Ultima zi de FITS. Gala de Închidere FITS – Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin”, la Muzeul Astra

Ultima zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dar și Gala de Închidere FITS.

Ultima zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dar și Gala de Închidere FITS – Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin ” care va avea loc începând cu ora 21:00 la Muzeul Astra din Sibiu, scrie Mesageruldesibiu.ro.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 și 30 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei.

Recomandări de spectacole

Sumarul recomandărilor de spectacole:

- Fiul – Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță

- Faust – Spectacolul-fenomen în regia lui Silviu Purcărete, care se joacă de 17 ani fără întrerupere cu casa închisă.

- Slugă la doi stăpâni alla turca – Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea

- Elogiu frumuseții – Un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești

- 10 LUCRURI PE CARE LE-AM PIERDUT LA FESTIVALUL MAMAIA – O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția

- Neliniște – Bobi Pricop a ales o piesă de valoare a dramaturgului Ivan Vîrîpaev și a cizelat o bijuterie de spectacol, cu o piatră prețioasă

- Asta e durerea – demersul artistic al lui Hillel Kogan forțează limitele generice ale artelor spectacolului, pentru a livra o experiență memorabilă.

- Balena – Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește.

- ALICE – Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol

- Gala de Închidere FITS – Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin ”

Fiul – Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță

De: Florian Zeller

Regia: Cristi Juncu

România

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, ora 16:00

Nicolas este un tânăr care trece printr-o perioadă dificilă. După divorțul părinților, rămâne în grijă mamei, Anne, în timp ce tatăl, Pierre, s-a recăsătorit și are un băiețel împreună cu Sofia, cea de-a două soție. Nereușind să se adapteze noii realități, Nicolas se autoizolează de școală, prieteni și familie, iar amintirea copilului mereu zâmbitor, cu o veselie contagioasă, devine din ce în ce mai îndepărtată. Restaurarea echilibrului emoțional al lui Nicolas se dovedește a fi mai dificilă decât se așteptau cei doi părinți, chiar și după ce acesta se mută în casa tatălui. „Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță sau care încearcă în van să se închege într-alta, mereu la umbra celei dintâi, mereu nesigură și îngropată de vie în amintiri.” (Alina Maer)

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 2h 10min

Prețul unui bilet pornește de la 70 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Faust – Spectacolul-fenomen în regia lui Silviu Purcărete, care se joacă de 17 ani fără întrerupere cu casa închisă.

De: Johann Wolfgang von Goethe

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Faust, ora 21:00

„Faust” e mai mult decât un spectacol de teatru. Violent, emoţionant şi visceral, „Faust” îşi invită publicul la o experienţă puternică despre cunoaștere, credinţă, durere şi iubire. Este o experienţă extrasenzorială la graniţa dintre Pământ şi Iad, un peisaj amplificat prin proiecţii, muzică rock live, zeci de actori şi dansatori şi o coloană sonoră originală.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 15 ani

Durata: 1h 55min

Prețul unui bilet pornește de la 100 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Slugă la doi stăpâni alla turca – Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea

De: Carlo Goldoni / Kivanç Kilinç

Turcia

Teatrul GONG – Sala parter, ora 16:00 si 21:00

Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea, ultima perioadă a Imperiului Otoman. Adaptând textul, Kıvanç Kılınç a localizat locurile și personajele și a creat un ritm prin folosirea unui limbaj rimat. Muhammet Uzuner a pus în scenă tradițiile teatrului popular din două țări mediteraneene, care au multe asemănări între ele, prin sintetizarea elementelor de „Commedia dell’Arte” și „Middle Play”. Creația costumelor, muzica și dansurile originale au susținut, de asemenea, această sinteză.

Spectacol prezentat în limba turcă, cu traducere în limba engleză și română

Durata: 1h 25min

Prețul unui bilet pornește de la 50 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Elogiu frumuseții – Un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești

De: Yang Yang

China

Centrul Cultural „Ion Besoiu”, ora 17:00

„Elogiu frumuseții” este un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești. Titlul spectacolului în chineză îl omagiază pe filozoful Zhuangzi și semnifică faptul că frumusețea este dincolo de cuvinte, reflectând prisosința cuvintelor în dans și în dialogul cultural. Spectacolul a fost lansat în 2007 și a prezentat de-a lungul timpului fie coregrafii clasice chinezești, fie coregrafii etnice și folk. Anul acesta, spectacolul include 12 momente de dans clasic ce se află printre cele mai bine-cunoscute coregrafii din China și din lume. Poetic și pictural. Un spectacol studențesc cu adevărat mai presus de cuvinte.

