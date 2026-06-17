Edi Iordănescu, prima reacție după ce a refuzat să vină la CFR Cluj!

După plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj, produsă la finalul sezonului precedent, ardelenii au vrut să-l readucă în Gruia pe Edi Iordănescu, antrenor care a contribuit în anii trecuți la câștigarea a două titluri de campion și două Supercupe.

Edi Iordănescu a contribuit la câștigarea a patru trofee la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Dorința lui Neluțu Varga n-a putut fi satisfăcută, întrucât fostul selecționer a cerut mai mult timp de gândire pe cât era dispus să-i acorde omul de afaceri, așa că antrenor principal în Gruia a fost numit Antonio Folha.

Într-o intervenție pentru Sport Total FM, Iordănescu Jr. a divulgat motivul pentru care nu a semnat în această vară, deși are o relație bună cu șefii clubului.

„Eu am fost mereu aproape de CFR Cluj, dar sentimental, asta este realitatea. Acolo am cunoscut primele mari realizări în această meserie, am câștigat trofee, un campionat. Mă leagă multe lucruri de acel loc, de oameni, am amintiri.

Sunt atașat de club, sunt oameni cu care am o relație deschisă, mă refer la patronul Varga, Marian Copilu, chiar și cu președintele Mureșan, cu care am lucrat puțin, din păcate. Eu am fost foarte transparent, mai ales că vorbim de oameni pe care îi apreciez, așa că de la început le-am transmis că obiectivul meu este să antrenez în străinătate.

Am avut mai multe posibilități, dar majoritatea proiectelor erau în dificultate. Am avut două oferte din Turcia, dar ambele echipe au retrogradat. Am fost inspirat că nu am ales să merg acolo, nu știu dacă le puteam salva.

Sunt discuții în continuare, în Europa și nu numai, aștept să mă întorc în circuit. Dar, după experiența din Polonia, unde mi s-au promis niște lucruri și am găsit altceva, sunt mult mai atent. N-o să merg doar pentru bani sau ca să fiu în circuit, nu vreau să antrenez în orice condiții.”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: