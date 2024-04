Zilele Culturale Maghiare ajung anul acesta la a 15-a ediție. Vernisaje, concerte și târguri, în centrul Clujului.

Ediția de anul acesta a Zilelor Culturale Maghiare promite să fie „o insulă de pace și bine” într-un an tulburat de campanii electorale.

Zilele Culturale Maghiare ajung anul acesta la a 15-a ediție. FOTO: Facebook/ Zilele Culturale Maghiare din Cluj

Maratonul cultural Zilele Culturale Maghiare din Cluj-Napoca (ZCMC), ajuns anul acesta la cea de-a 15-a ediție, se va desfășura între 18 și 25 august, în toate locurile de tradiție unde s-a consacrat. Publicul se va putea bucura din nou de sutele de evenimente care sunt o reflexie a vieții culturale maghiare din Transilvania.

„Cu ediția din acest an a Zilelor Culturale Maghiare, le oferim clujenilor o săptămână de opt zile care să le aducă regăsire și fericire. E un an pătimaș și tulburat de campanii electorale, așa că momente precum TIFF, Zilele Maghiare sau Jazz in The Park sunt adevărate insule de pace și bine”, a declarat Gergely Balázs, președintele Asociației Zilele Culturale Maghiare din Cluj și organizator principal al manifestării culturale.

La fel ca în anii precedenți, în avanpremiera festivalului vor avea loc vernisaje ale expozițiilor de la Muzeul de Artă, precum și concerte din cadrul Forumului Muzicii Sacre Maghiare, care va debuta în 16 august. Inima festivalului va bate și în acest an pe Ulița Lupilor (strada Kogălniceanu), ce se va deschie miercuri, 21 august, și va găzdui târgul meșteșugarilor transilvăneni, târgul de carte și aleea muzeelor.

Concerte, activități și târguri, pe străzile Clujului

Vor prinde viață în festival și Strada Vinului (Potaissa) cu specialități viticole din Transilvania și Ungaria, satul medieval cu programele sale pentru copii din Grădina cu ruine de lângă Biserica Reformată, Curtea Folk din curtea Colegiului Reformat cu spectacole de dansuri populare, precum și scena Petőfi din curtea Muzeului de Artă/Palatul Bánffy, unde vor concerta trupe tinere de rock, jazz și blues. Publicul iubitor de discuții tematice va fi așteptat la #Főtér23, în curtea Consulatului General al Ungariei din Cluj, iar amatorii de alergare își vor putea măsura rezistența în cadrul celei de-a 6-a ediții a Crosului Donaton din Parcul Național Etnografic „Romulus Vuia”.

„Concertele vor transforma și în acest an centrul orașului în principalul punct de atracție din festival. Tonul îl va da spectacolul de gală a celei de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Sfântul Ștefan, care va avea loc marți, 20 august, de la ora 19:00, iar în seara următoare scena va reveni formației pop-rock Zanzibár și trupei Neoton Família”, a spus Szabó Lilla, directorul de programe al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca.

Sunt așteptați sute de mii de participanți

Ziua de joi, 22 august, va fi dedicată concertelor susținute de trupele Parno Graszt și Elefánt. Vineri, 23 august, scena din Piața Unirii va deveni locul unde Debrecen Big Band, alături de Vastag Tamás, va interpreta jazz autentic de orchestră, și unde Miklós Gyuri și LetShow vor da tonul petrecerii cu un concert special în care vor aduce toate hiturile maghiare care i-au făcut cei mai îndrăgiți artiști din Curtea Bánffy. Sâmbătă, 24 august, va veni rândul trupelor Raklap din Sfântul Gheorghe și Kowalsky meg a Vega să cânte în centrul orașului.

Gala de închidere a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca va avea loc duminică, 25 august, și îl va readuce pe scena din inima Clujului pe cunoscutul artist din Ungaria Demjén Ferenc, la al cărui concert din 2018 au participat circa 30.000 de persoane.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: