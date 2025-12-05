De ce Egiptul rămâne destinația #1 pentru turiștii români (P)

Egiptul continuă să fie destinația preferată a turiștilor români — și este ușor de înțeles de ce. Doar câteva ore de zbor și ești întâmpinat de apele turcoaz ale Mării Roșii, nisipurile aurii ale deșertului și o infrastructură turistică modernă.

Țara atrage vizitatori prin climatul stabil, hotelurile convenabile și gama variată de activități. În 2025–2026, Egiptul oferă și mai multe oportunități: zboruri directe noi, programe exclusive Join UP! România și opțiuni de vacanță potrivite atât pentru turiștii atenți la buget, cât și pentru cei care caută confort și servicii de calitate.

Zboruri directe din orașe selectate ale României

În acest sezon, turiștii români pot alege zboruri spre Egipt din orașe importante ale țării. El Alamein devine și mai accesibil — există zboruri din București, Cluj și Timișoara, ceea ce face călătoria mai comodă și mai flexibilă. Stațiunea se conturează treptat ca o bijuterie recent descoperită a Egiptului și una dintre destinațiile vedetă ale sezonului.

Stațiuni pentru toate gusturile

În Egipt, fiecare turist își poate găsi vacanța potrivită — fie că are un buget limitat, fie că își dorește confort și servicii personalizate.

Sharm El-Sheikh — Recifuri de corali și viață de noapte

Recifurile de corali încep la doar câțiva metri de țărm, iar scufundările și snorkelingul sunt accesibile pentru toate bugetele. Excursiile cu yachtul, cluburile pentru copii și parcurile acvatice oferă opțiuni excelente pentru familii. Seara, Naama Bay și Old Town prind viață cu restaurante, cafenele și piețe unde vizitatorii pot descoperi cultura locală.

Hurghada — Stațiune ideală pentru familii, cu acces facil la oraș

Plajele largi și intrarea lină în apă fac Hurghada perfectă pentru copii. Cei pasionați de apă pot explora grădini de corali, pot face plimbări cu barca sau kayaking. Hotelurile Sunrise oferă camere moderne, iar opțiunile mai accesibile permit o vacanță activă fără cheltuieli mari.

El Alamein — De la plaje la vile de lux

El Alamein, supranumit „Maldivele Egiptului”, combină relaxarea pe plajă cu plimbări cu catamaranul, rute de ciclism și excursii istorice. Atât hotelurile standard, cât și vilele cu plaje private sunt disponibile, oferind confort pentru orice tip de turist.

Hoteluri recomandate de Join UP! România

Join UP! România recomandă lanțuri hoteliere cunoscute pentru servicii excelente și confort:

Rixos Hotels — Sharm El-Sheikh, Hurghada, El Alamein

— Sharm El-Sheikh, Hurghada, El Alamein Sunrise Hotels — Hurghada, Sharm El-Sheikh

— Hurghada, Sharm El-Sheikh Coral Sea Hotels — Sharm El-Sheikh

Camerele variază de la standard la apartamente și vile, astfel încât fiecare turist își poate găsi opțiunea ideală.

Cultură și istorie egipteană — de la Piramide la un muzeu modern

După o vacanță plină de culoare la plajă, merită explorată și moștenirea culturală a țării. Egiptul nu înseamnă doar piramide și faraoni — este un loc cu mii de ani de istorie.

Deschiderea Grand Egyptian Museum din Cairo a fost un eveniment global. Muzeul combină artefacte antice cu design modern, oferind vizitatorilor o manieră nouă de a descoperi istoria Egiptului. Oaspeții pot vedea comorile lui Tutankhamon, sculpturi și bijuterii, iar exponatele multimedia transformă vizita într-o experiență interactivă.

Pe lângă muzeu, turiștii ar trebui să viziteze Piramidele din Giza și Sfinxul, precum și templele din Luxor și Karnak, unde pot simți măreția istoriei.

Programul Box of Impressions by Join UP! România îmbogățește experiența culturală: plimbări în deșert sub stele, vizite la piețe și ateliere locale, și ceai într-un cort beduin la apus — experiențe autentice, nu simple excursii standard.

Arome din Egipt — Descoperiri culinare

Egiptul încântă nu doar prin plaje, ci și prin gastronomie. Fiecare preparat poate fi o surpriză: koshari și ta’amiya în Sharm El-Sheikh, fructe de mare proaspete pe terasele din Hurghada și pește condimentat în El Alamein. Piețele și atelierele locale oferă mirodenii, dulciuri precum basbusa și umm ali, și curmale învelite în miere — o adevărată incursiune în cultura locală.

Pentru turiștii români, este o ocazie de a cunoaște țara și prin gusturile sale.

Early booking și recomandări practice

Rezervările timpurii oferă acces la camere cu vedere la mare sau piscină, pachete pentru familii și itinerarii convenabile. În 2025, Join UP! România are în plan trimiterea a aproximativ 47.000 de turiști în Egipt, confirmând popularitatea destinației.

Recomandări utile pentru o călătorie confortabilă:

Mască de snorkeling și încălțăminte pentru corali

Jachetă ușoară pentru serile răcoroase

Cremă de protecție solară, chiar și iarna

Hotelurile oferă de obicei prosoape, accesorii de plajă și gustări locale

Descoperă Egiptul în acest sezon

Egiptul oferă o gamă largă de experiențe — de la activități acvatice și relaxare la plajă, până la explorare culturală și monumente istorice. În acest sezon, Join UP! România aduce opțiuni flexibile astfel încât fiecare turist să poată alege ceea ce i se potrivește cel mai bine, fie că este vorba despre o vacanță accesibilă sau un sejur confortabil și bine organizat.

Îți poți alege vacanța de unde îți este cel mai comod — online, în travel shop-ul nostru atrăgător sau prin agenția ta de turism de încredere.

