Fugar MOST WANTED, adus în România din Indonezia. Este al 3-lea suspect în cazul uciderii sibianului Adrian Kreiner.

Costinel-Cosmin Zuleam, în vârstă de 33 de ani, din Dolj, căutat de Tribunalul Sibiu pentru omor calificat și tâlhărie, a fost adus în România din Indonezia.

Al treilea suspect în cadrul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, adus în România | Foto: freepik.com / Fotografie ilustrativă

Predarea s-a realizat miercuri, 21 ianuarie 2026, pe Aeroportul „Henri Coandă”, în urma cooperării internaționale.

Bărbatul, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, este urmărit pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată, potrivit mesageruldesibiu.ro.

Conform sursei citate, la 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă pe numele acestuia.

Costinel Cosmin Zuleam, pe lista celor mai căutați fugari | Foto: politiaromana.ro

Prins în Indonezia după 2 ani de căutări

La 15 ianuarie 2026, bărbatul a fost localizat și reținut în Indonezia, în urma cooperării polițienești internaționale între Poliția Română și autoritățile din această țară. Localizarea a fost rezultatul eforturilor depuse și a activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani.

Cooperare internațională

Poliția Română a mulțumit pentru excelenta cooperare cu autoritățile din mai multe state, precum și pentru sprijinul partenerilor interni și externi. Persoana în cauză urmează a fi introdusă într-o unitate Arest a Poliției Române.

Categoria MOST WANTED

Bărbatul din Dolj face parte din categoria MOST WANTED, adică dintre cei mai căutați fugari la nivel internațional. Această categorie include persoane urmărite pentru infracțiuni grave, care prezintă pericol public ridicat.

900 de fugari aduși în România anul trecut

Poliția Română a precizat că, în 2025, a adus în țară aproximativ 900 de persoane urmărite la nivel internațional. Acest număr arată amploarea cooperării polițienești internaționale și eficiența mecanismelor de extradare. Bărbatul de 33 de ani va fi prezentat instanței pentru executarea mandatului de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu. Este al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner.