Spectacol prezentat în limba chineză, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 1h 30min (cu pauză)

Prețul unui bilet pornește de la 50 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS

10 LUCRURI PE CARE LE-AM PIERDUT LA FESTIVALUL MAMAIA – O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția

De: Gabriel Sandu

România

”Radu Stanca” National Theatre – Big Hall, ora 18:00

Un tărâm al visului. Nostalgie după un trecut pe care nu l-am trăit. Sau pe care l-am uitat. O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția, cu instalația ei performativă numită „10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”. De-a lungul celor șase luni petrecute în Veneția, 10 performeri închiși în expoziție retrăiesc amintiri reale sau ficționale din istoria muzicii ușoare românești, petrecute (sau nu) la Mamaia, legate de vedete iconice, dar mai ales de destinele artistice mici, neîmplinite. „E genul de spectacol în care fiecare spectator alege să rămână cu ce dorește. […] Show-ul în sine la care, timp de aproape trei ore, au asistat, li se va părea memorabil multor spectatori.” (Călin Ciobotari)

Nominalizare la Premiul UNITER 2024 pentru Debut – Ramona Niculae

Nominalizare UNITER la Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar – Ștefan Mihai

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 3h 10min (cu pauză)

Prețul unui bilet pornește de la 50 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS

ALICE – Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol

Un spectacol de: Ada Milea

România

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 20:00

Ada Milea revine la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, la un secol de la terminarea studiilor (haha!) pentru a impartasi cu studentii – actori ai UAT bucuria jocului și experiența acumulata de-a lungul anilor. Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol și care, în nota specifică a spectacolelor marca Ada milea, euforia și pofta de joc este la ea acasă!

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 50min

Prețul unui bilet pornește de la 50 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Neliniște – Bobi Pricop a ales o piesă de valoare a dramaturgului Ivan Vîrîpaev și a cizelat o bijuterie de spectacol, cu o piatră prețioasă

De: Ivan Vîrîpaev

Regia: Bobi Pricop

Teatrul Odeon București

România

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 20:00

Manhattan, New York, apartamentul faimoasei scriitoare americane, cu origini polonezo-germane, Ula Richter. Ea, nominalizată la Premiile Nobel, o persoană rezervată și discretă, acordă un interviu important jurnalistului polonez Krzysztof Zieliński. Interviul are o miză dublă: pentru Krzysztof poate fi o rampă de lansare către o carieră la New York, capitala media a lumii și paradisul oricărui jurnalist, iar pentru Ula reprezintă o extraordinară oportunitate de a spune adevărul sau, poate, de a provoca confuzie, creându-și astfel un alt mit personal.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 1h 45min

Prețul unui bilet porneste de la 50 de lei.

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Asta e durerea – demersul artistic al lui Hillel Kogan forțează limitele generice ale artelor spectacolului, pentru a livra o experiență memorabilă.

Un spectacol de: Hillel Kogan

Hillel Kogan

Israel, Spania

Sala Studio TNRS, ora 21:00

Coregraful israelian de dans contemporan Hillel Kogan își prezintă noul spectacol „THISISPAIN” – o incursiune în lumea flamencoului, văzută prin ochii unui turist. Arta „occidentală” a cochetat îndelung cu imaginea exotică a Spaniei. Kogan evocă această idee printr-un dialog tulburător și inovator alături de maestrul de flamenco israelian Mijal Natan, împletind astfel verbalul cu non-verbalul. Cei doi dezbat chestiuni de identitate națională și artistică, punând sub semnul întrebării însuși conceptul de identitate.

Spectacol prezentat în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 12 ani

Durata: 1h 10min

Prețul unui bilet porneste de la 70 de lei.

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Balena – Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește.

De: Samuel D. Hunter

Regia: Andrei Huțuleac

Teatrul Metropolis

România

Teatrul GONG – Sala etaj, ora 18:00

Charlie nu a mai ieșit din casă de ani de zile. Nici măcar să întâmpine curierii care îi livrează mâncarea. Charlie este foarte bolnav. S-ar putea ca aceasta să fie ultima săptămână din viața lui. Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 2h

Prețul unui bilet pornește de la 70 de lei.

Program reprezentație, pe site-ul FITS

Ritualuri – Gala de închidere FITS

Regia: Emil Pantelimon

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

România

Muzeul Astra (Lac), ora 21:00

Un reper al vieții muzicale și diplomației culturale, Corul Madrigal este definit prin sonoritatea sa specifică și un repertoriul vast, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Distins cu numeroase premii internaționale, Corul Madrigal a fost prezent pe cele mai importante scene ale lumii, cu mii de concerte și spectacole. În anul 2023, la aniversarea a 60 de ani de existență, Madrigal a susținut al șaselea turneu în SUA, unde a cântat inclusiv în Congresul american, iar în 2024 a filmat la Machu Picchu, în cadrul primului său turneu în America de Sud.

Spectacol nerecomandat celor sub 10 ani

Durata: 1h 30min

Biletele se găsesc la intrare

Program reprezentație, pe site-ul FITS

