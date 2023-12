Moment istoric la Sibiu. Arnold Klingeis înnobilează cu distincția Historic Cafés Route (HCR) oferită de Consiliul Europei, prima locație istorică din Sibiu – Pardon Café (CP)

Reprezentanții traseului cultural Historic Cafés Route au vizitat vineri, 15 Decembrie 2023, orașul Sibiu cu prilejul importantului eveniment de dezvelire a plachetei ce reprezintă aderarea locației Pardon Café la această Rută Istorică a Cafenelelor acreditată de Consiliul Europei, moment care a marcat un nou început pentru turismul orașului Sibiu.

Celebrarea acestui eveniment unic, de excepție, a avut loc în prezența unor invitați de seamă, dintre care menționăm din partea Guvernului României, Dna. Ministru a Culturii, Raluca Turcan, Primarul Municipiului Sibiu, Dna. Astrid Fodor, Dl. Profesor Martin Bottesch, președintele Forumului German în Transilvania, din partea Consiliului Județean, Dna. Consilier Județean Christine Manta-Clemens și alți invitați și personalități de seamă ai Sibiului.

Evenimentul a fost organizat de către Dl. Arnold Klingeis Ambasadorul Consiliului Europei pentru Ruta Cafenelelor Istorice în România în colaborare cu Dl. Marius Rafa administratorul prestigioasei locații istorice, Pardon Café, cu participarea reprezentanților HCR România, Dna. Adriana Sava administratorul Hotel Transilvania din Cluj-Napoca, Dl. James Chisnall reprezentantul Untravelled Paths, tour-operatorul cu sediul la Londra prin care este promovat în premieră itinerariul cultural HCR România cu destinația Bâlea Lac, Hotelul de Gheață, având ca porți de intrare în România aeroportul din Cluj-Napoca în prima varianta și cel din Brașov în cea de a doua.

Primul circuit turistic dezvoltat în cadrul Historic Cafés Route pentru promovarea celor 48 de rute culturale acreditate de Consiliul Europei are următorul titlu:

Cultural Routes Winter Experience in Romania by Historic Cafés Route

https://untravelledpaths.com/the-winter-historic-cafe-route-experience

https://www.flipsnack.com/untravelledpaths/the-winter-historic-cafes-route-experience/full-view.html

Cele 4 locații membre ale HCR România decorate până în prezent sunt, Chios Social Lounge și Hotel Transilvania din Cluj-Napoca, Palatul Brukenthal din Avrig și Pardon Café din Sibiu. În data de 21 Decembrie 2023 programul de lansare a primului itinerariu HCR pentru Europa va continua la Brașov prin înnobilarea cafenelelor (La Vatra Ardealului, CH9 INSPIRATIO și Hotelul Casa Chitic din Centru Istoric) și se încheie în data de 23 Decembrie 2023, când va fi organizat evenimentul de dezvelire a plachetei oferite ca distincție a Consiliului Europei, care va înnobila cabana de pe lacul Bâlea.

La Bâlea Lac deja, din secolul al XVIII-lea, un adapost din lemn oferea protecție atât celor care urcau pe potecă spre lac cât și drumeților care veneau de pe potecile crestelor Munților Făgaraș dinspre Podragu, Negoiu sau de pe poteca care urcă Valea Argeșului, si ajungeau pe peninsula de pe Lacul Bâlea, unde fierbeau ceai și cafea la ibric pentru a se încălzi după drumeții.

Pardon Café este o emblemă a orașului Sibiu prin valoarea sa istorică, fiind situată pe una dintre cele mai pitorești străzi, aproape de primul teatru din România, astăzi găzduind Filarmonica de Stat din Sibiu – Sala Thalia, de primul Muzeu de Istorie Naturală din România, cel mai vizibil patrimoniu rămas moștenire din fortificația orașului din Evul Mediu, poarta de intrare pentru oficialii care vizitau Sibiul în trecut, de turnurile de apărare ale orașului și în perspectivă modernă, punctul de plecare al aleii celebrităților din lumea internațională a teatrului și filmului, Sibiul fiind pentru sute de ani capitala Transilvaniei, motive pentru care s-a dorit ca această locație emblematică să devina primul membru al HCR din Municipiul Sibiu.

