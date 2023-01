Grădina Botanică din Cluj-Napoca, număr record de turiști în 2022: „Am avut și peste 5.000 vizitatori pe zi”

Un număr record de turiști au vizitate în 2022 Grădina Botanică „Alexandru Borza” a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Au fost și zile cu peste 5.000 de vizitatori.

Grădina japoneză din cadrul Grădinii Botanice a UBB / Foto: site UBB

Peste 232.500 de vizitatori au trecut pragul Grădinii Botanice „Alexandru Borza” a UBB în anul 2022, un număr record de turiști.

Acest număr depășește chiar și valorile înregistrate în anii anteriori declanșării pandemiei COVID-19.

„În 2022 am avut o creștere cu aproape 40% a numărului de vizitatori față de anul precedent. Aproape 78.000 de vizitatori au fost doar în lunile aprilie și mai, atrași în special de colecțiile remarcabile de bulboase de primăvară (lalele, zambile, brândușe, narcise etc.). În această perioadă am avut și peste 5.000 vizitatori pe zi.

O creștere spectaculoasă a celor care ne-au trecut pragul am avut de asemenea în lunile de toamnă (septembrie, octombrie), datorită evenimentelor multiple pe care le-am avut (ex. Expoziția de plante carnivore, Expoziția de fluturi). Numărul mare de vizitatori și feedback-urile pozitive pe care le avem ne demonstrează că suntem în continuare unul dintre obiectivele cultural-educative majore din Transilvania.” a declarat conf. univ. dr. Mihai Pușcaș, directorul Grădinii Botanice „Alexandru Borza”.

