Casa Heltai, locul în care s-a născut Ștefan Bocskai, principe al Transilvaniei. A fost și prima tipografie din Cluj.

În inima Clujului, o clădire păstrează amintiri și tradiții încă de la sfârșitul secolului al XV-lea. Casa Heltai, denumită și „Casa Tipografului”, rămâne un simbol al importanței culturale din Transilvania.

Casa Heltai din Cluj-Napoca/ Foto: clujtourism.ro

În inima vechiului Cluj, o clădire își spune povestea cu fiecare cărămidă, amintindu-ne de trecutul bogat al orașului.

Casa Heltai, cunoscută și sub numele de „Casa Tipografului”, nu este doar o clădire impunătoare, ci un martor al istoriei culturale și religioase a Transilvaniei. Construită de familia Eppel la sfârșitul secolului al XV-lea, a devenit un centru de inovație culturală și religioasă sub îndrumarea tânărului Gaspar Heltai, care a schimbat destinul acestei case și al orașului în sine.

Casa Heltai, prima tipografie din oraș

La mijlocul secolului al XVI-lea, Clujul devenea martorul unei transformări remarcabile datorită unei personalități marcante și anum Heltai Gaspar. Predicator lutheran de origine săsească, Heltai Gaspar a adus cu el nu doar convingeri religioase, ci și o viziune amplă asupra culturii și progresului. Odată cu sosirea sa la Cluj a pus bazele unei schimbări ce avea să marcheze începutul reformei religioase și culturale.

Heltai Gaspar nu era doar un predicator lutheran, ci și un pionier al cuvântului scris. Acesta a amenajat în Cluj prima tipografie, una dintre cele mai mari din Transilvania. Cuvântul tipărit a devenit astfel o forță motrice în răspândirea ideilor și a reformei religioase propovăduite de Heltai. Prin tipografie, el a adus lumină în tenebrele ignoranței, deschizând o fereastră către Renașterea culturală în inima Transilvaniei.

Pe lângă că în Casa Heltai a fost făcută prima tipografie, aceasta a fost și reședința singurului principe al Transilvaniei născut la Cluj și anume Ștefan Bocskai.

Ștefan Bocskay s-a născut la data de 1 ianuarie 1557 în Casa Heltai. Ceea ce puțini știu îi faptul că György Bocska, un adept al Habsburgilor, și tatăl principelui, a fost arestat şi ţinut prizonier aici, în casa familiei Heltai, din ordinul principelui Janos Zsigmond.

Ștefan Bocskai a fost aproape să devină regele Ungariei, însă a refuzat acest lucru.

Casa Heltai/ Foto: OrasulMeuIubit - Facebook

Cu trecerea anilor, Casa Heltai a fost deținută de diverse familii influente, precum Teleki și Bethlen. Sub clădire s-a descoperit chiar un pasaj de trecere, sugerând că a servit drept refugiu în perioade tulburi. Între anii 1870-1890, clădirea a fost folosită ca sediu al poștei orașului. În anul 2009, a devenit sediul central al Universității Sapientia, Universitatea Maghiară Ardeleană, continuându-și astfel tradiția de a servi comunitatea, de la cuvântul tipărit la educația superioară.

Casa de lângă clădirea Heltai, locul în care s-a născut regele Ungariei, Matei Corniv

La câțiva metri de Casa Heltai se află casa în care s-a născut cel mai mare rege al Ungariei și anume Matei Corvin.

Casa natală a lui Matei Corvin / Foto: Google Maps

Potrivit legendelor vremii, Matei Corvin s-a născut în noaptea dintre 23 și 24 februarie 1443, la Cluj în Casa Matia. Casa Matia din centrul orașului Cluj-Napoca, inițial cunoscută ca și „Casa Stefan Kolb”, este unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură din Cluj și unicul palat clujean din epoca de tranziție de la stilul gotic la cel renascentist. El a primit la botez numele de Matia, datorită faptului că s-a născut în ajunul zilei de 24 februarie, zi în care după calendarul catolic se comemorează Apostolul Matia.

Mama lui Matei Corvin era Elisabeta Szilágy, contesă ce făcea parte din familia de nobili maghiari Szilágy, cu rădăcini în Comitatul Sălaj, iar tatăl lui era Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, descendentul unui cneaz valah.