În cadrul evenimentului a fost prezentat primul meniu istoric conceput special de Pardon Café și promovat de către HCR pentru a pune în valoare istoria culinară și tradițiile din Sibiu, disponibil din 15 Decembrie 2023 pentru sibieni, pentru turiști și mai ales pentru distinșii oaspeți care vor călători pe itinerariul HCR România în premieră pentru Europa și vor poposi la Sibiu.

În deschiderea evenimentului festiv organizat la Pardon Café, au luat cuvântul și au declarat următoarele:

Arnold Klingeis – Ambasador al Consiliului Europei pentru Ruta Cafenelelor Istorice în România

,,Mă bucur să am onoarea și plăcerea să mă aflu astăzi acasă, la Sibiu, la Pardon Café, pentru a oferi distincția Consiliului Europei prin Historic Cafés Route și pentru prezentarea în premieră a primului circuit turistic, care pune în aplicare misiunea stabilită în cadrul sesiunii a IX-a a Advisory Forum organizat în 2-4 Octombrie 2019, chiar aici în Sibiu, având în vedere că Sibiul reprezintă un oraș cu expertiză în management cultural și culinar, fiind nominalizat Capitală Culturală Europeană în 2007 și Capitală Gastronomică Europeană în 2019.

În calitate de Ambasador al Historic Cafés Route în Romania am frumoasa misiune de a promova valorile Consiliului Europei, printre care menționez drepturile omului, libertățile individuale ale cetățenilor, pluralismul, democrația, egalitatea de șansă și toate principiile care constituie un stat de drept modern și european.

Municipiului Sibiu, fiind un lider în ceea ce înseamnă turismul și marketingul cultural, îi revine un rol important în implementarea misiunii ,,Cultural Routes for Cultural Tourism’’ stabilită în cadrul Forumului Internațional organizat în 2019 la Sibiu și avem deosebita onoare să prezentăm în premiera pentru Europa oferta de iarnă – „Cultural Routes Winter Experience in Romania by Historic Cafés Route”, care ajunge la Bâlea Lac, la Hotelul de Gheață și care curprinde două elemente principale reprezentative pentru turismul românesc:

Dracula – Hotel Transilvania Cluj-Napoca

„Hotelul Transilvania Cluj-Napoca”, este hotelul real din istoria imaginara a romancierului Bram Stoker, despre „Dracula”. După îndelungi cercetări, istoricii au stabilit ca „Hotelul Royale” din Klausenburg se identifica cu „Hotelul Transilvania” din Cluj, care în acele vremuri purta numele de „Regina Angliei”. În acest hotel a poposit Johnathan Harker în drumul lui spre castelul Bran al contelui Dracula, pentru a media o tranzacție imobiliara a acestuia la Londra. Dracula – Hotel Transilvania Cluj-Napoca a fost nominalizat pentru a reprezenta una dintre camerele Hotelului de Gheață și promovat în cadrul proiectului de marketing turistic Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac în România și la nivel internațional, fiind romanul cel mai regizat în istoria cinematografiei cu un număr de peste 200 de producții cinematografice.

Hotelul de Gheață Bâlea Lac

Una dintre celebrele atracții turistice pentru România în sezonul de iarnă este inclus în prima ofertă Historic Cafés Route ca experiență turistică pentru distinșii oaspeți care călătoresc pe ruta istorica a cafenelelor europene, ajung în vârful Munților Făgăraș și se cazează în cabana de pe Lacul Bâlea.’’ […]

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac prezent și anul acesta într-un top mondial al celor mai atractive destinații pentru petrecerea vacanței de iarnă, a fost nominalizat în cotidianul ,,THE STANDARD’’ pentru sezonul no.17 cu tema ,,ART&ICE’’ și de prestigioasa publicație ,,THE TIMES’’ în sezonul no.16 – ,,EUROPA’’ (anul 2022) într-o listă cu 25 de destinații speciale din lume pentru o escapada pe zăpada, alta decât schiul.

