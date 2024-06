Surpriză pentru cinefili. TIFF a anunțat când va avea loc ediția din 2025.

Veste bună pentru cinefili. TIFF.24 vine cu zece zile de film și proiecte inedite.

Ultima zi de TIFF.23. A fost anunțată ediția cu numărul 24 a Festivalului Internațional de Film Transilvania|Foto: TIFF Facebook.com

Ediția TIFF.23 s-a încheiat, luni seara, iar în Piața Unirii din Cluj-Napoca numărul biletelor pentru comedia Fericiţii câştigători/Lucky Winners a fost suplimentat. În multe privințe, Festivalul Internațional de Film Transilvania din acest an rămâne o ediție de referință, cu bilete sold-out din prima zi a festivalului.

Astfel, filmele românești au rulat cu casa închisă. De asemenea, săptămâna trecută, în seara zilei de marți, cinefilii s-au bucurat de Garden Party la Castelul Bánffy din Răscruci, un alt eveniment sold-out.

Invitați speciali la TIFF

Jojo T. Gibbs, una dintre cele mai promițătoare actrițe emergente, a fost invitata specială la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024, Cluj-Napoca).

Considerat unul dintre cei mai importanți cineaști italieni contemporani, Daniele Luchetti a fost unul dintre regizorii omagiați la TIFF.23

Tot în calitate de membru al juriului Competiției Oficiale este invitat și Konstantinos Kontovrakis, unul dintre cei mai importanți producători europeni, care în ultimii ani a produs sau co-produs filme premiate internațional precum How to Have Sex (r. Molly Manning Walker, câștigătorul premiului Un Certain Regard la Cannes în 2023) sau Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund, câștigătorul Palme d’Or la Cannes în 2022).

Printre invitații speciali ai ediției din acest an s-au numărat Catrinel Dumitrescu și regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.

De altfel, Tudor Giurgiu, președintele TIFF, a fost recompensat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler de ministrul Culturii, Raluca Turcan.

TIFF 2025

Echipa TIFF a anunțat ediția cu numărul 24 a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Astfel, potrivit organizatorilor, TIFF.24 se va desfășura în perioada 13-22 iunie 2025. Zece zile de proiecte pregătite special pentru iubitorii de film, dar și evenimente surpriză îi așteaptă pe cinefili la o nouă ediție TIFF.

