Mesajul „Te aștept” luminează pe Podul Elisabeta din Cluj-Napoca

Instalația „Te aștept” luminează pe podul din centrul Clujului drept răspuns la mesajul „Mi-e dor de tine”, amplasat „în inima” Köln-ului.

Instalația „Te aștept" luminează pe Podul Elisabeta din Cluj-Napoca. Foto: Lights On Romania/ Böjte Zalan

Din acest weekend, clujenii pot admira din nou instalația luminoasă „Te aștept” pe Podul Elisabeta de pe strada Dragalina. Este prima instalație aprinsă în cadrul ediției cu numărul 6 a festivalului LightsOn Cluj.

Instalația „Te aștept” luminează pe Podul Elisabeta din Cluj-Napoca. Foto: Lights On Romania/ Böjte Zalan

Mesajul din centrul Clujului vine ca o replică la instalația „Mi-e dor de tine”, aprinsă în Köln la începutul lunii.

Instalația „Te aștept” luminează pe Podul Elisabeta din Cluj-Napoca. Foto: Lights On Romania/ Böjte Zalan

„«TE AȘTEPT», răspunsul care completează Dialogul Reîntregirii, luminează din acest weekend pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca. «MI-E DOR DE TINE» din Köln se conectează astfel cu mesajele din Timișoara și Cluj-Napoca. «TE AȘTEPT» e prima dintre instalațiile care se aprind la Cluj ca parte a ediției Lights On cu numărul 6, susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca”, arată LightsOn, într-o postare pe Facebook.

Instalația de lumini „Mi-e dor de tine” s-a aprins la Köln

Instalația de lumini „MI-E DOR DE TINE” a fost expusă pentru prima dată în Germania, la Köln. Instalația este găzduită de celebrul Muzeu al Ciocolatei pe malul Rinului. Instalația de lumini a fost creată la Cluj în 2018.

„După Londra în 2019, Chicago în 2021 și Washington DC în 2022, Köln este cel de-al patrulea oraș din afara României în care instalația de lumină este expusă”, a menționat și viceprimarul orașului Cologne, Ralf Heinen.

„Köln este casa instalației «MI-E DOR DE TINE» pentru aproximativ 2 luni de zile. Instalația a fost expusă pe fațada muzeului care primește peste 600.000 de vizite anual. O mică parte din România e acolo, în acea parte a Germaniei, în care am reușit să ducem un simbol care unește. De la cei care lucrează în abatoare până la doctori renumiți în economie, de la fondatori de companii în IT și până la șoferi care cunosc drumurile Europei ca pe propriile mâini, există un mic loc în Cologne pe care toți îl pot recunoaște ca o legătură directă cu acasă”, au transmis reprezentanții Lights ON România.

De fiecare dată când „MI-E DOR DE TINE” se aprinde undeva pe glob, acasă, în două orașe românești se aprins alte două instalații, reprezentând răspunsurile firești și logice, „ȘI MIE” și „TE AȘTEPT”. În 2023, „ȘI MIE” s-a aprins în luna octombrie pe Podul de fier din cartierul timișorean Iosefin în cadrul Lights On – The Night-Art Festival, în vreme ce „TE AȘTEPT” s-a aprins în acest weekend în Cluj-Napoca.

MI-E DOR DE TINE a fost expus pentru prima dată în 2018 la Cluj-Napoca, urmând ca ulterior expozițiile să aibă loc în afara granițelor țării, în orașe precum Londra, Chicago sau Washington D.C. În România instalația a mai fost expusă în Băile Herculane (2021) și București (2022).

