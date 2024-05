Sesiuni gratuite de caiac pe lacul Chios din Parcul Central, la Zilele Clujului

Asociația Caiac SMile continuă tradiția sesiunilor de caiac oferite gratuit clujenilor cu ocazia zilelor orașului, care vor avea loc în perioada 30 mai - 2 iunie 2024.

Activitățile sportive se vor desfășura pe lacul Chios din Parcul Central și se adresează atât persoanelor cu nevoi speciale, cât și clujenilor dornici să testeze sportul cu caiacul. Participarea la sesiunile de caiac organizate de Zilele Clujului nu necesită programare prealabilă. Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, Visit Cluj și al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și prefațează cea de-a patra ediție a proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret. SMile2Sport” care va avea loc în această vară în orașul de pe Someș.

Program activități cu caiacul, de Zilele Clujului

Joi și Vineri (30 mai - 31 mai): 15:00-19:00, lacul Chios

Sâmbătă, 1 iunie: 10:00-13:00, 15:00-19:00, lacul Chios

Duminică, 2 iunie: 10:00-13:00, 14:00-17:00, lacul Chios

Antrenorii și voluntarii asociației sătmărene au organizat, de-a lungul timpului, la Cluj-Napoca, numeroase activități sportive adresate persoanelor cu dizabilități, celor cu nevoi speciale sau provenite din medii defavorizate. Scopul acestor demersuri este promovarea unui stil de viață sănătos și echilibrat, conform principiului „Mens sana in corpore sano”.

„Primul proiect mare implementat de noi la Cluj a fost în urmă cu trei ani, în 2021. Atunci am adus prima dată caiacele pe lacul Gheorgheni. Iată că în 2024 suntem la a patra ediție de proiect de vară și la a treia participare consecutivă la Zilele Clujului. Am avut numeroase proiecte dedicate unor anumite segmente de beneficiari, precum cel pentru tinerii cu deficiențe de vedere. Am fost cu caiacele și la Sports Festival, și la Simfonia Prieteniei. Revenim de fiecare dată cu plăcere și suntem tare bucuroși că avem posibilitatea să participăm din nou la Zilele Clujului”, declară Ionuț Stancovici, președintele asociației.

Despre Caiac SMile

Înființată în 2018, Asociația Caiac SMile este o organizație non-profit care își propune să promoveze un stil de viață sănătos și echilibrat prin intermediul sportului. Principiul său fundamental este "Mens sana in corpore sano". Asociația oferă oportunitatea de a practica diverse activități sportive, inclusiv caiac, gimnastică și schi, adresându-se persoanelor cu nevoi speciale, copiilor proveniți din medii defavorizate, celor instituționalizați și persoanelor cu dizabilități.

Despre Ionuț Stancovici

Ionuț Stancovici este românul care și-a propus să accesibilizeze sportul pentru persoanele cu nevoi speciale. Iubitor de sport, un antrenor dedicat și dornic de-a atrage pe oameni în această direcție, iarna pe schiuri și snowboard, vara în caiac, adună în jurul său peste 2.000 de copii și adulți. Antrenează 20 de copii din club pentru performanță în concursuri internaționale, unde reprezintă România la sportul olimpic de caiac slalom.

Este inițiator al mai multor proiecte, majoritatea de natură socială: “Kayaking with disabilities”, “Skiing with disabilities”, “Aventura în natură”, etc. Ionuț crede că sportul reprezintă terapie atât fizică, cât și psihică, de aceea, orientarea lui, în mod special, este îndreptată spre persoanele cu dizabilități și copii proveniți din medii defavorizate, astfel ajutându-i să se integreze în societate.

