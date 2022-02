„U” Cluj, gata de atac! Lincar, mulțumit de transferurile din iarnă

Universitatea Cluj forțează promovarea în Liga 1 în acest sezon, motiv pentru care oamenii din conducere au făcut transferuri importante în iarnă.

Erik Lincar, antrenorul Unviersității Cluj. Sursă foto: Universitatea Cluj

Erik Lincar a fost adus în vară cu un scop clar și anume promovarea în prima ligă. Universitatea este în grafic și poate să obțină promovarea la finalul stagiunii.

Conducerea echipei a anunțat deja transferurile unor fotbaliști precum Ely Fernandes, Romario Pires sau Ioan Filip, ultimul adus în această săptămână de la Gaz Metan Mediaș. Transferurile din această iarnă l-au mulțumit pe Lincar și se așteaptă la o promovare.

„După cum ați observat, consider că am reușit să aducem jucători de valoare, jucători cu experiență. Cu siguranță, staff-ul meu, cât și jucătorii vechi va trebui să încercăm cât mai repede să-i integrăm, să înțeleagă cât mai repede ce îmi doresc eu de la ei ca și principii de joc și zic eu că acest lucru s-a întâmplat și în perioada de pregătire din Antalya în momentele în care au jucat. Până în primul minut al meciului cu Concordia Chiajna toate lucrurile vor fi la cel mai înalt nivel. E clar că aducând jucători de la Liga 1, jucători în care noi credem foarte mult, putem spune că lotul este mult mai valoros decât anul trecut în vară. Avem pretenția ca acești jucători să aducă echipa la Liga 1.”

Universitatea Cluj începe anul cu un meci tare

Ardelenii mai au de jucat trei meciuri în sezonul regulat și ulterior partidele din play-off în Liga a 2-a. Universitatea începe anul pe 28 februarie, atunci când se dispută meciul cu Concordia Chiajna pe Cluj Arena.

„E foarte important ca la debutul în noul an împotriva celor de la Chiajna să fim la cel mai înalt nivel și jucătorii să îndeplinească toate cerințele pe care le am la acest joc. Chiajna a transferat 11 jucători și ei trebuie să-i integreze pe toți. Cine va reuși mai repede și mai bine va avea câștig de cauză.”, a declarat Lincar.

Hofman, favorit în fața lui Pîrvulescu

Universitatea Cluj a decis să îl cedeze pe Nicolae Pîrvulescu, cel care a evoluat tot mai puțin în acest sezon. Pîrvulescu a fost scos din primul 11 de tânărul Hofman, unul dintre cei mai în formă jucători din Liga a 2-a.

„Anul trecut, în momentul în care am renunțat la anumiți jucători, am avut o discuție și cu el și am zis că îi voi mai da o șansă să văd dacă mă voi putea baza pe el anul acesta. De aceea, eu cred foarte mult în calitățile lui Pîrvulescu, doar că în ultimii ani la ”U”, eficiența lui nu prea a fost la nivelul la care și l-ar dori o echipă precum FC Universitatea Cluj. Dacă ar fi să analizăm evoluțiile în perioada mea, a jucat în 12 jocuri, în trei jocuri l-am băgat titular și l-am scos la pauză. A fost foarte deschis când am vorbit cu el. A avut o recuperare bună în meciul cu Brașov din care Haită a reușit să marcheze și din păcate cam atât. În fotbal, fiecare jucător trebuie să aibă eficiență, mai ales jucătorii din atac. Să dea goluri sau pase de gol. Cum Hofman a dat șase goluri, aceeași pretenție o aveam anul trecut și de la jucători din partea stângă.”, a explicat Lincar.

Universitatea Cluj a învins-o pe Minaur Baia Mare cu 4-2, într-un meci în care Boiciuc, Hofman și o dublă a lui Tescan au făcut diferența.

