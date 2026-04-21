Nadia Comăneci, premiu pentru întreaga performanță, la 50 de ani de la 10-le perfect!

Nadia Comăneci a primit luni seara, în cadrul Galei Laureus, de la Palatul Cibeles din Madrid, premiul pentru întreaga carieră.

Nadia Comăneci / Foto: Nadia Comăneci Facebook

În acest an, se împlinesc 50 de ani de la marea performanță de la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Pe 18 iulie 1976, în sala Forum din Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci în vârstă de 14 ani și jumătate, era recompensată cu prima notă maximă, 10.00 la momentul respectiv, din istoria Jocurilor Olimpice.

„Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele... Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. către soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat.

Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea.

Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea.

Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.

Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone (n.r. Simone Biles), ești incredibilă!

Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi.

Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. către soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor!”, a spus Nadia, pe scena de la Gala Laureus.

CITEȘTE ȘI: