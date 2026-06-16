Dinamo Kiev, adversara Universității Cluj în primul tur preliminar din Europa League. Când și unde se joacă cele două meciuri?

Universitatea Cluj va juca împotriva echipei Dinamo Kiev în primul tur prelimiar al UEFA Europa League, sezonul 2026-2027.

Universitatea Cluj și-a aflat adversara pentru primul tur preliminar din Europa League, sezonul 2026-2027 | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Universitatea Cluj și-a aflat, marți, 16 iunie 2026, adversarul pentru primul tur al preliminariilor din UEFA Europa League. „U” va juca împotriva echipei Dinamo Kiev.

„La revenirea după 54 de ani în a doua competiție europeană, FC Universitatea Cluj și-a aflat adversarul din primul tur al UEFA Europa League. Echipa noastră se va duela cu Dinamo Kiev, câștigătoare a Cupei Ucrainei în sezonul trecut. Manșa tur, din 9 iulie, va avea loc în deplasare, la Lublin (Polonia), iar returul este programat în 16 iulie, pe Cluj Arena”, au anunțat reprezentații Universității Cluj, într-un comunicat oficial.

Cu o valoare a lotului de aproximativ 84 de milioane de ruro, echipa din Kiev și-a salvat stagiunea internă (2025-2026) prin câștigarea, după cinci ani, a Cupei, în timp ce, în campionat, a terminat abia pe poziția a patra.

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