,,Pardon Café, fiind o locație emblematică pentru orașul nostru, situată pe una dintre cele mai frumoase strazi din Sibiu, în centrul multor obiective istorice importante pentru comunitatea sibiana și turiștii care ajung în Sibiu, este locul de unde va continua să se scrie istoria culturală si culinară prin integrarea în HCR. Cu acest prilej, dl Marius Rafa, vă felicit și vă mulțumesc pentru găzduirea cu mult profesionalism și implicare a evenimentului de astăzi!’’ […]

Raluca Turcan – Ministru al Culturii

,,Cu fiecare ocazie la Sibiu se întâmplă lucruri pozitive din punct de vedere cultural și lucrul acesta demonstrează că Sibiul este cel mai relevant oraș cultural al României și unul din ce în ce mai apreciat pe plan internațional. Pentru acest fapt, îi felicit pe cei care pun umărul la crearea acestui brand pentru Romania. […]

Această evidențiere a clădirilor de patrimoniu, a gastronomiei, a tradițiilor comunităților în care se derulează Ruta Cafenelelor Istorice constituie o carte de vizită, pe care cu toții va trebui să o valorificăm. Am identificat deja câteva posibilități de valorificare a acestui potențial și am convingerea că anul viitor vom reuși să concepem evenimente astfel încât acest brand de cafenea istorică în clădiri de patrimoniu să fie promovat.

Îl felicit pe Dl. Arnold Klingeis, Ambasador Onorific al Historic Cafés Route în România, că a inclus Sibiul pe harta cafenelelor istorice din Europa, și cred că a făcut o alegere potrivită. Pardon Café este, într-adevar, o locație care fascinează atât sibienii cât și turiștii aflați în vizită la Sibiu. De asemenea, îl felicit și pe Dl. Administrator Marius Rafa, pentru că reușește să ofere celor care îi trec pragul o experiență culturală, istorică și culinară deosebită.’’

Astrid Fodor – Primar al Municipiului Sibiu

,,Sibiul este o locație turistică a atmosferei și a experiențelor, inclusiv a celor culinare. Prin includerea Sibiului pe Ruta Cafenelelor Istorice a Consiliului Europei, orașul câștigă vizibilitate și beneficiile unei locații promovate la nivel european. Sibiul are multe astfel de localuri în care istoria orașului, cultura gastronomică locală tradițională sau reinterpretată, prezintă și reprezintă orașul. Cafeneaua Pardon Café este un astfel de local, fiind situată pe cea mai frumoasă stradă – strada Cetății, lângă ziduri și turnuri vechi de sute de ani. Sper ca pe această Rută să fie incluse cât mai multe dintre cafenelele, restaurantele și hotelurile din Sibiu, cu parfumul istoriei și gastronomiei locale, fiecare cu specificul și farmecul său.”

Adriana Sava – Administrator Hotel Transilvania Cluj-Napoca

,,Sunt onorată să particip la acest eveniment de excepție, care marchează aderarea locației Pardon Café la Historic Cafés Route, al cărui ambasador în România este Dl. Arnold Klingeis.

La aproape 40 de ani de la înființarea rutei culturale acreditată de Consiliul Europei, sculptorul acestei rute, Dl. Klingeis, a identificat și modelat, având ca material primordial istoria și aditivii gastronomia, legenda și ineditul, primul traseu cunoscut sub numele de Cultural Routes Winter Experience by Historic Cafés Route.

