Încep Zilele Filmului Românesc la TIFF.25

Miercuri, 17 iunie, la Festivalul Internațional de Film Transilvania încep Zilele Filmului Românesc (ZFR), secțiunea în care cinematografia națională intră în centrul atenției.

Anul trecut, sute de oameni au stat la coadă la proiecția filmului lui Radu Jude, „Kontinental 25”, filmat la Cluj-Napoca | Foto: TIFF

Organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) anunță că miercuri încep Zilele Filmului Românesc și că multe proiecții sunt deja cu casa închisă.

Zeci de proiecții, dezbateri, masterclass-uri sunt programate pentru a permite publicului întâlniri directe cu cineaștii români.

Tradiția TIFF se respectă și multe dintre filme vor rula cu casa închisă. Cele mai căutate sunt proiecțiile filmelor din competiția ZFR, în care au fost selectate 11 lungmetraje: Malul vânăt (r. Andreea Borțun), Cercul (r. Valeriu Andriuță), Atât de familiar (r. Rachel Taparjan), Dus-întors (r. Cristian Bota), Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea), Y (r. Maria Popistașu și Alex Baciu), Principiul incertitudinii (r. Sebastian Bădărău), Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure), Dinți de lapte (r. Mihai Mincan), Un loc sigur (r. Cecilia Ștefănescu) și Catane (r. Ioana Mischie). Tot în competiție, alte 20 de scurtmetraje ce vor fi prezentate vineri, 19 iunie, și sâmbătă, 20 iunie.

În afara competiției ZFR, publicul va regăsi o selecție consistentă de filme românești sau coproducții recente, unele dintre ele în premieră națională. Printre ele, Sorella di Clausura (r. Ivana Mladenović), cele mai noi filme ale lui Radu Jude – Jurnalul unei cameriste, Dracula, scurtmetrajul Plan contraplan –, De capul nostru (r. Tudor Jurgiu), Atlasul universului (r. Paul Negoescu), 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu).

De neratat în cadrul ZFR sunt și retrospectiva integrală Corneliu Porumboiu, recompensat cu Premiul special al ediției aniversare - Trofeul TIFF.25, precum și aniversarea a 25 de ani de la Marfa și banii (r. Cristi Puiu). Regizorul Corneliu Porumboiu va susține sâmbătă, la ora 10:30, un masterclass cu acces liber pentru toți cei ce i-au admirat, de-a lungul timpului, filmele.

Întâlnirile cu cineaștii continuă și în TIFF Lounge, Piața Unirii.

Publicul îi poate întâlni pe membrii echipelor filmelor De capul nostru, Y, 3 zile în septembrie și Malul vânăt, invitați ai seriei TIFF Talks, în conversații dedicate procesului de lucru, provocărilor de producție și temelor care au stat la baza acestor proiecte. Pentru multe dintre filmele românești din program, aceste discuții oferă unul dintre primele contexte de dialog direct cu spectatorii.

Tot în această perioadă, seria InspiraTIFF îi are ca invitați pe Ovidiu Schumacher (Operațiunea Monstrul), Andreea Vasile, Maria Popistașu, Andi Vasluianu și Anda Onesa, care va primi Premiul de Excelență la TIFF.25. Într-un format mai personal, întâlnirile urmăresc traseele profesionale ale invitaților și momentele care le-au definit parcursul artistic.

Accesul la evenimentele TIFF Lounge este gratuit, în limita locurilor disponibile.

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