Data de 21 februarie este marcată, anual, Ziua mondială a limbii materne. Ce înseamnă această zi?

Ce se sărbătorește în 21 februarie? Este ziua mondială a limbii materne

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar.

Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii „Winnie-the-Pooh”: „- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh” („ - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh”).

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua Internaţională a Limbii Materne

Ziua Internaţională a Limbii Materne este o sărbătoare marcată anual la 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică şi culturală, precum şi multilingvismul.

Anunţată de UNESCO în 1999, la iniţiativa Bangladeshului, Ziua Internaţională a Limbii Materne (#InternationalMotherLanguage) sărbătoreşte diversitatea culturală şi comemorează studenţii „martiri ai limbii" din Bangladesh.

În 21 februarie 1952, când zona care este acum Bangladesh făcea parte din Pakistan sub numele „Pakistanul de Est”, mai mulţi studenţi care manifestau pentru recunoaşterea limbii bengali ca una dintre limbile vorbite pe teritoriul statului Pakistan au fost ucişi prin împuşcare la Dhaka, actuala capitală a Bangladeshului. Sacrificiul acestor studenţi este onorat, în fiecare an, prin încurajarea multiculturalismului şi promovarea de măsuri de protecţie pentru limbile şi dialectele considerate a fi în pericol.



Statul modern Bangladesh a obţinut independenţa faţă de Pakistan abia în 1971. Limba oficială a Bangladeshului este bangla, cunoscută şi sub numele de bengali.

Potrivit britishcouncil.org, există aproximativ 6.500 de limbi în lume, dar o limbă „moare” la fiecare două săptămâni. Ziua Internaţională a Limbii Materne este o zi în care sunt celebrate şi protejate toate limbile din lume.

Conform UNESCO, diversitatea lingvistică este în pericol pe măsură ce din ce în ce mai multe limbi şi dialecte dispar. La nivel global, 40% din locuitorii planetei nu au acces la educaţie într-o limbă pe care o vorbesc şi o înţeleg. Societăţile multiculturale există prin limbile vorbite în cadrul lor, care păstrează şi transmit tradiţiile şi cultura oamenilor într-un mod sustenabil.

Tema Zilei Internaţionale a Limbii Materne din acest an este, conform UNESCO, „Folosirea tehnologiei pentru învăţarea multilingvă: Provocări şi oportunităţi” şi pune în discuţie rolul potenţial al tehnologiei în progresul educaţiei multilingve şi în sprijinul dezvoltării învăţământului de calitate pentru toţi. Fără incluziune lingvistică, nu poate exista acces egal la educaţie pentru toţi.

Printre evenimentele care marchează Ziua Internaţională a Limbii Materne se numără festivaluri multiculturale care promovează pluralismul vocilor şi coeziunea socială, conştientizarea culturală şi toleranţa. Nuanţele unice şi subtilităţile comunicării lingvistice care-i conectează pe indivizi la o cultură şi le creează o identitate personală sunt preţuite şi încurajate.

În cuvintele lui Nelson Mandela, „Dacă vorbeşti cu un om într-o limbă pe care o înţelege, acel lucru ajunge în mintea sa. Dacă vorbeşti cu el în limba lui, atunci acel lucru ajunge în inima sa”.

