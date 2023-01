Inedit! Case din Măguri Răcătău, făcute integral din lemn din zonă. Arhitect: „Se integrează armonios în peisajul montan”

O gospodărie din Măguri Răcătău iese în evidență prin modul în care a fost creată. Casele au fost construite integral din lemnul găsit în zonă.

Case impresionante în Măguri Răcătău / Foto: Facebook - Claudiu Salanta

Gospodăria din comuna Măguri Răcătău, realizată doar din lemn, a fost lăudată de arhitectul-șef al județului Cluj, Claudiu Salanță, care spune că este de remarcat „modul armonios în care se integrează în peisajul montan”:

„O gospodărie din mocănime (Munții Apuseni), mai exact din satul Măguri, comuna Măguri-Răcătău. Arată măiestria meșterilor populari în arta lemnului. Toată construcția este făcută din materialul disponibil în zonă, adică lemnul. În perioada industrializării șindrila de pe acoperiș a fost înlocuită cu plăci de azbociment, însă este o intervenție ușor reversibilă.

Ce e de remarcat este modul armonios în care gospodăria se integrează în peisajul montan. Nu are culori stridente, ci are culoarea lemnului învechit. Nu este voluminoasa, ci are un gabarit care să nu deranjeze. Este cu multă măiestrie și bun simț, exact cum îi șade bine unei case de om gospodar”, a spus Claudiu Salanță.