Și nu întâmplător, acest traseu, s-a înfiripat în inima României, în inima Transilvaniei, în orașe simbol care își dispută întâietatea, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov.

Astăzi și aici, eu reprezint ca membru în HCR, Hotelul Transilvania din Cluj-Napoca, relicvă istorică cu 500 de ani de existență, învăluit de valul legendei romanului Dracula a romancierului Bram Stoker, precum și aristocratica locație Chios Social Lounge, de pe insula situată pe lacul din Parcul Central al orașului, a cărui administrator este Dl. Ștefan Gadola.

Sunt impresionată și îmi exprim admirația pentru impactul politic, social și cultural pe care l-a avut acest eveniment, marcat de prezența și implicarea Dnei Ministru Raluca Turcan și a Dnei Primar Astrid Fodor, precum și a celorlalti invitați de onoare, care vin să sublinieze importanța istorică a evenimentului care marchează importanța turismului cultural și care, în mod cert, se va răsfrânge și asupra altor regiuni ale României, care așteaptă să fie descoperite și aduse la lumină din tăcerea în care au fost uitate, aducând în atenția Europei și a întregii lumi, istorie și legende aparținând atâtor aspecte culturale, demult uitate.

Doresc să îmi exprim aprecierea față de excelența, eleganța și emoția cu care Dl. Marius Rafa, împreuna cu întreaga sa echipă, a pregătit localul și meniul istoric și le doresc dânsului, Sibiului și întregii echipe HCR, mult succes în transformarea acestui frumos vis, într-o realitate care se va putea cuantifica în viitorul apropiat și îndepartat.’’

James Chisnall – Fondator Untravelled Paths

,,În primul rând aș dori să mulțumesc locației Pardon Café pentru că a găzduit acest eveniment și tuturor invitațiilor de seamă, dna. Ministru Raluca Turcan, dna. Primar Astrid Fodor.

Este un mare privilegiu și o mare onoare să am responsabilitatea și oportunitatea de a lansa pentru HCR Europa primul itinerariu istoric în România cu destinația Bâlea Lac, Hotelul de Gheață, din Județul Sibiu. Personal, îmi ofer toată implicarea pentru a lansa cu succes primul itinerariu care are ca scop promovarea cele 48 de rute culturale ale Consiliului Europei, sunt alături de echipa HCR România și sperăm, ca ajutați de presa locală și națională din România să putem pune în lumina reflectoarelor tradiția, cultura, istoria și să spunem povestea care să contribuie la cultivarea turismului românesc și pe o scară mai largă, a celui european.’’

Marius Rafa – Administrator Pardon Café

,,Suntem foarte fericiți că orașul Sibiu face parte din această prestigioasă rută, având în vedere că Sibiul a fost și este centrul țării și din punct de vedere cultural. Suntem onorați și recunoscători că suntem prima locație care face parte din HCR în Sibiu. Așteptăm cu nerabdare să vină și alte locații, să putem face o impresie cât mai buna pentru turiștii care vizitează acest oraș și să-i determinăm să revină cu drag cât mai des, de fiecare dată când tranzitează această țară minunată pe care o avem.’’

Evenimentele festive vor continua în data de 21 Decembrie 2023, la Brașov, pentru oferirea distincției Consiliului Europei prin HCR pentru cafenelele La Vatra Ardealului și CH9 INSPIRATIO și pentru Hotel Casa Chitic, locații emblematice din centrul vechi al orașului, purtătoare de poveste și istorie, care reprezintă a doua variantă de itinerariu, cu aterizare pe aeroportul din Brașov și culminând cu infailibila poveste a lui Dracula prin vizita la Castelul Bran.

Programul de decorare și înnobilare a primelor 8 locatii HCR se încheie în data de 23 Decembrie 2023, la Bâlea Lac când va fi decorată cabana de pe lacul Bâlea cu distincția Consiliului Europei oferita prin Ruta Cafenelelor Istorice din Europa.

