe zi, aceste trenuri au fost compuse din cupluri de automotoare de mici dimensiuni, oferind capacitatea de transport a unui tramvai.

Trenurile generale existente deja, peste 20/zi-sens, nu au fost suplimentate la capacitatea necesară în pofida faptului că CFR Călători a organizat opriri suplimentare în Bonțida pentru anumite trenuri IR de lung parcurs.

Relația Tren - Castel era deservită de autobuze doar pentru călătorii din cele 3-6 «EC Trains»/zi. Pentru celelalte 40 de trenuri zilnice, cei 4km de la castel la gară au fost accesibili doar pe jos, alungând potențialii călători interesați.

Cele peste 130 de autocare diesel care au deservit relația Iulius Mall - Electric Castle au fost contracte de la diverși operatori, multe fiind neaccesibile și produse în anii '90-'00. Totuși, organizarea traficului pe un traseu diferit decât al autocarelor a permis acestora să nu stea la coada, totodată lăsând călătorii cât mai aproape de locație.

Desi zeci de trenuri și autocare pentru Electric Castle au circulat intensiv pe parcursul nopții în ultimele 5 zile, transportul de noapte din Municipiul Cluj-Napoca nu a fost suplimentat în vreun fel, singurul traseul existent fiind operat de autobuze diesel, din 30 în 30 de minute, doar până la 01:00 și fară a deservi gara. Pentru UNTOLD s-au suplimentat 6 trasee de troleibuze și autobuze toată noaptea timp de o săptămână.

Cu trenuri, autocare și curent electric pe motorină, festivalul care se încheie a fost Diesel-Electric Castle.

Operarea unor «EC Trains» electrice, cu mers cadențat de unul pe oră și de mare capacitate ar fi printre soluțiile sustenabile care puteau evita problemele de mobilitate.

Operarea unei rute de autobuz «feeder» pentru orice utilizatori între Gara Bonțida și Castel ar permite atât buna desfășurare a transportului participanților cu oricare dintre trenuri cât și organizarea de spații de parcare în proximitatea gării, nu doar a castelului

Organizarea în colaborare cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere de benzi dedicate pe sensul aglomerat la orele critice ar permite operarea rapidă și regulată a transportului cu autocare conex evenimentului, fară sincope în serviciu datorate inevitabilului trafic.

Un EC sustenabil ar avea mai multe și mai mari trenuri electrice, atrăgând participanții spre cel mai rapid și ecologic mod de transport. Un Cluj smart ar organiza transport de noapte conex evenimentului, oferind conectivitate 24/7 la gară pentru trenuri spre/dinspre Bonțida. Un tren metropolitan funcțional ar fi oferit cadența și capacitatea de transport necesară. O metropolă sustenabilă ar fi făcut deja o pistă de ciclism pe Someș, permițând câtorva mii de participanți să pedaleze la castel. O Bonțida sustenabilă s-ar preocupa de sporirea puterii electrice la castel, evitând 5 zile cu zeci de generatoare diesel turate”, a scris Măcicășan Tudor pe Facebook.

