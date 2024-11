Pentru prima dată la Cluj, celebrul Ansamblu Janoska va concerta în cadrul Festivalului SoNoRo, la Auditorium Maximum

Ansamblul Janoska

Pentru prima dată la Cluj-Napoca, efervescentul Ansamblu Janoska va concerta la Festivalul SoNoRo. Concertul The New Old va avea loc miercuri, 13 noiembrie 2024, ora 19:30 și va aduce pe scena sălii Auditorium Maximum de la UBB unul dintre cele mai renumite ansambluri de World Music din prezent. Biletele sunt disponibile.

Ansamblul Janoska

„Artiști Deutsche Grammophon, cea mai veche casă de discuri din lume, cei trei frați și cumnatul lor sunt maeștri ai improvizației, iar în concertul de la UBB vor interpreta «Cele patru anotimpuri» de Antonio Vivaldi în stilul Janoska. Aranjamentele Janoska sunt opera a trei frați din Bratislava – Ondrej și Roman Janoska la vioară și František Janoska la pian – împreună cu Julius Darvas, cumnatul lor, la contrabas. Un lucru pe care cele două familii îl au în comun este tradiția lor activă de muzicieni. Familia Janoska face muzică de șapte generații, iar Julius Darvas se bazează pe trei generații și mai mult de contrabas”, transmit organizatorii evenimentului.

Ansamblul Janoska

Ansamblul Janoska abordează „Cele patru anotimpuri” de Antonio Vivaldi cu respectul cuvenit și măiestrie, infuzându-le cu interpretările lor individuale pentru a crea o splendoare sonoră orchestrală, care pune muzica celebrului compozitor într-o lumină nouă, arată sursa citată.

Ansamblul Janoska

Potrivit organizatorilor evenimentului, fiecare dintre părți este îmbunătățită cu pasaje compuse de František Janoska, în timp ce Ondrej și Roman intervin cu momente de virtuozitate care depășesc dificultatea lucrărilor originale. Julius Darvas, la rândul său, interpretează basul într-un mod modern, care se aliniază esteticii contemporane. Muzicienii încorporează sonetele originale ale lui Vivaldi ca un fir conducător în versiunile lor, traducând muzical nu doar„Cele patru anotimpuri”, ci și evoluția culturală de-a lungul a trei secole.

Ansamblul Janoska

Ansamblul Janoska, cu pregătire clasică, depășește toate granițele cu limbajul său muzical poliglot. CD-ul de debut, care a urcat pe primul loc în câteva luni, poartă titlul potrivit – „Janoska Style” (Deutsche Grammophon, 2016). Albumul lor din 2019, „Revolution”, a ajuns, de asemenea, la statutul de aur. În 2022, a fost lansat albumul nr. 3, intitulat „The Big B's”, iar cel de-al patrulea album Deutsche Grammophon, „The Four Seasons”, a fost lansat în octombrie 2024. Având în vedere apropiata aniversare a celor 300 de ani de la compoziția lui Vivaldi, în 2025, Ansamblul Janoska va avea un turneu mondial anul viitor. Acest turneu va oferi unui public larg ocazia de a experimenta live interpretarea unică a „Celor patru anotimpuri” în stilul Janoska, mai arată sursa citată.

