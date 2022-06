Campionul național la Roasting, Răzvan Oniga, va reprezenta România la World Coffee Roasting Championship, de la Milano (P)

Campionul național la Roasting, Răzvan Oniga, va reprezenta România la World Coffee Roasting Championship, desfășurat anul acesta la Milano, în perioada 23-25 iunie. Campionatul Mondial de prăjire a cafelei a debutat în anul 2013 la Nisa, Franța.

Răzvan Oniga la prăjitoria de cafea



În acest eveniment derulat pe parcursul a 3 etape, concurenții sunt evaluați în funcție de performanța lor evaluând calitatea cafelei verzi (clasificarea cafelei), dezvoltând un profil de prăjire care accentuează cel mai bine caracteristicile de dorit ale acelei cafele și de calitatea maximă la ceașcă a cafelei prăjite.



Răzvan Oniga și-a câștigat dreptul de participare la acest campionat mondial, în urma adjudecării primului loc la campionatul național organizat de SCA România, în luna iunie a acestui an.



„Pentru mine este o mare bucurie și onoare să reprezint România la Campionatul. M-am pregătit intens pentru această competiție și chiar dacă restul concurenților sunt foarte bine pregătiți eu am încredere în simțurile mele și sper să devin campion mondial. Concursul este destul de dificil deoarece nu am mai lucrat cu tipul de prăjitor pus la dispoziție și nu se cunoaște dinainte nici cafeaua pe care o primești pentru prăjire.”, a declarat Răzvan Oniga, Head Roaster Olivo Coffee Roasters și campion național la Roasting, 2022.



La roasting, competiția se desfășoară timp de 4 zile. Este important de știut este că toți concurenții primesc aceeași cafea, 4 sortimente: una „single origin” (de o singură origine) și trei (tot „single origin”) pentru blend (amestec). Toate probele sunt contra cronometru. Juriul format din specialiști internaționali în domeniu, într-o competiție foarte strânsă cu cei mai buni profesioniști din 22 țări (printre care și Ucraina, Statele Unite ale Americii, Italia, Columbia, Turcia, Japonia, Brazilia, Mexic) – care doar asta fac, zilnic: selecționează și prăjesc cafea pentru cele mai mari companii de cafea din lume.



Anul acesta, 100% din profitul rezultat în urma vânzării biletelor va fi donat către profesioniști din lumea cafelei, din Ucraina.



Răzvan Oniga este campionul național al României la prajirea cafelei. Cu o experiență de peste 7 ani în prăjirea cafelei, Răzvan a fost vicecampion național în anul 2019. Antrenorul lui Răzvan este Marius Nica, multiplu campion național Latte Art și Cup Tasting. Răzvan prăjește lunar aproximativ 3 tone de cafea.

Olivo Coffee Roasters prăjitoria de cafea Olivo Coffee Roasters a fost înființată în anul 2012 in Cluj-Napoca, fiind prima prăjitorie de cafea de specialitate din Transilvania. Compania susține cu mândrie comunitatea de home barista românească, oferind echipamente pentru prepararea cafelei, boabe proaspăt prăjite și sfaturi pentru utilizarea acestora.