Rege al Ungariei la doar 14 ani

Tatăl lui Matei Corvin a murit în 11 august 1456, de ciumă, iar după moartea lui oligarhia maghiară a revenit la putere. Ladislau Postumul a fost ales conducătorul nominal în locul lui Iancu de Hunedoara, însă adevărații conducători erau familiile maghiare Garai, Ujlaki și Cillei.

Grija celor trei familiii era să combată influența familiei Huniade. Astfel, ei au convins pe tânărul rege Ladislau, să ordone inculparea pentru omucidere și condamnarea la moarte prin decapitare a lui László (Ladislau Corvin), fiul cel mare al lui Iancu de Hunedoara. Fiul cel mic al lui Iancu, Matei Corvin, încă un copil, a fost și el, datorită intrigilor, curând aruncat în închisoare. După mai timp a început războiul civil, iar Ladislau Postumul rege a fugit în Boemia, luând pe micul Matei Corvin cu el.

Erzsébet Szilágyi, soția lui Iancu de Hunedoara, a organizat armatele fidele soțului său și a reușit să pună capăt războiului civil, învingând armatele marii nobilimi. Regele Ladislau Postumul a murit în condiții suspecte în Cetatea din Praga la data de 23 noiembrie 1457, iar mai mulți dintre cei ce-l determinaseră să-l condamne pe Ladislau de Hunedoara au fost uciși din ordinul Elisabetei sau al lui Mihai Szilágyi.

Dieta Națională a fost reunită la Buda să aleagă noul rege, iar în prezența armatelor lui Huniadi, cantonate pe Dunărea înghețată, a fost ales rege Matei Corvin, în vârstă de 14 ani, care trebuia să fie răscumparat și adus de la Praga.

Matia Corvin a devenit rege al Ungariei la vârsta de 14 ani şi a condus ţara timp de peste trei decenii, între 1458 şi 1490. Regele Boemiei, George Podiebrad, a acceptat să îl elibereze doar în schimbul promisiunii că se va căsători cu fiica sa, Ecaterina. Matia Corvin a promis și s-a ținut de cuvânt. A urcat pe tronul Ungariei și s-a dovedit unul dintre cei mai capabili conducători. Însă după ce Matei Corvin a devenit rege Frederic de Habsburg i-a reproșat că nu are origini regale, ci că are un tată român. Conform legendelor vremii, când i se reproșa că nu are origini regale, Matei Corvin, la rândul său făcea trimitere la originile sale române.

După moartea socrului său, în urma unui război cu Polonia, a devenit și Rege al Boemiei. S-a războit și cu împăratul Frederic de Habsburg, de la care a obținut vaste teritorii în Austria, inclusiv Viena.

Matia Corvin a purtat campanii împotriva Imperiului Otoman în Valahia și Moldova, Serbia și Bosnia. Relațiile sale cu voievozii români Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare au fost fluctuante. El l-a arestat pe Vlad Țepeș, însă apoi a susținut reîntoarcerea sa pe tron. Ștefan cel Mare a devenit vasalul lui Matia Corvin, care i-a dăruit peste 80 de sate în Transilvania. Ștefan cel Mare a devenit, astfel, unul dintre cei mai importanți proprietari feudali din Transilvania.

Matia Corvin a creat și cea mai mare bibliotecă din Europa, după cea de la Vatican. Matei Corvin domnea asupra unor teritorii care se întindeau de la vest de Viena până în Transilvania și din Silezia până la Marea Adriatică.

Matei Corvin ar fi fost otrăvit cu plumb

Marea nobilime nu s-a împăcat cu prezenţa lui Matei Corvin pe tronul Ungariei şi a încercat mereu să găsească o cale pentru a-l detrona. Conform unei legende, marii nobili ar fi reuşit să-şi pună planul în aplicare cu ajutorul reginei Beatrice, prima soție a regelui.

Medicul reginei îl trata pe regele Matei de reumatism, otrăvindu-l cu plumb. Astfel, regele Matei a murit încet, prin otrăvire, înainte să ajungă la vârsta de 50 de ani. Varianta oficială spune că regele a murit la 6 aprilie 1490, la Viena, după un banchet în timpul căruia i s-a făcut rău. Moartea sa a reprezentat dispariţia de pe scena politică a Ungariei medievale a ultimei personalităţi regale.

Matia Corvin a fost una dintre marile personalităţi din istoria Transilvaniei şi a Europei, deşi el nu a fost privit cu aceeaşi fascinaţie şi simpatie cu care era privit tatăl său, însă în vremea domniei sale, Ungaria a cunoscut cea mai vastă întindere din istoria sa.



